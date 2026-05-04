Село Великое и Гаврилов-Ям - в гости к гончарам и ямщикам
Открыть деревенский кремль, наследие Шехтеля, единственный в мире Музей ямщика и «Сады Аурики»
К юго-востоку от Ярославля лежит Страна ямщика — так на туристической карте области именуют Гаврилов-Ям и окрестности. В этих старинных землях вы обнаружите древний сельский кремль и шедевр «льняного короля».
Узнаете о градообразующей фабрике, прикоснетесь к ямщицкому быту и посетите единственное предприятие страны, где вручную производят изделия из глины в промышленном масштабе.
По пути в Гаврилов-Ям остановимся в селе, уходящем корнями в 12-13 век. В одном из старейших поселений Верхневолжья вы рассмотрите небольшой комплекс построек, недавно названный Великосельским кремлем. Полюбуетесь аутентичной архитектурой церквей и узнаете, откуда на скромной колокольне «окно в Европу». Поговорим о происхождении названий двух местных озер — Черного и Белого прудов. Кроме того, я расскажу, что связывает Полтаву с Великим и что в этих краях делали Федор Шехтель с Ломоносовым.
Гаврилов-Ям: в гости к ямщикам и гончарам
Далее в программе — история о том, как некогда маленькое сельцо превратилось сначала в ямскую станцию, а потом в промышленный городок, выросший вокруг льноткацкой фабрики. Архитектурных шедевров в Гаврилов-Яме практически нет, но зато есть нечто такое, чем не каждый раскрученный туристический центр похвастается.
В единственном в мире Музее ямщика вы осмотрите каретный сарай и комнату в избе, старинные повозки, брички и утварь. Узнаете, кого брали в ямщики и как выглядели будни людей, занимавшихся перевозкой людей, груза и почты до появления железных дорог. А еще отыщете ту самую згу, которой иной раз не видно… Затем я отвезу вас в «Сады Аурики». Там вы познакомитесь с уникальным гончарным производством и посетите великолепную выставку, где сможете присмотреть оригинальные изделия в подарок.
Организационные детали
Дополнительные расходы: билет в Музей ямщика — 250-350 ₽/человека, экскурсия по производству «Сады Аурики» — 5000 ₽/группу
Если вы поедете на своем транспорте, стоимость программы составит 7000 рублей
Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1899 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Андрей. Я историк, люблю литературу и публицистику. Экскурсии вожу более 15 лет совместно с командой коллег-единомышленников. Мне важно, чтобы на наших прогулках вы не только увидели, но и почувствовали город. А также отыскали и рассмотрели детали, скрытые от поверхностного взгляда.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Сказать, что мы довольны - это не сказать ничего. Мы в восторге! Сверх всех (даже самых смелых) ожиданий. Андрей - опытный, эрудированный и очень внимательный экскурсовод. Отличная работа: 1. Маршрут разработан читать дальшеуменьшить
с учетом всех наших пожеланий. 2. Готов отвлечься от темы экскурсии и дать информацию на любую тему. 3. Тема экскурсии глубоко проработана, информация подается интересно и с ориентацией на заказчика. 4. Идеальный тайминг: нигде ничего не ждали, приезжаем в музей и сразу в руки ожидающего нас экскурсовода. 5. Закончили во время, что тоже немаловажно, так как дальнейший день тоже спланирован. Идеально! Спасибо.
Андрей
Ответ организатора:
Ольга, добрый день! Спасибо за такой чудесный отзыв!!! И, это тот самый случай, когда мне исключительно были приятны мои гости - Вы с супругом!!! Всех благ, сил и здоровья!!!
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Евгения
Экскурсия интересная. Но ☝ если ждёте прям вау-эффекта, это не про неё. Это про знакомство с жизнью и историей села и небольшого города с очень подробной и интересной путевой информацией.
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подойдёт для любителей открывать новые места для знакомства с Ярославским краем.
Посещение музеев обязательно, особенно, если нужно выбирать - музея Локаловых. Интересен и сам музей как музей с его экспонатами, так и люди, которые в нём работают.
Сады Аурики будут интересны тем, кто увлекается гончарным искусством или любит гончарные изделия на кухне или в интерьере. Есть из чего выбрать, я, как не особо любитель, выбрала себе прикольную кружку-белого медведя и броши.
Мне понравилось.
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И
Ирина
Были на этой замечательной экскурсии 2 января. Андрей великолепный гид, рассказывал не только по теме, но и много интересных моментов по истории города. Отдельная благодарность Наташе, которая провела интереснейшую экскурсию на фабрике. Уходить не хотелось. Вся поездка была организована четко, Андрей великолепный водитель. Жаль, что надо было возвращаться, с огромным удовольствием провели бы с ним весь день! Рекомендую всем!
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Н
Наталья
Елисей замечательный рассказчик, профессионал в своем деле, со своей интересной концепцией. Рекомендуем всем.
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Алексей
Поездка прошла великолепно. Андрей отличный гид и собеседник. Я очень рад, что нашел эту экскурсию.
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И
Инна
Спасибо Ольге за интересную экскурсию! А водителю Александру за безопасное вождение!
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