Прогулка по району вокруг фабрики «Красный Перекоп» от команды проекта «Текстиль».
Описание экскурсииОб экскурсии Приглашаем вас на прогулку по фабричному району Ярославля, сложившемуся вокруг Ярославской Большой мануфактуры – старейшей действующей фабрики России, а на начало XX века еще и крупнейшего текстильного предприятия страны. Вы увидите, что представлял собой когда-то «европейский уголок Ярославля», в котором была блестяще реализована популярная и сегодня идея объединения пространства для жизни и работы. В самой структуре района и ее зданиях запечатлелась 300-летняя история предприятия: от текстильного комбината «Красный Перекоп» до Карзинкинской фабрики и мануфактуры Затрапезновых. Во время прогулки мы познакомимся с краснокирпичной архитектурой промышленного стиля в архитектуре. Посмотрим казармы, в которых вплоть до XXI века жили рабочие, а также парк, где они и сегодня отдыхают. Пройдем мимо харчевой лавки Лабаз, и мы расскажем об одном из первых в городе продуктовых магазинах. Увидим дом иностранных служащих и сад, который был разбит ими для игр в крокет и серсо. Прогуляемся вокруг самой фабрики, литейного завода с самой необычной в городе крышей, посмотрим здание бывшего фабричного училища, на сцене которого выступали Собинов и Шаляпин. Гуляя по первой прямой улице Ярославля, увидим регулярную планировку Петровского времени и узнаем, почему для производства широких полотен была выбрана именно эта территория. Рассказы об истории фабрики будут дополняться свидетельствами фабричных старожилов и оживать в стрит-арт работах, созданных художниками для проекта «Человек красит место». В завершение прогулки мы посетим место основания Ярославской Большой мануфактуры, сейчас известное, как Петропавловский парк. Понаблюдаем, как производственная площадка XVIII века превратилась в необычный городской парк. Для большой группы гид предложит радиогиды и наушники.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- > Фабрика «Красный Перекоп»
- > Жилые корпуса для рабочих
- > Литейно-механический завод
- > Рабочий сад
- > Дом и сад иностранных служащих
- > Лабаз
- > Фабричное училище
- > Петропавловский парк
- > Стрит-арт проект «Человек красит место»
Что включено
- Услуги гида
- Оборудование для экскурсии
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Петропавловский парк, 25
Завершение: Ул. Стачек, 63
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Это самая лучшая экскурсия в Ярославле! Интересно, необычно, с душой и энтузиазмом! Экскурсовод Елизавета рассказала нам историю фабрики и района очень интересно. Множество исторических фактов, ответы на все наши вопросы,
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Н
Коротко - очень интересно, и не банально. История фабрики, района и социума вокруг него. Интересная архитектура района сама по себе, от храма 18в, краснокирпичной завтройки, до сталинок. Гидом была Елизавета.
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Н
Коротко - очень интересно, и не банально. История фабрики, района и социума вокруг него. Интересная архитектура района сама по себе, от храма 18в, краснокирпичной завтройки, до сталинок. Гидом была Елизавета.
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Д
Коротко - очень интересно, и не банально. История фабрики, района и социума вокруг него. Интересная архитектура района сама по себе, от храма 18в, краснокирпичной завтройки, до сталинок. Гидом была Елизавета.
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А
Побывали на фабрике-музей текстиль с семьей: это наш подарок мужчинам на 23 февраля. Мы коренные ярославцы, и нас поразило, что мы не знаем ближайшей истории района, в котором родились… Текстиль-пространство
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E
Экскурсия с Юлией просто восторг! Безумно интересно, Юлия рассказывает и про историю, и про современность, и про искусство, и про жизнь. Нам крайн повезло - по дороге мы встретили пожилого мужчину, который всю жизнь жил на районе и работал на фабрике и немного послушали его историю из первых уст. Однозначно одна из лучших экскурсий в Ярославле, которую можно себе представить.
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