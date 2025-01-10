Мы отправимся на прогулку по улочкам, где каждый камень дышит историей.
Вы сможете прикоснуться к древним церквям, ощутить текстуру старинных ворот и провести рукой по глади величественной реки Волги.
Эта экскурсия — уникальная возможность не просто услышать, но и почувствовать Ярославль через живой контакт с историей. Ну что, готовы стать исследователями прошлого?
Вы сможете прикоснуться к древним церквям, ощутить текстуру старинных ворот и провести рукой по глади величественной реки Волги.
Эта экскурсия — уникальная возможность не просто услышать, но и почувствовать Ярославль через живой контакт с историей. Ну что, готовы стать исследователями прошлого?
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
- Знаменская башня и остатки земляного вала
- Корпус Гостиного двора
- Ярославские медведи
- И многое другое
Вы обратите внимание на детали, которые в повседневной жизни часто остаются незамеченными: кованые ограды, каменные резные фасады, старинные вывески. Почувствуете холод каменных стен, которые помнят историю города, и оцените красоту церковных изразцов. Мы обсудим, какие скрытые символы заключены в этих элементах и почему они так важны для истории и культуры.
Вы узнаете:
- Почему в Ярославле так много храмов и почему они считаются шедеврами русской архитектуры
- Как медведь стал символом города
- Что такое ярославский изразец
- Как развивался город с течением времени и как жили обычные горожане
- Зачем в 19 веке купцы везли в Ярославль камни
- Какие легенды до сих пор передаются из уст в уста
Общаться будем легко и неформально: вам будет казаться, что вы просто гуляете с другом, который знает все тайны Ярославля.
Организационные детали
- Программа будет интересна взрослым и детям с 10 лет
- Достопримечательности осматриваем снаружи, но в некоторые дома можем зайти (например, во Власьевскую аптеку)
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Фёдору Волкову
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Ярославле
Провёл экскурсии для 120 туристов
Привет! Меня зовут Роман. Живу в Ярославле уже 5 лет. Влюбился в этот город с первого взгляда и решил поделиться его удивительной историей с другими. Мои экскурсии — это неЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
10 янв 2025
Роман хороший и "легкий" рассказчик. Мы были сложным составом (дети и взрослые), но всем было интересно.
Людмила
12 окт 2024
Очень познавательная и интересная экскурсия. Роман отвечал на все вопросы, которые возникали. Рекомендую!
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