Аудиопрогулка «Перекоп» по фабричному району Ярославля (с модератором)

Погрузитесь в атмосферу фабричного Ярославля! Узнайте, как город менялся, и почувствуйте себя частью его истории. Уникальная аудиопрогулка ждёт вас
Машина времени перенесёт вас в фабричный район Ярославля, где вы увидите его в новом свете. Фабрика оживает, и деревья белеют от хлопка. Корпуса - это не руины, а живой дом,
где все как одна семья. В Рабочем саду кипит жизнь: танцплощадка, кинотеатр, детский лагерь, вековые деревья и скульптуры.

Прогулка с модератором позволит погрузиться в атмосферу прошлого и узнать, как фабричный городок менялся на протяжении веков

5
1 отзыв

5 причин купить этот аудиогид

  • 🎧 Уникальный аудиогид с погружением в историю
  • 🏭 Исследование индустриального наследия Ярославля
  • 👥 Общение с местными старожилами
  • 🌳 Прогулка по живописным местам
  • 🎨 Вдохновение для любителей архитектуры
Что можно увидеть

  • Комсомольская площадь
  • Фабричное училище
  • Храм Андрея Критского
  • Фабрика
  • Рабочий сад

Описание аудиогида

Вы совершите круг по двору Ярославской Большой мануфактуры и рассмотрите ткань города, созданную этим предприятием. Узнаете, как менялся фабричный городок последние пару столетий, какие его объекты заслужили награды Всемирной промышленной выставки в Париже, а какие остались только в воспоминаниях жителей.

За полтора часа аудиопрогулки вы:

  • познакомитесь со старинным фабричным районом Ярославля
  • узнаете о градостроительных практиках 19 века
  • увидите Комсомольскую площадь, фабричное училище, храм Андрея Критского, фабрику, бывшие жилые корпуса, Рабочий сад и сад для служащих
  • окунётесь в жизнь района 20 века через личные истории и воспоминания старожилов
  • пройдёте три километра и остановитесь в пяти точках маршрута
  • поразмышляете, что современная урбанистика может почерпнуть из прошлого

Вашими незримыми проводниками станут Юлия Кривцова и Сергей Кремнев — кураторы творческой команды «Текстиль», исследующие и популяризирующие фабричное наследие, а также местные старожилы, которые поделятся своими историями. Их голоса в наушниках оживят рассказ.

Аудиопрогулка создана при участии театрального композитора Василия Пешкова, а это значит, вас ждёт полное погружение в мир фабричного города.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто хочет увидеть Ярославль индустриальный, краснокирпичный, предпринимательский.

Организационные детали

  • Подходит для семей с колясками, взрослых и детей от 12 лет
  • Для участия понадобятся ваши наушники и смартфон с приложением Telegram
  • На прогулке с вами будет модератор из нашей команды (ведёт по маршруту, помогает подключиться к чат-боту, организует обсуждение в конце прогулки и отвечает на вопросы)

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ДК «Красный Перекоп»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета
Елизавета — ваша команда гидов в Ярославле
Провели экскурсии для 96 туристов
С 2013 года наша команда работает на Красном Перекопе. Мы исследуем индустриальное наследие и фабричный уклад жизни, делимся своими размышлениями и находками с местными жителями и путешественниками. В бывшем зале паровых машин мы открыли экспозицию «Музея-Фабрики», на действующем производстве проводим показы аудиоспектакля «Радио Фабрика», по фабричному району водим экскурсии-прогулки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Р
Роман
28 июл 2025
Экскурсия понравилась очень интересно. Рабочий район Ярославля. Для всех кто любит урбанистику, промышленные здания и т. д. Очень хорошие аудио сопровождение. Молодцы. Ждем от вас новых экскурсий по другим районам в Ярославле бываем часто и не весь город изучен.

Входит в следующие категории Ярославля

