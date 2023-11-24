Отправиться в большое путешествие по городу на авто-пешеходной экскурсии в мини-группе
Ваше первое знакомство с Ярославлем будет насыщенным, продуктивным и в то же время неутомительным.
Вы исследуете не только исторический центр, но и самобытные кварталы за рекой Которосль, которые обычно в пешие маршруты не входят. Будем перемещаться на комфортабельном микроавтобусе или минивэне. Зимой — короткие остановки с выходом, летом — больше прогулок.
Вы исследуете не только исторический центр, но и самобытные кварталы за рекой Которосль, которые обычно в пешие маршруты не входят. Будем перемещаться на комфортабельном микроавтобусе или минивэне. Зимой — короткие остановки с выходом, летом — больше прогулок.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Вы узнаете историю Ярославля, богатую разнообразными поворотами судьбы: начиная от основания города, заканчивая современным течением жизни.
- Раскроете секреты Ярославского кремля. Рассмотрите памятники золотого 17 века.
- Услышите о купцах и меценатах, внёсших большой вклад в развитие города.
- Задержитесь у скульптур, которыми знаменит Ярославль.
- Пройдёте по красивым панорамным местам, где получаются прекрасные фотографии.
- И познакомитесь с древними слободами по ту сторону реки Которосль.
В нашей программе: Богоявленская и Волковская площади, Казанский бульвар, Казанский монастырь, Красная площадь, Советская площадь и жемчужина архитектурного зодчества 17 века — церковь Ильи Пророка, Демидовский сквер, Спасо-Афанасьевский монастырь, Успенский собор, Стрелка, Которосльная набережная, старинная Толчковская слобода, где находится церковь Иоанна Предтечи с 1000-рублевой купюры и духовное сердце города — Фёдоровский храм.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на 20-местном микроавтобусе или 7-местном минивэне, в зависимости от количества участников
- Экскурсия состоится в любую погоду, поэтому возьмите с собой вещи в соответствии с погодными условиями
- Дополнительных расходов не предвидится
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00, в субботу в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Богоявленская площадь (парковка у стен церкви Богоявления, д. 12)
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 13:00, в субботу в 11:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Ярославле
Провели экскурсии для 298 туристов
Будем знакомы. Меня зовут Полина. Родилась в Ярославле и здесь же получила высшее историческое образование. За плечами опыт работы в туризме более 15 лет. Активно участвую в жизни города, например, в раскопках на территории Ярославского кремля. Я сплотила вокруг себя гидов, кто так же как и я, любит и гордится своим родным городом. И мы с радостью поделимся с вами своими знаниями о Ярославле и личным к нему отношением.
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Групповые
На автобусе
Можно с детьми
Летние
Святые места
Обзорные
Монастыри, церкви, храмы
Храм Ильи Пророка
Популярные места
Парк Стрелка
Храм Иоанна Предтечи
Ярославский кремль
Набережная
Советская площадь
Казанский женский монастырь
Самое главное
На микроавтобусе
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