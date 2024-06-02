Вятское – экскурсии в Ярославле

Найдено 6 экскурсий в категории «Вятское» в Ярославле, цены от 2 450 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Ярославля - в Вятское, одну из красивейших деревень России
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
30 отзывов
В тренде
Из Ярославля - в Вятское, одну из красивейших деревень России
Всего в часе езды от Ярославля вас ждет Вятское - деревня с застройкой 19 века и атмосферой старины. Узнайте о купцах, мастерах и фирменных огурчиках
Начало: На ж/д вокзале Ярославля
Расписание: в субботу в 11:30
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 450 за человека
Путешествие в Вятское - село купцов и огурцов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Путешествие в Вятское - село купцов и огурцов
Узнать, как Вятское выиграло свой лотерейный билет и стало самым красивым селом страны
Начало: Волжская набережная 45/1
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Живописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Живописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское
Влюбиться в одну из самых красивых деревень страны и посетить этноисторический музейный комплекс
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
от 11 200 за всё до 8 чел.
Из Ярославля в Вятское: этнопутешествие с русским колоритом
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
18 отзывов
Из Ярославля в Вятское: погружение в русский колорит и традиции
Путешествие по старинным улочкам Вятского, где каждый камень дышит историей. Вас ждут уникальные музеи и настоящие вятские огурцы
Начало: в Ярославле
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
11 500 за всё до 3 чел.
Село-музей Вятское - на родину торговцев
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
19 отзывов
Село-музей Вятское - на родину торговцев
Начало: Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Расписание: По субботам в 11:30
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 450 за человека
Вятское - путешествие в прошлое
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Вятское из Ярославля: экскурсия в историю купеческого села
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Вятскому, где каждый уголок хранит истории прошлого
Начало: По договорённости с туристами, в гостинице
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 700 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Из Ярославля в Вятское: этнопутешествие с русским колоритом
    Очень интересное место!
  • Л
    Лариса
    31 мая 2024
    Путешествие в Вятское - село купцов и огурцов
    Елена провела для меня очень интересную и, главное, душевную экскурсию в самое красивое село России. Она великолепный рассказчик и человек очень
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    любящий свой родной край. Я узнала много нового об истории Ярославля и России в целом, зарядилась энергией от невероятно прекрасной русской природы и одновременно отдохнула душой от суеты большого города. Спасибо большое)), рекомендую всем эту экскурсию.

  • Н
    Наталья
    30 мая 2024
    Из Ярославля в Вятское: этнопутешествие с русским колоритом
    Отличная поездка. Интересный пример превращения обычной деревни в оригинальный туристический объект. Впечатляет музей "Звуки времени". Сначала не планировала посещать этот музей. Спасибо гиду, что посоветовал не отказываться от посещения. Интересна история деревни и людей, которые с ней связаны. Спасибо!
  • Ю
    Юрий
    12 мая 2024
    Из Ярославля в Вятское: этнопутешествие с русским колоритом
    Замечательная экскурсия, приятно провести время с человеком, который так влюблён в свою работу. Удачная поездка, познавательные музеи, спасибо нашему экскурсоводу Ладе за это, и нашему водителю Дмитрию за комфортную поездку.
  • С
    Саша
    6 мая 2024
    Путешествие в Вятское - село купцов и огурцов
    Экскурсия в село Вятское с Еленой очень понравилась! Елена удивительный и очень эмоциональный рассказчик, она заразила нас любовью к ее
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    родным местам. Поразило глубокое знание прошлого и настоящего Вятского и всего Ярославского края (недаром Елена по образованию - историк). Благодаря Елене вся экскурсия прошла в очень уютной и душевной атмосфере. Очень рекомендую экскурсию с Еленой!

  • А
    Анатолий
    6 мая 2024
    Путешествие в Вятское - село купцов и огурцов
    Очень удобно и комфортно организованная поездка. Информативная и душевная. Елене большое спасибо.
    Очень удобно и комфортно организованная поездка. Информативная и душевная. Елене большое спасибоОчень удобно и комфортно организованная поездка. Информативная и душевная. Елене большое спасибоОчень удобно и комфортно организованная поездка. Информативная и душевная. Елене большое спасибоОчень удобно и комфортно организованная поездка. Информативная и душевная. Елене большое спасибо
  • О
    Ольга
    21 апреля 2024
    Из Ярославля - в Вятское, одну из красивейших деревень России
    20 апреля мы были на этой великолепной экскурсии! Очень интересно, познавательно, село действительно потрясающе, красиво. Наш гид, Наталья, очень увлекательно рассказывала и все нам показала, очень позитивный и внимательный человек. Всем рекомендуем посетить эту экскурсию!
  • Н
    Наталья
    9 марта 2024
    Из Ярославля - в Вятское, одну из красивейших деревень России
    Прекрасное путешествие в село Вятское! Побывала там во второй раз, безусловно это место стоит посетить! Из минусов поездки я бы
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    отметила минимум информации организационного плана,которые очень актуальны на месте! На мой взгляд необходимо заранее туристов предупреждать,что в некоторых местах можно расплатиться только наличными,в отдельные музеи нужно покупать билеты только в кассе основного музея -на расстоянии от остальных,что в режиме ограниченного времени сказывается на его планировании. Экскурсовод пообещала провести по Вятскому и по многочисленной просьбе туристов в определенное место, но этого в итоге не случилось. Церковь тоже оказалась к сожалению к этому послеобеденному времени закрытой,и как мы поняли информации у экскурсоводов по поводу режима ее работы нет. В итоге из свободно выделенного времени-посещение одного музея и церкви было исключено. Из пожеланий-хотя бы чай с пирогом на перекус в такой загородной экскурсии можно организовать помимо посещения конечно традиционных огурцов. Общее впечатление-несколько хаотично организованно,могло быть и лучше,поэтому в отзыве четверка. Из положительных впечатлений-совершенно невероятная галерея картин! На уровне! Просто шедеврально! Рекомендуется к посещению -художественная галерея им. Н.А. Некрасова!Если сравнивать посещение села в составе экскурсии и самостоятельно -мой выбор в данном случае в пользу самостоятельного посещения!!!

  • A
    A_zernin
    6 июля 2022
    Экскурсия в село Вятское: по следам ярославского купечества
    Отличное место и прекрасный гид Илья. Обязательно включайте Вятское в программу. Рекомендую с детьми.
  • Ю
    Юлия
    19 сентября 2021
    Живописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское
    Прекрасная колоритная экскурсия, чтобы себя порадовать, отдохнуть и при этом узнать много нового и увлекательного. Вятское поражает объемом проделанных работ,
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    вложенных сил и бережным отношением к достигнутому, мы желаем только процветания этому удивительному проекту 💪 Наталье выпала непростая для профессионального экскурсовода роль сопровождающего, но специально отметим, что по дороге туда и обратно мы узнали немало достойных внимания фактов как о Ярославле, так и о его жителях, спасибо 🙏🏼

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Вятское»

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  1. Из Ярославля - в Вятское, одну из красивейших деревень России
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  3. Живописная русская глубинка: из Ярославля в Вятское
  4. Из Ярославля в Вятское: этнопутешествие с русским колоритом
  5. Село-музей Вятское - на родину торговцев
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  2. Успенский Собор
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  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
  9. Парк Стрелка
  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Вятское" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 450 до 11 500. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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