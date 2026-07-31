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Квест
до 16 чел.
Экскурсия-квест по Ярославлю «Племя Меря, медведи и клады Ярославля»
Трогать, искать, играть, пробовать на вкус и смеяться, пока история оживает на улицах и в старых храмах
Начало: г. Ярославль, Волжский бульвар со стороны Красной ...
Завтра в 10:00
20 авг в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Велопрогулка по старинному Ярославлю
Велопрогулка по Ярославлю - это возможность насладиться древними храмами и живописными скверами, узнавая историю города в комфортном темпе
Начало: В Ярославле
«Я доставлю арендованные велосипеды прямо к вашему отелю и подберу темп движения, комфортный для каждого»
Завтра в 08:00
20 авг в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Велопрогулка по центру Ярославля (аренда не включена)
Прокатитесь по живописным набережным и историческим площадям Ярославля, узнайте его тайны и легенды. Подходит для всей семьи
Начало: На улице Полдзеленье
«Дополнительные расходы: аренда велосипеда — от 600 ₽ за 3 часа»
7 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Мы не первый раз на подобной велоэкскурсии- формат очень хорош! Видишь гораздо больше, чем на пешей экскурсии, ну и все очень динамично.
Для такого города экскурсия супер! Маршрут проложен очень хорошо. И с погодой повезло.
Для такого города экскурсия супер! Маршрут проложен очень хорошо. И с погодой повезло.
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впечатления у меня и дочери 12 лет самые лучшие! смело можем рекомендовать экскурсию с Артемом. Прекрасная речь, интересные факты, харизма и конечно красивый Ярославль, который благодаря Артему стал нам как родной. спасибо за экскурсию!
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М
Брали вело-экскурсию с Артемом. Остались в восторге от насыщенности маршрута, внятности изложения.
Артем умничка, начал с бурного перфоманса, понял, что для
Артем умничка, начал с бурного перфоманса, понял, что для
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Мы катались по центральной части Ярославля с гидом Марией. Это для нас был лучший вариант познакомиться с городом - Мария
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Ольга один из лучших гидов, которые у нас когда либо были. С прекрасным знанием истории, множиюеством малоизвестных фактов. Скоростьтрассчитывала по, так сказать, возможно,там самого неподготовоенного))). Всё очень понравилось.
Спасибо ей. Рекомендую всем
Спасибо ей. Рекомендую всем
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С
Экскурсию проводила Мария, человек с профильным образованием историка и опытом яхтсменки. Очень интересно, познавательно, весело. Очень рекомендую!
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Отличная прогулка: и сам формат экскурсии и наполнение. На велосипеде время пролетает не заметно, пешком столько не пройдешь.
Всем советую!
Велосипеды удобные, гиду Николаю большое спасибо!
Всем советую!
Велосипеды удобные, гиду Николаю большое спасибо!
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Огромное спасибо Марии, за прекрасную экскурсию и подробный рассказ о городе!
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Были на экскурсии в июле 2023 г. (гид - Полина). Экскурсию рекомендую однозначно - отличный вариант для знакомства с городом,
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С
Мария была нашим гидом. В Ярославле 5 раз. Мария перестроила маршрут, так чтобы нам, исходившим центр вдоль и поперек, было
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Всего 24 отзыва в Ярославле в категории "На велосипеде"
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Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «На велосипеде»
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Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в августе 2026
Сейчас в Ярославле в категории "На велосипеде" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 6500. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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