Ваше первое знакомство с Ярославлем будет насыщенным, продуктивным и в то же время неутомительным. Вы увидите основные достопримечательности города с тысячерублёвой купюры. Зимой — короткие остановки с выходом, летом — больше прогулок.
Описание экскурсии
- Вы узнаете историю Ярославля, богатую разнообразными поворотами судьбы: начиная от основания города, заканчивая современным течением жизни.
- Раскроете секреты Ярославского кремля. Рассмотрите памятники золотого 17 века.
- Услышите о купцах и меценатах, внёсших большой вклад в развитие города.
- Задержитесь у скульптур, которыми знаменит Ярославль.
- Пройдёте по красивым панорамным местам и запечатлеете себя на фоне тысячерублёвых достопримечательностей и не только
- Познакомитесь с древними слободами по ту сторону реки Которосль.
- И получите приятные сувениры с местным колоритом в подарок!
В нашей программе: Богоявленская и Волковская площади, Казанский бульвар, Казанский монастырь, Красная площадь, Советская площадь и жемчужина архитектурного зодчества 17 века — церковь Ильи Пророка, Демидовский сквер, Спасо-Афанасьевский монастырь, Успенский собор, Стрелка, Которосльная набережная, старинная Толчковская слобода, где находятся церковь Иоанна Предтечи с 1000-рублевой купюры и духовное сердце города — Фёдоровский храм.
В благодарность за ваше доверие после экскурсии вас будет ждать сюрприз. Он выполняется под заказ специально для наших гостей.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
- Экскурсия состоится в любую погоду, поэтому возьмите с собой вещи в соответствии с погодными условиями
- Дополнительных расходов не предвидится
- С вами будет гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:30 и 13:45, в пятницу в 10:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|1805 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Волковской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду и четверг в 10:30 и 13:45, в пятницу в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 6487 туристов
Будем знакомы. Меня зовут Полина. Родилась и получила высшее историческое образование в городе Ярославле. За плечами опыт работы в туризме более 15 лет. Работала гидом в Турции, Доминикане, на нашем
Входит в следующие категории Ярославля
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