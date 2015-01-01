А-Тур проводит ещё 6 экскурсий

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Вятское - самое красивое село в России!

А-Тур
А-Тур – Гид из Ярославля
Вятское - самое красивое село в России!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 8 200 ₽ за экскурсию

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Вятское - самое красивое село в России!
Вятское - самое красивое село в России!
Вы познакомитесь со старинным купеческим селом, вдохновившим Н. А. Некрасова, увидите уютные улочки, целебные и святые источники, посетите музеи 🖼 Русской предприимчивости и Кухонной Машинерии, где узнаете, как люди жили сто лет назад: что ели, что пили, чем торговали, что ценили и что любили, как зарабатывали на жизнь, как совершенствовали и упрощали свой быт. Признанное в 2015 году самым красивым в стране, Вятское никого не оставит равнодушным!
Что входит
  • В стоимость входят экскурсия по селу и входные билеты в два музея с экскурсией в них
Что не входит
  • Трансфер: если вам требуется наш транспорт
  • то легковой автомобиль по стоимости будет 3600 рублей (для 1-2 человек)
  • минивэн 5200 (от 3 до 7 человек)
  • микроавтобус 7000 рублей(от 8 человек)
Начало и место завершения
🚩 Памятник Волкову на площади Волкова
Вятское - самое красивое село в России!
Вятское - самое красивое село в России!
Вятское - самое красивое село в России!
Вятское - самое красивое село в России!
Вятское - самое красивое село в России!

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
А-Тур
А-Тур
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