Приглашаем вас на прогулку по району, сложившемуся вокруг Ярославской большой мануфактуры — старейшей действующей фабрики России. Вы увидите, каким был европейский уголок Ярославля, где блестяще реализована идея комфортного пространства для жизни и работы. А ещё рассмотрите стрит-арты, в которых современные художники осмысляют историю города.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Ярославской большой мануфактуре недавно исполнилось 300 лет. Её прошлое — это история уважения владельца бизнеса к своим работникам и любви к своему делу. К сожалению, многое из того, что делало её великой, стремительно исчезает. Но мы с командой стремимся восстановить, преумножить и связать с сегодняшним днём то, что осталось.

Посещение одного из старейших промышленных районов города станет для вас знакомством не только с неизвестными местами города, но и с его историей, а также судьбами местных жителей.

Вы увидите

Образцы краснокирпичной архитектуры промышленного стиля

Казармы, в которых вплоть до 21 века жили рабочие

Харчевную лавку Лабаз — самый старый в городе продуктовый магазин

Дом иностранных служащих и сад, который был разбит ими для игр в крокет и серсо

Здание самой фабрики с самой необычной в городе крышей

Бывшее фабричное училище, на сцене которого выступали Собинов и Шаляпин

Рассказы об истории фабрики будут дополняться свидетельствами фабричных старожилов и оживать в стрит-артах, созданных художниками для проекта «Человек красит место». В завершении прогулки мы посетим место основания Ярославской большой мануфактуры, сейчас известное как Петропавловский парк. Понаблюдаем, как производственная площадка 18 века превратилась в самый необычный парк Ярославля.

Организационные детали