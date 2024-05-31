Вятское за несколько лет превратилось в модное место. Его улицы выглядят как декорации к фильму о дореволюционной России. Я сама родилась и живу здесь, знаю каждого второго жителя. Покажу вам все главные места.
Расскажу, чем удивляет Вятское, где искать дачи Устиновой и Казарновской, что сегодня интересного в бывших купеческих особняках и какие они на вкус — вятские огурцы.
Расскажу, чем удивляет Вятское, где искать дачи Устиновой и Казарновской, что сегодня интересного в бывших купеческих особняках и какие они на вкус — вятские огурцы.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- По дороге из Ярославля в Вятское мы поговорим о Ярославско-Костромском луговом тракте, расторопном ярославском мужичке, поэзии Некрасова, его связи с этими местами и многом другом.
- Я также расскажу, какие настроения тут пытались пробудить народники в 19 веке и что сделали в гражданскую войну отряды красно-зелёных.
- В Вятском пройдёмся по главной площади, помашем дозорному пожарного депо, увидим памятник Александру Реформатору, арт-объекты и скульптуры.
- Полюбуемся ландшафтом села и посадами вятских домов, вплотную прижавшихся друг к другу, поищем особняки бывших отходников.
- Вспомним о тайных молельнях староверов и знаменитых односельчанах.
- Перейдём речку по мосточку и опустим руки в воду Ерехтанинского родника. А может, найдутся желающие окунуться в освящённые воды купели.
- Взгрустнём у стен порушенной Успенской церкви, проникнемся аурой намоленности храма Воскресения, загадаем желание у памятника Некрасову.
- Посмотрим, ладно ли ухожены огуречники, и испробуем на зубок вятский белогубый огурчик.
После экскурсии у вас будет 2 часа свободного времени:
- Гурманам я подскажу ресторан местной кухни.
- Ценителей живописи провожу до художественной галереи.
- Любителям музеев посоветую мини-музейчики села.
- Семьям с детьми порекомендую Райский сад, зоопарк или верёвочный парк с мультгероями советского периода.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на Nissan Qashqai и услуги гида.
- Возможно проведение экскурсии на вашем транспорте (обязательно место для гида) — по стоимости уточняйте у гида в переписке.
- Поездка из Ярославля до Вятского займёт 30 минут, экскурсия продлится 2 часа.
- Дополнительно по желанию оплачиваются билеты в музеи, галерею, зоопарк, верёвочный парк — от 300 руб. /чел., обед в ресторане — от 400 руб.
- Если вы захотите поехать на своём авто, стоимость экскурсии составит 5000 руб.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Волжская набережная 45/1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Ярославле
Доброго времени! Меня зовут Елена Шилова. Я закончила исторический факультет ЯрГУ им. П. Г. Демидова. Со времён студенчества дарю впечатления, помогаю сделать приятные открытия, влюбляю в Ярославию! Приоткрою мир полный тайн, мудрости предков и интересных историй! Экскурсии для меня — любимое хобби! До встречи на маршруте!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Лариса
31 мая 2024
Елена провела для меня очень интересную и, главное, душевную экскурсию в самое красивое село России.
Она великолепный рассказчик и человек очень любящий свой родной край. Я узнала много нового об истории Ярославля и России в целом, зарядилась энергией от невероятно прекрасной русской природы и одновременно отдохнула душой от суеты большого города.
Спасибо большое)), рекомендую всем эту экскурсию.
Она великолепный рассказчик и человек очень любящий свой родной край. Я узнала много нового об истории Ярославля и России в целом, зарядилась энергией от невероятно прекрасной русской природы и одновременно отдохнула душой от суеты большого города.
Спасибо большое)), рекомендую всем эту экскурсию.
С
Саша
6 мая 2024
Экскурсия в село Вятское с Еленой очень понравилась! Елена удивительный и очень эмоциональный рассказчик, она заразила нас любовью к ее родным местам. Поразило глубокое знание прошлого и настоящего Вятского и всего Ярославского края (недаром Елена по образованию - историк). Благодаря Елене вся экскурсия прошла в очень уютной и душевной атмосфере. Очень рекомендую экскурсию с Еленой!
А
Анатолий
6 мая 2024
Очень удобно и комфортно организованная поездка. Информативная и душевная. Елене большое спасибо.
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