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Второй исторический центр: фабричный городок за Которослью

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11 отзывов
Александра М.
Александра М. – Гид из Ярославля
Приглашаем вас на необычную экскурсию ⛳ по атмосферному району вокруг фабрики Красный Перекоп.

Вас ждет два часа интересных маршрутов с остановками у важных достопримечательностей 🏛️ и стрит-арт работ, созданных в рамках проекта «Человек красит место».

А также, познавательные рассказы об этих местах — истории 📖 из прошлого будут чередоваться с современной жизнью этого района.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 1 800 ₽ за экскурсию

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Второй исторический центр: фабричный городок за Которослью
Второй исторический центр: фабричный городок за Которослью

Что вы увидите

  • Красный перекоп
  • «Лабаз»
  • Российский театр драмы имени Ф. Волкова
  • Стрит-арт достопримечательности
  • Петропавловский парк
  • Храм Петра и Павла
Почти 300-летняя история 📖 действующей фабрики
Ярославская Большая мануфактура — старейшая действующая фабрика России, на начало XX века ещё и крупнейшее текстильное производство страны.

Что мы увидим:

  • Вы увидите казармы, в которых жили рабочие, и парк 🌳, где они отдыхали;
  • Посмотрите на «лабаз» — самый старый в городе продуктовый магазин, фабричное училище и театр, на сцене которого выступали Собинов и Шаляпин;
  • Гуляя по первой прямой улице Ярославля, вы увидите, где именно делал кольцо старинный ярославский трамвай;
  • Кроме того, услышите рассказ о ярославской «затрапезе», которую в России массово носили люди разных сословий;
  • Полюбуетесь старинной архитектурой фабричной слободы и познакомитесь со старыми и новыми стрит-арт достопримечательностями;
  • В завершение посетите Петропавловский парк и насладитесь отражением старинного храма в зеркальном пруду.
Что входит
  • Услуги гида
  • Карманный путеводитель по району.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 ул. Стачек, 63, Ярославль
Место завершения
🏁 Петропавловский парк
Второй исторический центр: фабричный городок за Которослью
Второй исторический центр: фабричный городок за Которослью
Второй исторический центр: фабричный городок за Которослью
Второй исторический центр: фабричный городок за Которослью

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александра М.
Александра М.
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11 отзывов оставили туристы

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