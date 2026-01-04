Ольга проводит ещё 2 экскурсии

Исследуйте сохранившиеся комплексы Ярославской Большой Мануфактуры и окунитесь в историю рабочих и их семей, наслаждаясь архитектурой и природой
На экскурсии «Фабричный Ярославль» гости узнают о значении Ярославской Большой Мануфактуры для дореволюционной России. Прогулка включает осмотр архитектурных комплексов, где трудились и отдыхали рабочие.
В Петропавловском парке, известном своим храмом в стиле петровского барокко, участники услышат истории о системе прудов и судьбе местных построек.
Экскурсия дополнена историческим стрит-артом и архивными документами, позволяя погрузиться в атмосферу прошлого
Лучшее время для экскурсии по Ярославлю - летние месяцы с июня по август. В это время комфортная погода позволяет насладиться прогулками и изучением исторических мест. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. В эти месяцы меньше туристов, что может сделать прогулку более спокойной и приятной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Ярославская Большая Мануфактура
Никольский храм
Церковь Андрея Критского
Петропавловский парк
Церковь Петра и Павла
Описание экскурсии
Путешествие во времени
Вы прикоснетесь к истокам ярославской полотняной мануфактуры и узнаете, как Петр I присмотрел талантливого купеческого сына Ивана Затрапезнова на роль первого менеджера нового дела. Поймёте, как технологии производства перекочевали в названия улиц. А гуляя по территории бывшей Ярославской Большой Мануфактуры и рассматривая когда-то мощные цеха, жилые корпуса, школу, ясли, больницу и парк, представите, как работали и отдыхали «фабричные».
Старинные храмы и Петропавловский парк
Вы увидите лаконичный Никольский храм XVII века и грандиозную церковь Андрея Критского в неовизантийском стиле начала XX века — подарок владельцев фабрики к 50-летию предприятия. А в идиллическом Петропавловском парке услышите о системе прудов, о судьбе светёлки и дома управляющего и о церкви Петра и Павла с 71-метровым шпилем — редком образце петровского барокко в Ярославле.
Нашу прогулку прекрасно дополнят исторический стрит-арт, архивные документы и эксклюзив — образцы местной продукции XVIII столетия.
Организационные детали
Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
Возможно проведение экскурсии в авто-пешеходном формате с доплатой за аренду машины
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Петропавловский парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 5043 туристов
Люблю родной Ярославль, любознательных путешественников, необычные маршруты, нестандартные решения и профессионализм.
Я историк, кандидат наук, внештатный экскурсовод музеев Ярославля. Веду семейный краеведческий клуб «Загадки древнего города», обожаю неспешные семейные экскурсии, вдохновляюсь вопросами и рассуждениями юных экскурсантов!
Зимой люблю посидеть в архиве — публикую находки и подбираю жемчужины для своих авторских экскурсий. А летом — жду встречи с вами в Ярославле!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Ольга, спасибо вам за экскурсию! Заказывая ее я даже не представляла на сколько она будет информационно огромна и многогранна 👍🔥 Ярославль для нас раскрылся с совершенно другой стороны. Если вы читать дальшеуменьшить
не решаетесь или думаете, что про промышленность города это скучно, то вы точно ошибаетесь. К тому же, Ольга замечательный человек, открытый и Профессионал в своем деле. Мы точно знаем с кем встретимся в следующий приезд в Ярославль ♥️
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Е
Елена
Очень понравилась экскурсия! Увидели Ярославль с другой стороны. Спасибо большое!
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Елена
Очень понравилась и экскурсия и экскурсовод Ольга. Великолепно прогулялись по неизвестным нам ранее местам Ярославля. Послушали интересный рассказ о фабрике "Ярославская мануфактура", об истории этого района, традициях и горожанах. Понравилось хорошее знание читать дальшеуменьшить
исторических фактов, серьёзный подход к экскурсии. С собой у Ольги были дополнительные наглядные материалы, что помогало глубже погрузиться в историю. Особенно впечатлил в Петровском парке величественный храм. Экскурсия очень познавательная. Ольга обаятельный, интересный собеседник, с удовольствием отвечала на все наши вопросы. Время экскурсии пролетело не заметно. Рекомендую. У нас остались прекрасные впечатления.
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А
Аделина
Большое спасибо за интересную экскурсию! Мы жители города и для нас район 16 парка и фабрики красный перекоп ожил после увлекательного рассказа Ольги! Загорелись желанием исследовать родной город! Ольга увлеченный и неравнодушный к истории родного края человек, поэтому прогулка была чудесной, не смотря на плохую погоду в тот день ♥️
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Н
Надежда
Прогулку по фабричному Ярославлю Ольга начала с удивительного "воздушного" храма Петра и Павла - этого чисто петербургского уголка города. Храм расположен на территории старого ткацкого предприятия, которое ныне представляет собой читать дальшеуменьшить
несколько руинированных зданий. Но рассказ Ольги, столь богато и детально проиллюстрированный фото, предметами и документами той давней эпохи, позволило нам ярко и ясно представить историю ткацкого дела. Ольга прекрасно подготовила и провела незабываемую, очень подробную и эмоциональную экскурсию по недавнему славному промышленному прошлому Ярославля. Инетересна и полезна данная прогулка будет не только взрослым туристам. Прекрасно иллюстрированная и детально проработанная экскурсия. Мы просто в восторге.
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Степанова
Сказать, что эта экскурсия понравилась, - значит ничего не сказать. Экскурсия восхитительная! Гид Ольга не просто посвятила нас в историю и архитектуру фабричного Ярославля, а открыла целый незнакомый нам мир читать дальшеуменьшить
этого интереснейшего города - с людьми, которые в нём жили и сыграли ту или иную роль в его развитии, с событиями, которые тут происходили и продолжают происходить, с сооружениями, которые сохраняют память о прошлом. И всё это с такой увлечённостью, так живо и ярко, что мы невольно влюбились в Ярославль и в его талантливых жителей. Конечно же, это благодаря такому неординарному и замечательному гиду, как Ольга. Спасибо большое!