Александра М. – Гид из Ярославля

Приглашаем вас на необычную экскурсию ⛳ по атмосферному району вокруг фабрики Красный Перекоп.



Вас ждет два часа интересных маршрутов с остановками у важных достопримечательностей 🏛️ и стрит-арт работ, созданных в рамках проекта «Человек красит место».



А также, познавательные рассказы об этих местах — истории 📖 из прошлого будут чередоваться с современной жизнью этого района.