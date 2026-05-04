К юго-востоку от Ярославля лежит Страна ямщика — так на туристической карте области именуют Гаврилов-Ям и окрестности. В этих старинных землях вы обнаружите древний сельский кремль и шедевр «льняного короля». Узнаете о градообразующей фабрике, прикоснетесь к ямщицкому быту и посетите единственное предприятие страны, где вручную производят изделия из глины в промышленном масштабе.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Село Великое и Шехтель

По пути в Гаврилов-Ям остановимся в селе, уходящем корнями в 12-13 век. В одном из старейших поселений Верхневолжья вы рассмотрите небольшой комплекс построек, недавно названный Великосельским кремлем. Полюбуетесь аутентичной архитектурой церквей и узнаете, откуда на скромной колокольне «окно в Европу». Поговорим о происхождении названий двух местных озер — Черного и Белого прудов. Кроме того, я расскажу, что связывает Полтаву с Великим и что в этих краях делали Федор Шехтель с Ломоносовым.

Гаврилов-Ям: в гости к ямщикам и гончарам

Далее в программе — история о том, как некогда маленькое сельцо превратилось сначала в ямскую станцию, а потом в промышленный городок, выросший вокруг льноткацкой фабрики. Архитектурных шедевров в Гаврилов-Яме практически нет, но зато есть нечто такое, чем не каждый раскрученный туристический центр похвастается.

В единственном в мире Музее ямщика вы осмотрите каретный сарай и комнату в избе, старинные повозки, брички и утварь. Узнаете, кого брали в ямщики и как выглядели будни людей, занимавшихся перевозкой людей, груза и почты до появления железных дорог. А еще отыщете ту самую згу, которой иной раз не видно… Затем я отвезу вас в «Сады Аурики». Там вы познакомитесь с уникальным гончарным производством и посетите великолепную выставку, где сможете присмотреть оригинальные изделия в подарок.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билет в Музей ямщика — 250-350 ₽/человека, экскурсия по производству «Сады Аурики» — 5000 ₽/группу

Если вы поедете на своем транспорте, стоимость программы составит 7000 рублей

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.