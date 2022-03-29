Село Великое и Гаврилов-Ям - в гости к гончарам и ямщикам

Открыть деревенский кремль, наследие Шехтеля, единственный в мире Музей ямщика и «Сады Аурики»

Индивидуальная
К юго-востоку от Ярославля лежит Страна ямщика — так на туристической карте области именуют Гаврилов-Ям и окрестности.

В этих старинных землях вы обнаружите древний сельский кремль и шедевр «льняного короля».

Узнаете о градообразующей фабрике, прикоснетесь к ямщицкому быту и посетите единственное предприятие страны, где вручную производят изделия из глины в промышленном масштабе.
Село Великое и Гаврилов-Ям - в гости к гончарам и ямщикам
Село Великое и Гаврилов-Ям - в гости к гончарам и ямщикам
Село Великое и Гаврилов-Ям - в гости к гончарам и ямщикам
Село Великое и Гаврилов-Ям - в гости к гончарам и ямщикам
Село Великое и Гаврилов-Ям - в гости к гончарам и ямщикам
Село Великое и Гаврилов-Ям - в гости к гончарам и ямщикам
Село Великое и Гаврилов-Ям - в гости к гончарам и ямщикам
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Что вас ожидает

Село Великое и Шехтель

По пути в Гаврилов-Ям остановимся в селе, уходящем корнями в 12-13 век. В одном из старейших поселений Верхневолжья вы рассмотрите небольшой комплекс построек, недавно названный Великосельским кремлем. Полюбуетесь аутентичной архитектурой церквей и узнаете, откуда на скромной колокольне «окно в Европу». Поговорим о происхождении названий двух местных озер — Черного и Белого прудов. Кроме того, я расскажу, что связывает Полтаву с Великим и что в этих краях делали Федор Шехтель с Ломоносовым.

Гаврилов-Ям: в гости к ямщикам и гончарам

Далее в программе — история о том, как некогда маленькое сельцо превратилось сначала в ямскую станцию, а потом в промышленный городок, выросший вокруг льноткацкой фабрики. Архитектурных шедевров в Гаврилов-Яме практически нет, но зато есть нечто такое, чем не каждый раскрученный туристический центр похвастается.

В единственном в мире Музее ямщика вы осмотрите каретный сарай и комнату в избе, старинные повозки, брички и утварь. Узнаете, кого брали в ямщики и как выглядели будни людей, занимавшихся перевозкой людей, груза и почты до появления железных дорог. А еще отыщете ту самую згу, которой иной раз не видно… Затем я отвезу вас в «Сады Аурики». Там вы познакомитесь с уникальным гончарным производством и посетите великолепную выставку, где сможете присмотреть оригинальные изделия в подарок.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билет в Музей ямщика — 100-150 руб. /человека, экскурсия по производству «Сады Аурики» — 2000-3000 руб. /группу
  • Если вы поедете на своем транспорте, стоимость программы составит 5500 рублей

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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