Мы готовы раскрыть вам все тайны Ярославля о зданиях, об истории, о людях, которые останавливались или были проездом в нашем городе.
Экскурсия познакомит вас не только с основными достопримечательностями, но и мыслями художников и авторов. Вы узнаете, кто из них город восхвалял, а кто — ругал.
Описание экскурсии
Мы откроем вам Ярославль не через камни и улицы, а через сердца и мысли его выдающихся гостей. Во время экскурсии вы:
- узнаете, как проникновенно описывали город Дюма, Островский, Чехов и Аксаков;
- какие тайны знаменитые путешественники разглядели в облике Ярославля;
- раскроете загадку, почему именно Ярославль стал столицей Золотого Кольца;
- насладитесь главными достопримечательностями и исследуете потаённые уголки, скрытые от массового туризма.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Богоявленская площадь
- Церковь Михаила Архангела
- Слияние двух рек Волги и Которосли
- Стадион Спартаковец
- Митрополичьи палаты
- Вечный огонь и многое другое
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Богоявленская площадь, у стен музея-заповедника
Завершение: Советская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
