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Изучаем Ярославль на велосипеде

Найдено 3 экскурсии в категории «На велосипеде» в Ярославле, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Экскурсия-квест по Ярославлю «Племя Меря, медведи и клады Ярославля»
Новое
Пешая
На велосипеде
2 часа
Квест
до 16 чел.
Экскурсия-квест по Ярославлю «Племя Меря, медведи и клады Ярославля»
Трогать, искать, играть, пробовать на вкус и смеяться, пока история оживает на улицах и в старых храмах
Начало: г. Ярославль, Волжский бульвар со стороны Красной ...
Завтра в 10:00
20 авг в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Велопрогулка по старинному Ярославлю
На велосипеде
2.5 часа
22 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Велопрогулка по старинному Ярославлю
Велопрогулка по Ярославлю - это возможность насладиться древними храмами и живописными скверами, узнавая историю города в комфортном темпе
Начало: В Ярославле
«Я доставлю арендованные велосипеды прямо к вашему отелю и подберу темп движения, комфортный для каждого»
Завтра в 08:00
20 авг в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 3 чел.
Велопрогулка по центру Ярославля (аренда не включена)
На велосипеде
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Велопрогулка по центру Ярославля (аренда не включена)
Прокатитесь по живописным набережным и историческим площадям Ярославля, узнайте его тайны и легенды. Подходит для всей семьи
Начало: На улице Полдзеленье
«Дополнительные расходы: аренда велосипеда — от 600 ₽ за 3 часа»
7 сен в 10:00
8 сен в 10:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

А
Велопрогулка по старинному Ярославлю
Мы не первый раз на подобной велоэкскурсии- формат очень хорош! Видишь гораздо больше, чем на пешей экскурсии, ну и все очень динамично.
Для такого города экскурсия супер! Маршрут проложен очень хорошо. И с погодой повезло.
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Елена
Велопрогулка по центру Ярославля (аренда не включена)
впечатления у меня и дочери 12 лет самые лучшие! смело можем рекомендовать экскурсию с Артемом. Прекрасная речь, интересные факты, харизма и конечно красивый Ярославль, который благодаря Артему стал нам как родной. спасибо за экскурсию!
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М
Велопрогулка по центру Ярославля (аренда не включена)
Брали вело-экскурсию с Артемом. Остались в восторге от насыщенности маршрута, внятности изложения.
Артем умничка, начал с бурного перфоманса, понял, что для
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нас это слишком и убавил пыл)
Велоформат - идеален для обзорной экскурсии, увидели все и вдвое быстрее, чем пешком.
Идеальный формат для лета, спасибо за организацию такой экскурсии.

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Ирина
Велопрогулка по старинному Ярославлю
Мы катались по центральной части Ярославля с гидом Марией. Это для нас был лучший вариант познакомиться с городом - Мария
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здесь выросла и училась, и мы увидели его действительно глазами местного жителя. И успели за 2,5 часа составить себе представление - чтобы затем уже вернуться и что-то разглядеть самостоятельно. Пешком мы бы столько не обошли, на автомобиле не получили бы столько удовольствия от ветра с Волги и тенистых скверов.
Очень благодарны Марии за живость, непосредственность и невыдуманные истории, которые не прочитаешь в путеводителях.

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Михаил
Велопрогулка по старинному Ярославлю
Ольга один из лучших гидов, которые у нас когда либо были. С прекрасным знанием истории, множиюеством малоизвестных фактов. Скоростьтрассчитывала по, так сказать, возможно,там самого неподготовоенного))). Всё очень понравилось.
Спасибо ей. Рекомендую всем
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С
Велопрогулка по старинному Ярославлю
Экскурсию проводила Мария, человек с профильным образованием историка и опытом яхтсменки. Очень интересно, познавательно, весело. Очень рекомендую!
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Елена
Велопрогулка по старинному Ярославлю
Отличная прогулка: и сам формат экскурсии и наполнение. На велосипеде время пролетает не заметно, пешком столько не пройдешь.
Всем советую!
Велосипеды удобные, гиду Николаю большое спасибо!
Отличная прогулка: и сам формат экскурсии и наполнение. На велосипеде время пролетает не заметно, пешком столько не пройдешь.
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Евгений
Велопрогулка по старинному Ярославлю
Огромное спасибо Марии, за прекрасную экскурсию и подробный рассказ о городе!
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Илья
Велопрогулка по старинному Ярославлю
Были на экскурсии в июле 2023 г. (гид - Полина). Экскурсию рекомендую однозначно - отличный вариант для знакомства с городом,
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возможность побывать во множестве интересных мест с остановками для рассказов гида и при этом потратить не так много времени, как при пешей прогулке.

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С
Велопрогулка по старинному Ярославлю
Мария была нашим гидом. В Ярославле 5 раз. Мария перестроила маршрут, так чтобы нам, исходившим центр вдоль и поперек, было
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интересно. Ехали комфортно по улицам, слушали рассказ экскурсовода и на ходу, и останавливались у интересных мест. Мария - коренной житель Ярославля, любит свой город, с юмором и глубоким знанием истории, все нам рассказала. Рекомендую!

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Всего 24 отзыва в Ярославле в категории "На велосипеде"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «На велосипеде»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Экскурсия-квест по Ярославлю «Племя Меря, медведи и клады Ярославля»;
  2. Велопрогулка по старинному Ярославлю;
  3. Велопрогулка по центру Ярославля (аренда не включена).
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная;
  2. Успенский Собор;
  3. Храм Ильи Пророка;
  4. Церковь Ильи Пророка;
  5. Золотое кольцо;
  6. Парк Стрелка;
  7. Спасо-Преображенский монастырь;
  8. Губернаторский дом;
  9. Музей-заповедник;
  10. Толгский монастырь.
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в августе 2026
Сейчас в Ярославле в категории "На велосипеде" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 6500. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Ярославле на 2026 год на велосипеде, 24 ⭐ отзыва, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь