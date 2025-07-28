Машина времени перенесёт вас в фабричный район Ярославля, где вы увидите его в новом свете. Фабрика оживает, и деревья белеют от хлопка. Корпуса - это не руины, а живой дом,

где все как одна семья. В Рабочем саду кипит жизнь: танцплощадка, кинотеатр, детский лагерь, вековые деревья и скульптуры. Прогулка с модератором позволит погрузиться в атмосферу прошлого и узнать, как фабричный городок менялся на протяжении веков

за 1–10 человек или 300 ₽ за человека, если вас больше

Описание аудиогида

Вы совершите круг по двору Ярославской Большой мануфактуры и рассмотрите ткань города, созданную этим предприятием. Узнаете, как менялся фабричный городок последние пару столетий, какие его объекты заслужили награды Всемирной промышленной выставки в Париже, а какие остались только в воспоминаниях жителей.

За полтора часа аудиопрогулки вы:

Вашими незримыми проводниками станут Юлия Кривцова и Сергей Кремнев — кураторы творческой команды «Текстиль», исследующие и популяризирующие фабричное наследие, а также местные старожилы, которые поделятся своими историями. Их голоса в наушниках оживят рассказ.

Аудиопрогулка создана при участии театрального композитора Василия Пешкова, а это значит, вас ждёт полное погружение в мир фабричного города.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто хочет увидеть Ярославль индустриальный, краснокирпичный, предпринимательский.

Организационные детали