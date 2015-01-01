А-Тур проводит ещё 6 экскурсий

Вы познакомитесь со старинным купеческим селом, вдохновившим Н. А. Некрасова, увидите уютные улочки, целебные и святые источники, посетите музеи 🖼 Русской предприимчивости и Кухонной Машинерии, где узнаете, как люди жили сто лет назад: что ели, что пили, чем торговали, что ценили и что любили, как зарабатывали на жизнь, как совершенствовали и упрощали свой быт. Признанное в 2015 году самым красивым в стране, Вятское никого не оставит равнодушным!