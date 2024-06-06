А Алена Групповая обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени» Очень понравилась экскурсия. У нас была мини группа - всего 4 человека. Анастасия все очень интересно рассказала. Провела по центру города. Советую экскурсию в качестве ознакомительной.

И Игорь Групповая обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени» читать дальше Постоянный диалог с экскурсионной группой, то, что называется вовлечённость)). Ни минуты не пожалели, что выбрали именно этот маршрут и этого гида. Буду всем рекомендовать. Огромное спасибо! Очень интересная, грамотно составленная и великолепно поданная экскурсия. Гид Анастасия - настоящий профессионал. Хорошо поставленная речь. Великолепное знание истории города.

Н Наталья Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля» читать дальше Анастасия смогла сделать экскурсию интересной и увлекательной и для ребенка и для взрослых. Захватывающие задания и загадки помогли ребенку и нам не только узнать интересные факты о городе, но и активно участвовать в процессе. Посещение ключевых локаций позволило нам не только увидеть их своими глазами, но и узнать их историческое значение. Особенно порадовало, что в конце приключения нас ждал небольшой подарок. Это стало приятным завершением нашей экскурсии и запомнилось как милая деталь. Спасибо Анастасии за такое интересное и запоминающееся путешествие по Ярославлю! Мы с удовольствием вернемся сюда снова и порекомендуем эту экскурсию всем нашим друзьям и знакомым. Отличная экскурсия! Мы с семьей прекрасно провели время, окунувшись в удивительный мир истории и загадок Ярославля. Мы были приятно удивлены, как

А Алла Групповая обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени» читать дальше зажигательный человек) Она говорила с большим увеличением, меняя интонацию, с эмоциями, поэтому ливень практически не мешал в этом путешествии по истории города) Маршрут также хорошо продуман - проходя по дворам с памятниками и церквями, в итоге оказываемся на стрелке, где экскурсия завершается и далее можно по ней прогуляться самостоятельно. В общем однозначно рекомендую)) Несмотря на то, что вся группа отказалась от экскурсии из-за дождя, мне согласились её провести индивидуально. Экскурсовод Анастасия внимательный и

А Анна Первые шаги в Ярославле Большое спасибо гиду Илье за интересную и познавательную прогулку по Ярославлю!

Ю Юлия Первые шаги в Ярославле читать дальше влюбилась в Ярославль. Почувствовала с какой любовью она подходит к работе и к нам слушателям. Экскурсия получилась волшебная. Буду всем рекомендовать. Очень понравилась гид Валентина. Интересная подача материала, воспринимается легко и в то же время много интересного и познавательного. Благодаря Валентине

Е Елена Первые шаги в Ярославле Ознакомительная экскурсия прошла замечательно. Экскурсовод Илья интересно и с чуством юмора рассказал историю архитектуры Ярославля. Прошлись по экскурсионному маршруту. Жаль времени было очень мало. Наверное формат такой экскурсии подразумевает больше времени. Особенно при групповой. Рекомендую.

Ю Юлия Ярославль - «город с физиономией» Анна большая молодец,интересные факты вводила в историю города,прошлись по купеческим местам,по набережной,послушали песню на часах,услышали интересные маркетинговые и новаторские решения ярославцев! Рекомендую!

О Оксана Обзорная экскурсия по Ярославлю Были на экскурсии 18 мая. Все очень понравилось. Познакомились с историей Ярославля, прошли по самым значимым местам этого прекрасного города, с помощью отличного гида открыли для себя еще один город Золотого кольца, куда хочется вернуться!