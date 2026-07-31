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здесь выросла и училась, и мы увидели его действительно глазами местного жителя. И успели за 2,5 часа составить себе представление - чтобы затем уже вернуться и что-то разглядеть самостоятельно. Пешком мы бы столько не обошли, на автомобиле не получили бы столько удовольствия от ветра с Волги и тенистых скверов.

Очень благодарны Марии за живость, непосредственность и невыдуманные истории, которые не прочитаешь в путеводителях.