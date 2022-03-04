Из Ярославля в Вятское: этнопутешествие с русским колоритом

Открыть самобытное село с купеческими домами, вкуснейшими огурцами и авторскими музеями

5
1 отзыв
Индивидуальная
Отправляемся в Вятское, которое входит в список «Самых красивых деревень России».

Здесь атмосфера древнего села сочетается с современным подходом к музейному делу.

Вы пройдете по улочкам 19 века, осматривая купеческие дома, крестьянские избы и церкви старообрядцев.

Откроете секреты местных жителей, банного дела и машинерии.

И конечно, попробуете знаменитые вятские огурчики!
Из Ярославля в Вятское: этнопутешествие с русским колоритом
Из Ярославля в Вятское: этнопутешествие с русским колоритом
Из Ярославля в Вятское: этнопутешествие с русским колоритом
Из Ярославля в Вятское: этнопутешествие с русским колоритом
Из Ярославля в Вятское: этнопутешествие с русским колоритом
Из Ярославля в Вятское: этнопутешествие с русским колоритом
Из Ярославля в Вятское: этнопутешествие с русским колоритом
Из Ярославля в Вятское: этнопутешествие с русским колоритом
Из Ярославля в Вятское: этнопутешествие с русским колоритом
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Что вас ожидает

Дорога по Некрасовским местам

Наш путь из Ярославля в Вятское лежит вдоль старого лугового тракта: раньше на нем стояло родовое поместье Некрасовых, а потому эти места неразрывно связаны с жизнью и творчеством писателя. Возможно, в пути мы увидим ожившие сцены из некрасовских стихов: охотников, преследующих дичь, или селян, работающих в полях.

Перенестись в 19 век на улочках Вятского

И вот мы в купеческом селе, жители которого когда-то строили Петербург, торговали с северными странами и продавали там свои знаменитые соленые огурцы — разумеется, мы их отведаем! Вятское дошло до нас с царских времен почти в первозданном виде. Мы пройдем по центру, который полностью состоит из восстановленных домов 19 — начала 20 веков: вы увидите и дома купеческие, и избы крестьянские, и церкви старообрядческие, и каланчу пожарную. А еще узнаете о ярмарке, которая когда-то гуляла здесь по четвергам.

Кладезь авторских музеев!

Вятское знаменито на всю страну своими музеями. Мы обязательно посетим несколько из них, которые покажутся вам наиболее интересными:

  • Музей кухонной машинерии: здесь вы рассмотрите машинку Зингера, старинные соковыжималки, европейские кофемолки и бульотки. Узнаете, как делали масло, колбасу, как выглядели первые тостеры, как и на чем варили, пекли и жарили вятские крестьяне.
  • Музей печатного дела и литографии, в котором вы разберетесь, что жители Вятского читали, какими репродукциями любовались, где и на чем всё это печатали.
  • Музей русской предприимчивости: сюда стоит заглянуть, если вы задаетесь вопросом, кто жил в селе, чем купцы занимались и почему «щи не лаптем хлебали».
  • Музей бани по-черному: да, даже местные баньки стали в Вятском музейными экспонатами, которые расскажут вам о русских банных традициях.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашей машине. Либо можно заказать транспорт отдельно: легковая машина с водителем (1-3 чел.) — 2700 руб., минивэн (до 6 чел.) — 3700 руб.
  • Входные билеты в музеи Вятского оплачиваются дополнительно: от 100 до 250 руб. в зависимости от вашего выбора
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
В
4 мар 2022
Добавить местного колорита путем встреч с местными жителями, даже за праздничным столом.

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