Ольга проводит ещё 2 экскурсии

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Фабричный Ярославль

Погулять по одному из старейших промышленных районов города и узнать, как жили фабричные люди

Ольга
Ольга – Гид из Ярославля
Вы рассмотрите сохранившиеся архитектурные комплексы Ярославской Большой Мануфактуры — одного из самых передовых предприятий дореволюционной России — и услышите, как трудились и отдыхали рабочие и их семьи.

А также посетите живописный Петропавловский парк 🌳 с чудесным храмом в стиле «петровское барокко».
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 250 ₽ за экскурсию

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Фабричный Ярославль
Фабричный Ярославль

Что вас ожидает

Путешествие во времени
Вы прикоснетесь к истокам ярославской полотняной мануфактуры и увидите дом, где Петр I присмотрел талантливого купеческого сына Ивана Затрапезнова на роль первого менеджера нового дела. Узнаете, как технология производства тканей перекочевала в названия улиц. А гуляя по территории бывшей Ярославской Большой Мануфактуры и рассматривая когда-то мощные цеха, жилые корпуса, школу, ясли, больницу и парк 🌳, представите, как работали и отдыхали «фабричные».

Старинные храмы и Петропавловский парк
Вы увидите лаконичный Никольский храм XVII века и грандиозную церковь ⛪ Андрея Критского в неовизантийском стиле начала XX века — подарок владельцев фабрики к 50-летию предприятия. А в идиллическом Петропавловском парке услышите о системе прудов, о судьбе светёлки и дома управляющего и о церкви Петра и Павла с 71-метровым шпилем — редком образце петровского барокко в Ярославле.

Нашу прогулку 👣 прекрасно дополнят исторический стрит-арт, архивные документы и эксклюзив — образцы местной продукции XVIII столетия.

Организационные детали

  • Все достопримечательности 🏛️ мы осматриваем снаружи
  • Возможно проведение экскурсии 🧭 в авто-пешеходном формате с доплатой за аренду машины
Фабричный Ярославль
Фабричный Ярославль
Фабричный Ярославль
Фабричный Ярославль
Фабричный Ярославль
Фабричный Ярославль

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Люблю родной Ярославль, любознательных путешественников, необычные маршруты, нестандартные решения, профессионализм. Краевед, внештатный экскурсовод Ярославского музея-заповедника и отдела древнерусского искусства Ярославского художественного музея. До встречи в тысячелетнем городе!
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Ольга проводит ещё 2 экскурсии

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