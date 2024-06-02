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Групповая
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Из Ярославля - в Вятское, одну из красивейших деревень России
Всего в часе езды от Ярославля вас ждет Вятское - деревня с застройкой 19 века и атмосферой старины. Узнайте о купцах, мастерах и фирменных огурчиках
Начало: На ж/д вокзале Ярославля
Расписание: в субботу в 11:30
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 450₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в Вятское - село купцов и огурцов
Узнать, как Вятское выиграло свой лотерейный билет и стало самым красивым селом страны
Начало: Волжская набережная 45/1
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Живописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское
Влюбиться в одну из самых красивых деревень страны и посетить этноисторический музейный комплекс
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от 11 200₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Из Ярославля в Вятское: погружение в русский колорит и традиции
Путешествие по старинным улочкам Вятского, где каждый камень дышит историей. Вас ждут уникальные музеи и настоящие вятские огурцы
Начало: в Ярославле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
11 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
5 часов
Село-музей Вятское - на родину торговцев
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По субботам в 11:30
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 450₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Вятское из Ярославля: экскурсия в историю купеческого села
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Вятскому, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: По договорённости с туристами, в гостинице
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 700₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина2 июня 2024Очень интересное место!
- ЛЛариса31 мая 2024Елена провела для меня очень интересную и, главное, душевную экскурсию в самое красивое село России. Она великолепный рассказчик и человек очень
- ННаталья30 мая 2024Отличная поездка. Интересный пример превращения обычной деревни в оригинальный туристический объект. Впечатляет музей "Звуки времени". Сначала не планировала посещать этот музей. Спасибо гиду, что посоветовал не отказываться от посещения. Интересна история деревни и людей, которые с ней связаны. Спасибо!
- ЮЮрий12 мая 2024Замечательная экскурсия, приятно провести время с человеком, который так влюблён в свою работу. Удачная поездка, познавательные музеи, спасибо нашему экскурсоводу Ладе за это, и нашему водителю Дмитрию за комфортную поездку.
- ССаша6 мая 2024Экскурсия в село Вятское с Еленой очень понравилась! Елена удивительный и очень эмоциональный рассказчик, она заразила нас любовью к ее
- ААнатолий6 мая 2024Очень удобно и комфортно организованная поездка. Информативная и душевная. Елене большое спасибо.
- ООльга21 апреля 202420 апреля мы были на этой великолепной экскурсии! Очень интересно, познавательно, село действительно потрясающе, красиво. Наш гид, Наталья, очень увлекательно рассказывала и все нам показала, очень позитивный и внимательный человек. Всем рекомендуем посетить эту экскурсию!
- ННаталья9 марта 2024Прекрасное путешествие в село Вятское! Побывала там во второй раз, безусловно это место стоит посетить! Из минусов поездки я бы
- AA_zernin6 июля 2022Экскурсия в село Вятское: по следам ярославского купечестваОтличное место и прекрасный гид Илья. Обязательно включайте Вятское в программу. Рекомендую с детьми.
- ЮЮлия19 сентября 2021Прекрасная колоритная экскурсия, чтобы себя порадовать, отдохнуть и при этом узнать много нового и увлекательного. Вятское поражает объемом проделанных работ,
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Вятское»
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