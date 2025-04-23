И Ирина Машина времени: экскурсия на ретромобиле по центру Ярославля Все очень понравилось,спасибо!

Н Наталья Машина времени: экскурсия на ретромобиле по центру Ярославля Очень понравилась экскурсия, проехали по многим историческим местам с остановками, с разъяснениями, познавательно и нескучно, спасибо большое. Всем рекомендую, автомобиль едет медленно, есть возможность все понять и разглядеть.

М Михаил Вечерний Ярославль «под градусом» Ирина рассказывает очень интересно. Но название "под градусом" не вполне оправдано. Если несколько усилить этот аспект (может зайти в ещё один бар, может как-то ещё), то будет лучше. Экскурсию с таким эпитетом берут прицельно, а значит лишним не будет.

П Павел Вечерний Ярославль «под градусом» Экскурсия прошла на одном дыхании! Экскурсовод Ирина полностью передала атмосферу старинного Ярославля и плавно вписала ее в современный город. Пять баллов!!!!!

Я Яна Вечерний Ярославль «под градусом» Очень понравилось все,были семьей из трех человек,и каждый подчерпнул для себя важное,видно что экскурсовод живет эмоциями и знаниями о городе, планируем посетить летом еще раз

М Марина Ярославль в предзакатный час Прогулка по городу в сопровождении экскурсовода была интересной и плзновательной. Приятным бонусом шли фотографии. Фотограф выбирал интересные ракурсы и локации. Получилось совместить полезное с приятным. Благодарю за такую возможность.