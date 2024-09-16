Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Прогулка по району вокруг фабрики «Красный Перекоп» от команды проекта «Текстиль». 5 25 отзывов

Текстиль Ваш гид в Ярославле Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 6000 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 25 отзывов 2 часа 1-10 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Об экскурсии Приглашаем вас на прогулку по фабричному району Ярославля, сложившемуся вокруг Ярославской Большой мануфактуры – старейшей действующей фабрики России, а на начало XX века еще и крупнейшего текстильного предприятия страны. Вы увидите, что представлял собой когда-то «европейский уголок Ярославля», в котором была блестяще реализована популярная и сегодня идея объединения пространства для жизни и работы. В самой структуре района и ее зданиях запечатлелась 300-летняя история предприятия: от текстильного комбината «Красный Перекоп» до Карзинкинской фабрики и мануфактуры Затрапезновых. Во время прогулки мы познакомимся с краснокирпичной архитектурой промышленного стиля в архитектуре. Посмотрим казармы, в которых вплоть до XXI века жили рабочие, а также парк, где они и сегодня отдыхают. Пройдем мимо харчевой лавки Лабаз, и мы расскажем об одном из первых в городе продуктовых магазинах. Увидим дом иностранных служащих и сад, который был разбит ими для игр в крокет и серсо. Прогуляемся вокруг самой фабрики, литейного завода с самой необычной в городе крышей, посмотрим здание бывшего фабричного училища, на сцене которого выступали Собинов и Шаляпин. Гуляя по первой прямой улице Ярославля, увидим регулярную планировку Петровского времени и узнаем, почему для производства широких полотен была выбрана именно эта территория. Рассказы об истории фабрики будут дополняться свидетельствами фабричных старожилов и оживать в стрит-арт работах, созданных художниками для проекта «Человек красит место». В завершение прогулки мы посетим место основания Ярославской Большой мануфактуры, сейчас известное, как Петропавловский парк. Понаблюдаем, как производственная площадка XVIII века превратилась в необычный городской парк. Для большой группы гид предложит радиогиды и наушники.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? > Фабрика «Красный Перекоп»

> Жилые корпуса для рабочих

> Литейно-механический завод

> Рабочий сад

> Дом и сад иностранных служащих

> Лабаз

> Фабричное училище

> Петропавловский парк

> Стрит-арт проект «Человек красит место» Что включено Услуги гида

Оборудование для экскурсии Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Ул. Петропавловский парк, 25 Завершение: Ул. Стачек, 63 Когда и сколько длится? Когда: Вы сами выбираете дату и время Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.