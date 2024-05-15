«Человек красит место»: фабричное наследие Ярославля

Посетить один из старейших промышленных районов города для знакомства с историей и судьбами жителей
Приглашаем вас на прогулку по району, сложившемуся вокруг Ярославской большой мануфактуры — старейшей действующей фабрики России.

Вы увидите, каким был европейский уголок Ярославля, где блестяще реализована идея комфортного пространства для жизни и работы. А ещё рассмотрите стрит-арты, в которых современные художники осмысляют историю города.
5
2 отзыва
«Человек красит место»: фабричное наследие Ярославля
«Человек красит место»: фабричное наследие Ярославля
«Человек красит место»: фабричное наследие Ярославля
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Ярославской большой мануфактуре недавно исполнилось 300 лет. Её прошлое — это история уважения владельца бизнеса к своим работникам и любви к своему делу. К сожалению, многое из того, что делало её великой, стремительно исчезает. Но мы с командой стремимся восстановить, преумножить и связать с сегодняшним днём то, что осталось.

Посещение одного из старейших промышленных районов города станет для вас знакомством не только с неизвестными местами города, но и с его историей, а также судьбами местных жителей.

Вы увидите

  • Образцы краснокирпичной архитектуры промышленного стиля
  • Казармы, в которых вплоть до 21 века жили рабочие
  • Харчевную лавку Лабаз — самый старый в городе продуктовый магазин
  • Дом иностранных служащих и сад, который был разбит ими для игр в крокет и серсо
  • Здание самой фабрики с самой необычной в городе крышей
  • Бывшее фабричное училище, на сцене которого выступали Собинов и Шаляпин

Рассказы об истории фабрики будут дополняться свидетельствами фабричных старожилов и оживать в стрит-артах, созданных художниками для проекта «Человек красит место». В завершении прогулки мы посетим место основания Ярославской большой мануфактуры, сейчас известное как Петропавловский парк. Понаблюдаем, как производственная площадка 18 века превратилась в самый необычный парк Ярославля.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Для комфортной слышимости мы предложим вам воспользоваться радиогидами и наушниками

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Стачек
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
15 мая 2024
Большое спасибо Елизавете. Очень профессионально и интересно.
И
30 апр 2024
Классная экскурсия, которая позволяет глянуть на Ярославль с другой стороны. Очень атмосферные места. Спасибо организаторам и гиду Елизавете.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровНеобычныеЛетниеДля студентовКрасноперекопский районОбзорные

Похожие экскурсии из Ярославля

О Ярославле с любовью и юмором
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
66 отзывов
О Ярославле с любовью и юмором: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Ярославлю подарит вам атмосферу уюта и доброжелательности. Узнайте историю города через судьбы его жителей и архитектуру
Начало: По договоренности с гостем
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Второй раз в Ярославле
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Второй раз в Ярославле: неизведанные страницы города
Путешествие по Ярославлю, которое раскроет секреты Красноперекопского района, его историческое наследие и связь с космосом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 150 за всё до 10 чел.
Старые улочки Ярославля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
23 отзыва
Старые улочки Ярославля: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу Старого Ярославля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от древних храмов до купеческих особняков
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
3 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ярославле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Ярославле
ХорошоТам