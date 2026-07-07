Из Ярославля в Вятское: этнопутешествие с русским колоритом
Путешествие по старинным улочкам Вятского, где каждый камень дышит историей. Вас ждут уникальные музеи и настоящие вятские огурцы
Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает страницу из прошлого. Вятское - это не просто деревня, это целый мир, где живут традиции и культура древней России.
Здесь вы увидите, как жили читать дальшеуменьшить
купцы и крестьяне, посетите уникальные музеи, отведаете знаменитые вятские огурцы. Эта экскурсия - настоящее погружение в русский колорит, где каждый найдет что-то свое. Не упустите шанс стать частью этого удивительного путешествия
Лучшее время для этнопутешествия из Ярославля в Вятское - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует своей красотой. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно насладиться поездкой, хотя может быть прохладнее. Зимой и в начале весны, несмотря на возможность посещения музеев, погодные условия могут быть менее благоприятными для пеших прогулок.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Родовое поместье Некрасовых
Купеческие дома
Избы крестьянские
Церкви старообрядческие
Пожарная каланча
Описание экскурсии
Дорога по Некрасовским местам
Наш путь из Ярославля в Вятское лежит вдоль старого лугового тракта: раньше на нем стояло родовое поместье Некрасовых, а потому эти места неразрывно связаны с жизнью и творчеством писателя. Возможно, в пути мы увидим ожившие сцены из некрасовских стихов: охотников, преследующих дичь, или селян, работающих в полях.
Перенестись в 19 век на улочках Вятского
И вот мы в купеческом селе, жители которого когда-то строили Петербург, торговали с северными странами и продавали там свои знаменитые соленые огурцы — разумеется, мы их отведаем! Вятское дошло до нас с царских времен почти в первозданном виде. Мы пройдем по центру, который полностью состоит из восстановленных домов 19 — начала 20 веков: вы увидите и дома купеческие, и избы крестьянские, и церкви старообрядческие, и каланчу пожарную. А еще узнаете о ярмарке, которая когда-то гуляла здесь по четвергам.
Кладезь авторских музеев!
Вятское знаменито на всю страну своими музеями. Мы обязательно посетим несколько из них, которые покажутся вам наиболее интересными:
Музей кухонной машинерии: здесь вы рассмотрите машинку Зингера, старинные соковыжималки, европейские кофемолки и бульотки. Узнаете, как делали масло, колбасу, как выглядели первые тостеры, как и на чем варили, пекли и жарили вятские крестьяне.
Музей печатного дела и литографии, в котором вы разберетесь, что жители Вятского читали, какими репродукциями любовались, где и на чем всё это печатали.
Музей русской предприимчивости: сюда стоит заглянуть, если вы задаетесь вопросом, кто жил в селе, чем купцы занимались и почему «щи не лаптем хлебали».
Музей бани по-черному: да, даже местные баньки стали в Вятском музейными экспонатами, которые расскажут вам о русских банных традициях.
Организационные детали
Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии
Возможно провести экскурсию на вашем автомобиле по сниженной цене. Стоимость зависит от количества участников. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
Входные билеты в музеи Вятского оплачиваются дополнительно: от 300 руб. в зависимости от вашего выбора
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Возможно проведение экскурсии для группы более 3 человек. Подробности уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Ярославле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 12940 туристов
Ярославль — мой родной город, а работа гидом — профессиональная деятельность с 2013 года. Я закончила исторический факультет Ярославского государственного университета. Вместе с командой единомышленников провожу пешеходные, автомобильные и велоэкскурсии по городам Золотого кольца. До встречи!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Очень понравилась экскурсия в Вятское с гидом Алексеем. Алексей довез нас на своей машине, грамотно распределил время, интересно преподнес материал! Он историк, опирающийся на факты, а не придумывающий небылицы любитель, читать дальшеуменьшить
коих тоже пришлось встретить в Ярославле(. В свободное время посетили кафе САХАР. Какой вкусный чай и десерты!!! Музеи маленькие, зато не утомительно… попадаешь в другую эпоху, что очень терапевтично действует на душу. Всем рекомендую! Обязательно вернемся еще с детьми!
+1
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Юлия
Очень рекомендую эту экскурсию! Великолепные музеи, созданные с любовью, тишина и чудесный воздух, действующий и разрушенный храмы… Описать трудно, лучше посмотреть ❤
+1
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О
Ольга
Хорошая экскурсия. Алексей потрясающий рассказчик, эрудированный, начитанный, коммуникабельный. Показал нам село Вятское, посоветовал для посещения музеи в селе. Рекомендую.
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И
Ирина
Дата посещения: 16 июн 2025
Понравилось всё: экскурсовод, транспорт и само село.
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Е
Елена
Экскурсия из Ярославля в Вятское. Нас встретили на вокзале Ярославля. Гид Лада дала массу интересной информации по дороге, не только о Вятском, но и о Ярославле, об окрестностях. Это не читать дальшеуменьшить
исторические факты, а истории о жизни людей, традициях, быте древнем и современном, что всегда интересно. Замечательная прогулка по Вятскому! Рассказы о местных жителях прошлого и меценатах современности. И вполне достаточно свободного времени на посещение музеев и самостоятельную прогулку Спасибо организаторам!
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Ольга
Очень комфортно доехали, экскурсия интересная. Чуть смазалось впечатление из за жары. Но это не относится к экскурсии. Рекомендую.
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