Мини-группа
до 1 чел.
Машина времени: экскурсия на ретромобиле по центру Ярославля
Начало: Ярославль, Советская площадь, д. 7
Расписание: Длительность экскурсионной прогулки: 50 минут.
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
850 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Вечерний Ярославль «под градусом»
Прогулка по вечернему Ярославлю с посещением рюмочной и знакомством с историей города. Узнайте, что делает Ярославль уникальным
Начало: Знаменская башня (ул. Свободы, 2а)
Расписание: пт, сб, вс
Завтра в 17:30
2 мая в 17:30
1400 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Ярославль в предзакатный час
Начало: Знаменская башня, Первомайская, 2 а
Расписание: пт,сб,вс
Завтра в 18:00
2 мая в 18:00
1300 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина23 апреля 2025Все очень понравилось,спасибо!
- ННаталья21 апреля 2025Очень понравилась экскурсия, проехали по многим историческим местам с остановками, с разъяснениями, познавательно и нескучно, спасибо большое. Всем рекомендую, автомобиль едет медленно, есть возможность все понять и разглядеть.
- ММихаил15 апреля 2025Ирина рассказывает очень интересно. Но название "под градусом" не вполне оправдано. Если несколько усилить этот аспект (может зайти в ещё один бар, может как-то ещё), то будет лучше. Экскурсию с таким эпитетом берут прицельно, а значит лишним не будет.
- ППавел9 января 2025Экскурсия прошла на одном дыхании! Экскурсовод Ирина полностью передала атмосферу старинного Ярославля и плавно вписала ее в современный город. Пять баллов!!!!!
- ЯЯна8 января 2025Очень понравилось все,были семьей из трех человек,и каждый подчерпнул для себя важное,видно что экскурсовод живет эмоциями и знаниями о городе, планируем посетить летом еще раз
- ММарина25 августа 2024Прогулка по городу в сопровождении экскурсовода была интересной и плзновательной. Приятным бонусом шли фотографии. Фотограф выбирал интересные ракурсы и локации. Получилось совместить полезное с приятным. Благодарю за такую возможность.
- ББукина3 октября 2023Отличная обзорная экскурсия в погожий день. Ждём красивые фото!
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Губернаторский сад и особняк»
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