Ваше первое знакомство с Ярославлем будет насыщенным, продуктивным и в то же время неутомительным. Вы увидите основные достопримечательности города с тысячерублёвой купюры. Зимой — короткие остановки с выходом, летом — больше прогулок.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Вы узнаете историю Ярославля, богатую разнообразными поворотами судьбы: начиная от основания города, заканчивая современным течением жизни.

Раскроете секреты Ярославского кремля. Рассмотрите памятники золотого 17 века.

Услышите о купцах и меценатах, внёсших большой вклад в развитие города.

Задержитесь у скульптур, которыми знаменит Ярославль.

Пройдёте по красивым панорамным местам и запечатлеете себя на фоне тысячерублёвых достопримечательностей и не только

Познакомитесь с древними слободами по ту сторону реки Которосль.

И получите приятные сувениры с местным колоритом в подарок!

В нашей программе: Богоявленская и Волковская площади, Казанский бульвар, Казанский монастырь, Красная площадь, Советская площадь и жемчужина архитектурного зодчества 17 века — церковь Ильи Пророка, Демидовский сквер, Спасо-Афанасьевский монастырь, Успенский собор, Стрелка, Которосльная набережная, старинная Толчковская слобода, где находятся церковь Иоанна Предтечи с 1000-рублевой купюры и духовное сердце города — Фёдоровский храм.

В благодарность за ваше доверие после экскурсии вас будет ждать сюрприз. Он выполняется под заказ специально для наших гостей.

Организационные детали