А-Тур проводит ещё 6 экскурсий

Вы познакомитесь со старинным купеческим селом, вдохновившим Н. А. Некрасова, увидите уютные улочки, целебные и святые источники, посетите музеи 🖼 Русской предприимчивости и Кухонной Машинерии, где узнаете, как люди жили сто лет назад: что ели, что пили, чем торговали, что ценили и что любили, как зарабатывали на жизнь, как совершенствовали и упрощали свой быт. Признанное в 2015 году самым красивым в стране, Вятское никого не оставит равнодушным!
Что входит
В стоимость входят экскурсия по селу и входные билеты в два музея с экскурсией в них
Что не входит
Трансфер: если вам требуется наш транспорт
то легковой автомобиль по стоимости будет 3600 рублей (для 1-2 человек)
минивэн 5200 (от 3 до 7 человек)
микроавтобус 7000 рублей(от 8 человек)
Начало и место завершения
🚩 Памятник Волкову на площади Волкова
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.