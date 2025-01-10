Ярославль на ощупь

Узнать, какие тайны скрывают старинные вывески, резные фасады и церковные изразцы
Мы отправимся на прогулку по улочкам, где каждый камень дышит историей.

Вы сможете прикоснуться к древним церквям, ощутить текстуру старинных ворот и провести рукой по глади величественной реки Волги.

Эта экскурсия — уникальная возможность не просто услышать, но и почувствовать Ярославль через живой контакт с историей. Ну что, готовы стать исследователями прошлого?
5
2 отзыва
Ярославль на ощупь
Ярославль на ощупь
Ярославль на ощупь
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

  • Знаменская башня и остатки земляного вала
  • Корпус Гостиного двора
  • Ярославские медведи
  • И многое другое

Вы обратите внимание на детали, которые в повседневной жизни часто остаются незамеченными: кованые ограды, каменные резные фасады, старинные вывески. Почувствуете холод каменных стен, которые помнят историю города, и оцените красоту церковных изразцов. Мы обсудим, какие скрытые символы заключены в этих элементах и почему они так важны для истории и культуры.

Вы узнаете:

  • Почему в Ярославле так много храмов и почему они считаются шедеврами русской архитектуры
  • Как медведь стал символом города
  • Что такое ярославский изразец
  • Как развивался город с течением времени и как жили обычные горожане
  • Зачем в 19 веке купцы везли в Ярославль камни
  • Какие легенды до сих пор передаются из уст в уста

Общаться будем легко и неформально: вам будет казаться, что вы просто гуляете с другом, который знает все тайны Ярославля.

Организационные детали

  • Программа будет интересна взрослым и детям с 10 лет
  • Достопримечательности осматриваем снаружи, но в некоторые дома можем зайти (например, во Власьевскую аптеку)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Фёдору Волкову
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
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М
10 янв 2025
Роман хороший и "легкий" рассказчик. Мы были сложным составом (дети и взрослые), но всем было интересно.
Людмила
12 окт 2024
Очень познавательная и интересная экскурсия. Роман отвечал на все вопросы, которые возникали. Рекомендую!

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