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Тысячерублёвый Ярославль и его старинные слободы на автобусе

Отправиться в большое автопешеходное путешествие по Ярославлю
Ваше первое знакомство с Ярославлем будет насыщенным, продуктивным и в то же время неутомительным. Вы увидите основные достопримечательности города с тысячерублёвой купюры. Зимой — короткие остановки с выходом, летом — больше прогулок.
Тысячерублёвый Ярославль и его старинные слободы на автобусе
Тысячерублёвый Ярославль и его старинные слободы на автобусе
Тысячерублёвый Ярославль и его старинные слободы на автобусе

Описание экскурсии

  • Вы узнаете историю Ярославля, богатую разнообразными поворотами судьбы: начиная от основания города, заканчивая современным течением жизни.
  • Раскроете секреты Ярославского кремля. Рассмотрите памятники золотого 17 века.
  • Услышите о купцах и меценатах, внёсших большой вклад в развитие города.
  • Задержитесь у скульптур, которыми знаменит Ярославль.
  • Пройдёте по красивым панорамным местам и запечатлеете себя на фоне тысячерублёвых достопримечательностей и не только
  • Познакомитесь с древними слободами по ту сторону реки Которосль.
  • И получите приятные сувениры с местным колоритом в подарок!

В нашей программе: Богоявленская и Волковская площади, Казанский бульвар, Казанский монастырь, Красная площадь, Советская площадь и жемчужина архитектурного зодчества 17 века — церковь Ильи Пророка, Демидовский сквер, Спасо-Афанасьевский монастырь, Успенский собор, Стрелка, Которосльная набережная, старинная Толчковская слобода, где находятся церковь Иоанна Предтечи с 1000-рублевой купюры и духовное сердце города — Фёдоровский храм.

В благодарность за ваше доверие после экскурсии вас будет ждать сюрприз. Он выполняется под заказ специально для наших гостей.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
  • Экскурсия состоится в любую погоду, поэтому возьмите с собой вещи в соответствии с погодными условиями
  • Дополнительных расходов не предвидится
  • С вами будет гид из нашей команды

в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:30 и 13:45, в пятницу в 10:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный1805 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Волковской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:30 и 13:45, в пятницу в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина
Полина — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 6487 туристов
Будем знакомы. Меня зовут Полина. Родилась и получила высшее историческое образование в городе Ярославле. За плечами опыт работы в туризме более 15 лет. Работала гидом в Турции, Доминикане, на нашем
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черноморском побережье — в городе Сочи, а с 2022 года провожу экскурсии и в моём любимом Ярославле. Являюсь автором эксклюзивных экскурсионных маршрутов в Ярославле и Сочи. Сплотила вокруг себя гидов, кто так же, как и я, горит своим делом, проводит экскурсии не только грамотно и высокопрофессионально, но и делится теплом, душой и личным отношением к городу.

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