Аудиопрогулка «Перекоп» по фабричному району Ярославля (с модератором)
Погрузитесь в атмосферу фабричного Ярославля! Узнайте, как город менялся, и почувствуйте себя частью его истории. Уникальная аудиопрогулка ждёт вас
Машина времени перенесёт вас в фабричный район Ярославля, где вы увидите его в новом свете. Фабрика оживает, и деревья белеют от хлопка. Корпуса - это не руины, а живой дом, читать дальше
где все как одна семья. В Рабочем саду кипит жизнь: танцплощадка, кинотеатр, детский лагерь, вековые деревья и скульптуры.
Прогулка с модератором позволит погрузиться в атмосферу прошлого и узнать, как фабричный городок менялся на протяжении веков
5 причин купить этот аудиогид
🎧 Уникальный аудиогид с погружением в историю
🏭 Исследование индустриального наследия Ярославля
👥 Общение с местными старожилами
🌳 Прогулка по живописным местам
🎨 Вдохновение для любителей архитектуры
Что можно увидеть
Комсомольская площадь
Фабричное училище
Храм Андрея Критского
Фабрика
Рабочий сад
Описание аудиогида
Вы совершите круг по двору Ярославской Большой мануфактуры и рассмотрите ткань города, созданную этим предприятием. Узнаете, как менялся фабричный городок последние пару столетий, какие его объекты заслужили награды Всемирной промышленной выставки в Париже, а какие остались только в воспоминаниях жителей.
За полтора часа аудиопрогулки вы:
познакомитесь со старинным фабричным районом Ярославля
узнаете о градостроительных практиках 19 века
увидите Комсомольскую площадь, фабричное училище, храм Андрея Критского, фабрику, бывшие жилые корпуса, Рабочий сад и сад для служащих
окунётесь в жизнь района 20 века через личные истории и воспоминания старожилов
пройдёте три километра и остановитесь в пяти точках маршрута
поразмышляете, что современная урбанистика может почерпнуть из прошлого
Вашими незримыми проводниками станут Юлия Кривцова и Сергей Кремнев — кураторы творческой команды «Текстиль», исследующие и популяризирующие фабричное наследие, а также местные старожилы, которые поделятся своими историями. Их голоса в наушниках оживят рассказ.
Аудиопрогулка создана при участии театрального композитора Василия Пешкова, а это значит, вас ждёт полное погружение в мир фабричного города.
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто хочет увидеть Ярославль индустриальный, краснокирпичный, предпринимательский.
Организационные детали
Подходит для семей с колясками, взрослых и детей от 12 лет
Для участия понадобятся ваши наушники и смартфон с приложением Telegram
На прогулке с вами будет модератор из нашей команды (ведёт по маршруту, помогает подключиться к чат-боту, организует обсуждение в конце прогулки и отвечает на вопросы)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ДК «Красный Перекоп»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елизавета — ваша команда гидов в Ярославле
Провели экскурсии для 96 туристов
С 2013 года наша команда работает на Красном Перекопе. Мы исследуем индустриальное наследие и фабричный уклад жизни, делимся своими размышлениями и находками с местными жителями и путешественниками. В бывшем зале паровых машин мы открыли экспозицию «Музея-Фабрики», на действующем производстве проводим показы аудиоспектакля «Радио Фабрика», по фабричному району водим экскурсии-прогулки.
Отзывы и рейтинг
Р
Роман
28 июл 2025
Экскурсия понравилась очень интересно. Рабочий район Ярославля. Для всех кто любит урбанистику, промышленные здания и т. д. Очень хорошие аудио сопровождение. Молодцы. Ждем от вас новых экскурсий по другим районам в Ярославле бываем часто и не весь город изучен.