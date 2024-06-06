1 чел.
По популярности
Мини-группа
2.5 часа
Групповая экскурсия в Ярославле: история, культура и легенды
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, наслаждаясь видами Волги и Которосли, и узнайте тайны купеческих кварталов
Начало: На площади Волкова
«Не обойдем вниманием центральную пешеходную улицу Кирова и Богоявленскую площадь с ярославским музеем-заповедником, где сосредоточены древнейшие строения Ярославля»
Расписание: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
750₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Путешествие по Ярославлю: групповой тур с дегустацией сладостей
Ярославль - город с богатой историей. Прогуляйтесь по его значимым местам, посетите старинные улочки и главные площади, узнайте легенды и тайны города
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 12:30 и 15:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Вечерний Ярославль
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века
Начало: Возле Спасо-Преображенского монастыря
«Гуляя по центральным улицам и набережным Волжской и Которосльной, вы узнаете об эпохе правления Ярослава Мудрого и прикоснетесь к камню с внушительным возрастом несколько миллионов лет»
Завтра в 18:30
10 июня в 16:00
4 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Ярославлю: от древности до наших дней
Знакомство с Ярославлем: от исторических улиц до символов на рублевой купюре. Путешествие по городу, где каждый камень дышит историей
Начало: по договоренности
«Ярославль — город, в котором трепетно относятся к прошлому, и вы поймёте это, гуляя по старым-старым улицам, где даже сохранились таблички с историческими названиями»
Сегодня в 07:00
Завтра в 19:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Рыбинск - маленький Петербург: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Рыбинск, второй по величине город Ярославской области, с его уникальной архитектурой и богатой историей. Узнайте о знаменитых людях и событиях
«Я также проведу вас по уютным торговым улицам и площадям купеческого города, покажу живописную набережную с шикарным зданием бывшей Хлебной биржи и памятником советскому поэту Льву Ошанину»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
4 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нескучная прогулка по древнему Ярославлю: история, культура, архитектура
Погрузитесь в удивительный мир древнего Ярославля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: На площади Богоявления
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля: его исторические уголки, набережные и уютные дворы ждут вас
Начало: Богоявленская площадь
«Улицы города действительно живут»
Сегодня в 08:00
Завтра в 18:00
от 4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль по-настоящему: путешествие в сердце России
Откройте для себя душу Ярославля в увлекательной индивидуальной экскурсии, полной историй, легенд и архитектурных шедевров
Начало: в районе Богоявленской площади
«Гуляя по старинным улицам, вы углубитесь в историю Ярославля, а глядя на дореволюционные фотографии, сравните, как было и как стало»
13 июля в 10:30
14 июля в 10:30
5 250₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Второй раз в Ярославле: неизведанные страницы города
Путешествие по Ярославлю, которое раскроет секреты Красноперекопского района, его историческое наследие и связь с космосом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 150₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Старые улочки Ярославля: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу Старого Ярославля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от древних храмов до купеческих особняков
«Расскажу я и другие интересные факты и легенды: как раскрытый веер Екатерины II повлиял на перепланировку улиц, как с историей Ярославля связаны Дюма и герцог Бирон и почему бывший дом Власьевых называют «литературным»»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Ярославль - «город с физиономией»
Погулять по колоритным купеческим кварталам и узнать о жизни ярославцев в разных эпохи
Начало: У Знаменской башни
«А затем мы свернём на улицу Большая Рождественская: я расскажу, какие страсти и романы разыгрывались за окнами купеческих домов Лопатиных и Сорокиных»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
40003 200₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
Увлекательное знакомство с городом в игровом формате
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 15:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Ярославль купеческий: тайны и традиции
Перечислить достижения ярославских купцов и узнать секреты их успеха
Начало: Возле Ярославского музея-заповедника
«Совершим променад по главным купеческим улицам и набережным Ярославля»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Авторская прогулка по Ярославлю
Следовать за нескучной историей, открывать тайны и легенды, влюбляться в древний город
Начало: На площади Богоявления
«На улице Сенной, у гимназии, где учился Некрасов, поразмышляем о традициях русской педагогической школы»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 900₽ за всё до 3 чел.
