Ольга проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Путешествие во времени

Вы прикоснетесь к истокам ярославской полотняной мануфактуры и увидите дом, где Петр I присмотрел талантливого купеческого сына Ивана Затрапезнова на роль первого менеджера нового дела. Узнаете, как технология производства тканей перекочевала в названия улиц. А гуляя по территории бывшей Ярославской Большой Мануфактуры и рассматривая когда-то мощные цеха, жилые корпуса, школу, ясли, больницу и парк 🌳, представите, как работали и отдыхали «фабричные».

Старинные храмы и Петропавловский парк

Вы увидите лаконичный Никольский храм XVII века и грандиозную церковь ⛪ Андрея Критского в неовизантийском стиле начала XX века — подарок владельцев фабрики к 50-летию предприятия. А в идиллическом Петропавловском парке услышите о системе прудов, о судьбе светёлки и дома управляющего и о церкви Петра и Павла с 71-метровым шпилем — редком образце петровского барокко в Ярославле.

Нашу прогулку 👣 прекрасно дополнят исторический стрит-арт, архивные документы и эксклюзив — образцы местной продукции XVIII столетия.

Организационные детали