Посетить один из старейших промышленных районов города для знакомства с историей и судьбами жителей
Приглашаем вас на прогулку по району, сложившемуся вокруг Ярославской большой мануфактуры — старейшей действующей фабрики России.
Вы увидите, каким был европейский уголок Ярославля, где блестяще реализована идея комфортного пространства для жизни и работы. А ещё рассмотрите стрит-арты, в которых современные художники осмысляют историю города.
Ярославской большой мануфактуре недавно исполнилось 300 лет. Её прошлое — это история уважения владельца бизнеса к своим работникам и любви к своему делу. К сожалению, многое из того, что делало её великой, стремительно исчезает. Но мы с командой стремимся восстановить, преумножить и связать с сегодняшним днём то, что осталось.
Посещение одного из старейших промышленных районов города станет для вас знакомством не только с неизвестными местами города, но и с его историей, а также судьбами местных жителей.
Вы увидите
Образцы краснокирпичной архитектуры промышленного стиля
Казармы, в которых вплоть до 21 века жили рабочие
Харчевную лавку Лабаз — самый старый в городе продуктовый магазин
Дом иностранных служащих и сад, который был разбит ими для игр в крокет и серсо
Здание самой фабрики с самой необычной в городе крышей
Бывшее фабричное училище, на сцене которого выступали Собинов и Шаляпин
Рассказы об истории фабрики будут дополняться свидетельствами фабричных старожилов и оживать в стрит-артах, созданных художниками для проекта «Человек красит место». В завершении прогулки мы посетим место основания Ярославской большой мануфактуры, сейчас известное как Петропавловский парк. Понаблюдаем, как производственная площадка 18 века превратилась в самый необычный парк Ярославля.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для комфортной слышимости мы предложим вам воспользоваться радиогидами и наушниками
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваша команда гидов в Ярославле
С 2013 года наша команда работает на Красном Перекопе. Мы исследуем индустриальное наследие и фабричный уклад жизни, делимся своими размышлениями и находками с местными жителями и путешественниками. В бывшем зале паровых машин мы открыли экспозицию «Музея-Фабрики», на действующем производстве проводим показы аудиоспектакля «Радио Фабрика», по фабричному району водим экскурсии-прогулки.