Квест
1.5 часа
Семейный квест «Закоулки Ярославля»
Знакомство с тайнами старинного города для взрослых и детей
Начало: На Революционном проезде
«Вместо привычных центральных улиц будем гулять по внутренним дворам — интересных мест здесь хватает»
12 июня в 13:30
17 июня в 12:30
3 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Фабричный Ярославль
Погулять по одному из старейших промышленных районов города и узнать, как жили фабричные люди
«Поймёте, как технологии производства перекочевали в названия улиц»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
От древности до современности - со своим личным «голосом города»
«Вместо сцены — городские улицы, вместо гида-проводника — голос в наушниках»
Сегодня в 10:00
12 июня в 13:00
от 3 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
3 часа
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
Интерактивная экскурсия по историческому центру для детей, взрослых и веселых компаний
Начало: на площади Волкова
«🏛 Кроме того, в программе местный Арбат — улица Кирова, главная площадь с Губернскими Присутственными местами, Демидовский столп, памятник героям Великой Отечественной Войны и другие интересные достопримечательности Ярославля»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Первое свидание с Ярославлем: путешествие по историческому сердцу города
Главные достопримечательности и занимательные истории о городе на обзорной экскурсии
Начало: на площади Волкова
«Насладитесь липовыми аллеями Которосльной набережной и погуляете по самобытной и уютной улице Кирова, которую называют ярославским Арбатом»
13 июня в 09:00
15 июня в 09:30
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ярославское узорочье
Исследовать живописные слободы, раскрыть их истории и прочувствовать эстетику древних храмов
Начало: Советская площадь д. 7
«Подскажу, как украсить дом, чтобы он был самым красивым на улице с «ярославской физиономией»»
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
7 500₽ за всё до 18 чел.
Мини-группа
2 часа
Старина, шум, тайны - Ярославль: каменные сказки и современный ритм
Открыть обратную сторону древнего города и узнать, что скрывают здания (в мини-группе)
Начало: В районе Волковского театра
«Также мы прогуляемся по улице Свободы и улице Собинова, изучим особняки Вахромеева, Полетаева и Донцовых-Лопатиных»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
2 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена6 июня 2024Очень понравилась экскурсия. У нас была мини группа - всего 4 человека. Анастасия все очень интересно рассказала. Провела по центру города. Советую экскурсию в качестве ознакомительной.
- ИИгорь6 июня 2024Очень интересная, грамотно составленная и великолепно поданная экскурсия. Гид Анастасия - настоящий профессионал. Хорошо поставленная речь. Великолепное знание истории города.
- ННаталья6 июня 2024Отличная экскурсия! Мы с семьей прекрасно провели время, окунувшись в удивительный мир истории и загадок Ярославля. Мы были приятно удивлены, как
- ААлла5 июня 2024Несмотря на то, что вся группа отказалась от экскурсии из-за дождя, мне согласились её провести индивидуально. Экскурсовод Анастасия внимательный и
- ААнна5 июня 2024Большое спасибо гиду Илье за интересную и познавательную прогулку по Ярославлю!
- ЮЮлия3 июня 2024Очень понравилась гид Валентина. Интересная подача материала, воспринимается легко и в то же время много интересного и познавательного. Благодаря Валентине
- ЕЕлена3 июня 2024Ознакомительная экскурсия прошла замечательно. Экскурсовод Илья интересно и с чуством юмора рассказал историю архитектуры Ярославля. Прошлись по экскурсионному маршруту. Жаль времени было очень мало. Наверное формат такой экскурсии подразумевает больше времени. Особенно при групповой. Рекомендую.
- ЮЮлия2 июня 2024Анна большая молодец,интересные факты вводила в историю города,прошлись по купеческим местам,по набережной,послушали песню на часах,услышали интересные маркетинговые и новаторские решения ярославцев! Рекомендую!
- ООксана29 мая 2024Были на экскурсии 18 мая. Все очень понравилось. Познакомились с историей Ярославля, прошли по самым значимым местам этого прекрасного города, с помощью отличного гида открыли для себя еще один город Золотого кольца, куда хочется вернуться!
- ООльга29 мая 2024Были на индивидуальной экскурсии Анна легко и познавательно рассказала об основных достопримечательностях города. Время пролетело незаметно. Спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Улицы и переулки»
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Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Ярославля. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод