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Вятское за несколько лет превратилось в модное место. Его улицы выглядят как декорации к фильму о дореволюционной России. Я сама родилась и живу здесь, знаю каждого второго жителя. Покажу вам все главные места.



Расскажу, чем удивляет Вятское, где искать дачи Устиновой и Казарновской, что сегодня интересного в бывших купеческих особняках и какие они на вкус — вятские огурцы.