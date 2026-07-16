Ваше первое знакомство с Ярославлем будет насыщенным, продуктивным и в то же время неутомительным. Вы увидите основные достопримечательности города с тысячерублёвой купюры. Будем перемещаться на комфортабельном микроавтобусе или минивэне. Зимой — короткие остановки с выходом, летом — больше прогулок.
Описание экскурсии
- Вы узнаете историю Ярославля, богатую разнообразными поворотами судьбы: начиная от основания города, заканчивая современным течением жизни.
- Раскроете секреты Ярославского кремля. Рассмотрите памятники золотого 17 века.
- Услышите о купцах и меценатах, внёсших большой вклад в развитие города.
- Задержитесь у скульптур, которыми знаменит Ярославль.
- Пройдёте по красивым панорамным местам и запечатлеете себя на фоне тысячерублёвых достопримечательностей и не только
- Познакомитесь с древними слободами по ту сторону реки Которосль.
- И получите приятные сувениры с местным колоритом в подарок!
В нашей программе: Богоявленская и Волковская площади, Казанский бульвар, Казанский монастырь, Красная площадь, Советская площадь и жемчужина архитектурного зодчества 17 века — церковь Ильи Пророка, Демидовский сквер, Спасо-Афанасьевский монастырь, Успенский собор, Стрелка, Которосльная набережная, старинная Толчковская слобода, где находятся церковь Иоанна Предтечи с 1000-рублевой купюры и духовное сердце города — Фёдоровский храм.
В благодарность за ваше доверие после экскурсии вас будет ждать сюрприз. Он выполняется под заказ специально для наших гостей.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на 20-местном микроавтобусе или 7-местном минивэне, в зависимости от количества участников
- Экскурсия состоится в любую погоду, поэтому возьмите с собой вещи в соответствии с погодными условиями
- Дополнительных расходов не предвидится
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в будние дни в 10:30 и 13:45, в субботу в 11:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 9 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|2200 ₽
|Стандартный
|2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Волковской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:30 и 13:45, в субботу в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 6717 туристов
Будем знакомы. Меня зовут Полина. Родилась и получила высшее историческое образование в городе Ярославле. За плечами опыт работы в туризме более 15 лет. Работала гидом в Турции, Доминикане, на нашем
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 84 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Дата посещения: 16 июл 2026
Спасибо большое, замечательная экскурсия с Дашей.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Дата посещения: 26 мая 2026
Спасибо. Экскурсия очень понравилась 👍 Гид Ольга очень интересно рассказывала. Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Добрый день! экскурсия в целом понравилась. Группа не большая, поэтому все достаточно мобильно было. Организатор Полина была все время на связи. Была небольшая проблема с нашей стороны, все достаточно быстро решилось и организаторы пошли навстречу, за что огромное им спасибо! Экскурсовод достаточно увлеченно обо все рассказывала. За открытки в сувенирном магазине отдельное спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия замечательная! хоть на улице и был трескучий мороз, но экскурсовод Полина с первой минуты создала такую дружескую и теплую атмосферу, что никакой мороз не помешал включиться в ее замечательный,
Вам был полезен этот отзыв?
Прекрасно провели в Ярославле четыре дня отдыха, особенную и впечатляющую часть нашего туристического отдыха это Экскурсия с Полиной. Важно отметить, что экскурсия прошла легко и душевно. Отмечая её профессионализм, глубокие знания материала, подача информации была очень значимой, увлекательной и комфортной.
Мы очень довольны выбранным маршрутом. Буду рекомендовать вас друзьям и знакомым. Искренне желаем Полине дальнейших успехов в карьере.
Мы очень довольны выбранным маршрутом. Буду рекомендовать вас друзьям и знакомым. Искренне желаем Полине дальнейших успехов в карьере.
Вам был полезен этот отзыв?
В первый раз побывали в Ярославле. Взяли экскурсию авто-пешеходную. Очень удобный формат, не утомительно. 2,5 часа пролетели незаметно. Экскурсию для нас проводила гид Полина, очень приятный эрудированный экскурсовод с чувством юмора. Нас было всего 5 человек, поэтому экскурсия получилась практически индивидуальная. Выражаем огромную благодарность за интересную и познавательную прогулку.
Полина
Ответ организатора:
Ольга, благодарим за отзыв и доверие, что выбрали нас в свой первый визит! Приезжайте к нам еще! Ярославль многогранный город,
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Ярославля
Похожие экскурсии на «Тысячерублёвый Ярославль и его старинные слободы - в группе»
Индивидуальная
до 10 чел.
Ярославль на ощупь
Погрузитесь в атмосферу Ярославля, ощутите текстуру его истории, прикоснувшись к древним стенам и воротам. Откройте для себя город с новой стороны
Начало: У памятника Фёдору Волкову
10 авг в 14:00
11 авг в 13:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ярославль: городские легенды
Вас ждет погружение в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На Богоявленской площади
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 5100 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
«Жила-была слобода»: интерактивная экскурсия и мастер-класс
Погрузитесь в историю Ярославля, узнайте о древних ремеслах и создайте глиняный изразец. Подходит для семей с детьми 7-11 лет
Сегодня в 08:00
Завтра в 14:00
от 4250 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Велопрогулка по старинному Ярославлю
Велопрогулка по Ярославлю - это возможность насладиться древними храмами и живописными скверами, узнавая историю города в комфортном темпе
Начало: В Ярославле
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 3 чел.
2400 ₽ за человека