Что вы увидите
- Красный перекоп
- «Лабаз»
- Российский театр драмы имени Ф. Волкова
- Стрит-арт достопримечательности
- Петропавловский парк
- Храм Петра и Павла
Почти 300-летняя история 📖 действующей фабрики
Ярославская Большая мануфактура — старейшая действующая фабрика России, на начало XX века ещё и крупнейшее текстильное производство страны.
Что мы увидим:
- Вы увидите казармы, в которых жили рабочие, и парк 🌳, где они отдыхали;
- Посмотрите на «лабаз» — самый старый в городе продуктовый магазин, фабричное училище и театр, на сцене которого выступали Собинов и Шаляпин;
- Гуляя по первой прямой улице Ярославля, вы увидите, где именно делал кольцо старинный ярославский трамвай;
- Кроме того, услышите рассказ о ярославской «затрапезе», которую в России массово носили люди разных сословий;
- Полюбуетесь старинной архитектурой фабричной слободы и познакомитесь со старыми и новыми стрит-арт достопримечательностями;
- В завершение посетите Петропавловский парк и насладитесь отражением старинного храма в зеркальном пруду.
Что входит
- Услуги гида
- Карманный путеводитель по району.
Начало
🚩 ул. Стачек, 63, Ярославль
Место завершения
🏁 Петропавловский парк
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- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александра М.
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