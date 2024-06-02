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отметила минимум информации организационного плана,которые очень актуальны на месте! На мой взгляд необходимо заранее туристов предупреждать,что в некоторых местах можно расплатиться только наличными,в отдельные музеи нужно покупать билеты только в кассе основного музея -на расстоянии от остальных,что в режиме ограниченного времени сказывается на его планировании. Экскурсовод пообещала провести по Вятскому и по многочисленной просьбе туристов в определенное место, но этого в итоге не случилось. Церковь тоже оказалась к сожалению к этому послеобеденному времени закрытой,и как мы поняли информации у экскурсоводов по поводу режима ее работы нет. В итоге из свободно выделенного времени-посещение одного музея и церкви было исключено. Из пожеланий-хотя бы чай с пирогом на перекус в такой загородной экскурсии можно организовать помимо посещения конечно традиционных огурцов. Общее впечатление-несколько хаотично организованно,могло быть и лучше,поэтому в отзыве четверка. Из положительных впечатлений-совершенно невероятная галерея картин! На уровне! Просто шедеврально! Рекомендуется к посещению -художественная галерея им. Н.А. Некрасова!Если сравнивать посещение села в составе экскурсии и самостоятельно -мой выбор в данном случае в пользу самостоятельного посещения!!!