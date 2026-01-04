Ольга проводит ещё 2 экскурсии

На экскурсии «Фабричный Ярославль» гости узнают о значении Ярославской Большой Мануфактуры для дореволюционной России. Прогулка включает осмотр архитектурных комплексов, где трудились и отдыхали рабочие.



В Петропавловском парке, известном своим храмом в стиле петровского барокко, участники услышат истории о системе прудов и судьбе местных построек.



Экскурсия дополнена историческим стрит-артом и архивными документами, позволяя погрузиться в атмосферу прошлого

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии по Ярославлю - летние месяцы с июня по август. В это время комфортная погода позволяет насладиться прогулками и изучением исторических мест. Май, сентябрь и октябрь также подходят для посещения, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. В эти месяцы меньше туристов, что может сделать прогулку более спокойной и приятной.

Сейчас август — это идеальное время.