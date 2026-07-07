Лучшее время для этнопутешествия из Ярославля в Вятское - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а природа радует своей красотой. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно насладиться поездкой, хотя может быть прохладнее. Зимой и в начале весны, несмотря на возможность посещения музеев, погодные условия могут быть менее благоприятными для пеших прогулок.

Представьте себе путешествие, где каждый шаг открывает страницу из прошлого. Вятское - это не просто деревня, это целый мир, где живут традиции и культура древней России.Здесь вы увидите, как жили

купцы и крестьяне, посетите уникальные музеи, отведаете знаменитые вятские огурцы. Эта экскурсия - настоящее погружение в русский колорит, где каждый найдет что-то свое. Не упустите шанс стать частью этого удивительного путешествия

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дорога по Некрасовским местам

Наш путь из Ярославля в Вятское лежит вдоль старого лугового тракта: раньше на нем стояло родовое поместье Некрасовых, а потому эти места неразрывно связаны с жизнью и творчеством писателя. Возможно, в пути мы увидим ожившие сцены из некрасовских стихов: охотников, преследующих дичь, или селян, работающих в полях.

Перенестись в 19 век на улочках Вятского

И вот мы в купеческом селе, жители которого когда-то строили Петербург, торговали с северными странами и продавали там свои знаменитые соленые огурцы — разумеется, мы их отведаем! Вятское дошло до нас с царских времен почти в первозданном виде. Мы пройдем по центру, который полностью состоит из восстановленных домов 19 — начала 20 веков: вы увидите и дома купеческие, и избы крестьянские, и церкви старообрядческие, и каланчу пожарную. А еще узнаете о ярмарке, которая когда-то гуляла здесь по четвергам.

Кладезь авторских музеев!

Вятское знаменито на всю страну своими музеями. Мы обязательно посетим несколько из них, которые покажутся вам наиболее интересными:

Музей кухонной машинерии : здесь вы рассмотрите машинку Зингера, старинные соковыжималки, европейские кофемолки и бульотки. Узнаете, как делали масло, колбасу, как выглядели первые тостеры, как и на чем варили, пекли и жарили вятские крестьяне.

: здесь вы рассмотрите машинку Зингера, старинные соковыжималки, европейские кофемолки и бульотки. Узнаете, как делали масло, колбасу, как выглядели первые тостеры, как и на чем варили, пекли и жарили вятские крестьяне. Музей печатного дела и литографии , в котором вы разберетесь, что жители Вятского читали, какими репродукциями любовались, где и на чем всё это печатали.

, в котором вы разберетесь, что жители Вятского читали, какими репродукциями любовались, где и на чем всё это печатали. Музей русской предприимчивости : сюда стоит заглянуть, если вы задаетесь вопросом, кто жил в селе, чем купцы занимались и почему «щи не лаптем хлебали».

: сюда стоит заглянуть, если вы задаетесь вопросом, кто жил в селе, чем купцы занимались и почему «щи не лаптем хлебали». Музей бани по-черному: да, даже местные баньки стали в Вятском музейными экспонатами, которые расскажут вам о русских банных традициях.

Организационные детали