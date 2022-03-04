Наш путь из Ярославля в Вятское лежит вдоль старого лугового тракта: раньше на нем стояло родовое поместье Некрасовых, а потому эти места неразрывно связаны с жизнью и творчеством писателя. Возможно, в пути мы увидим ожившие сцены из некрасовских стихов: охотников, преследующих дичь, или селян, работающих в полях.
И вот мы в купеческом селе, жители которого когда-то строили Петербург, торговали с северными странами и продавали там свои знаменитые соленые огурцы — разумеется, мы их отведаем! Вятское дошло до нас с царских времен почти в первозданном виде. Мы пройдем по центру, который полностью состоит из восстановленных домов 19 — начала 20 веков: вы увидите и дома купеческие, и избы крестьянские, и церкви старообрядческие, и каланчу пожарную. А еще узнаете о ярмарке, которая когда-то гуляла здесь по четвергам.
Вятское знаменито на всю страну своими музеями. Мы обязательно посетим несколько из них, которые покажутся вам наиболее интересными: