Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Ярославля

Найдено 21 экскурсия в категории «Улицы и переулки» в Ярославле, цены от 750 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первые шаги в Ярославле
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
525 отзывов
Групповая экскурсия в Ярославле: история, культура и легенды
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, наслаждаясь видами Волги и Которосли, и узнайте тайны купеческих кварталов
Начало: На площади Волкова
«Не обойдем вниманием центральную пешеходную улицу Кирова и Богоявленскую площадь с ярославским музеем-заповедником, где сосредоточены древнейшие строения Ярославля»
Расписание: в будние дни в 13:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
750 за человека
Групповая обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
26 отзывов
Путешествие по Ярославлю: групповой тур с дегустацией сладостей
Ярославль - город с богатой историей. Прогуляйтесь по его значимым местам, посетите старинные улочки и главные площади, узнайте легенды и тайны города
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 12:30 и 15:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
800 за человека
Вечерний Ярославль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
136 отзывов
Вечерний Ярославль
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века
Начало: Возле Спасо-Преображенского монастыря
«Гуляя по центральным улицам и набережным Волжской и Которосльной, вы узнаете об эпохе правления Ярослава Мудрого и прикоснетесь к камню с внушительным возрастом несколько миллионов лет»
Завтра в 18:30
10 июня в 16:00
4 670 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Ярославлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
418 отзывов
Обзорная экскурсия по Ярославлю: от древности до наших дней
Знакомство с Ярославлем: от исторических улиц до символов на рублевой купюре. Путешествие по городу, где каждый камень дышит историей
Начало: по договоренности
«Ярославль — город, в котором трепетно относятся к прошлому, и вы поймёте это, гуляя по старым-старым улицам, где даже сохранились таблички с историческими названиями»
Сегодня в 07:00
Завтра в 19:00
4 000 за всё до 10 чел.
Рыбинск - маленький Петербург
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Рыбинск - маленький Петербург: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Рыбинск, второй по величине город Ярославской области, с его уникальной архитектурой и богатой историей. Узнайте о знаменитых людях и событиях
«Я также проведу вас по уютным торговым улицам и площадям купеческого города, покажу живописную набережную с шикарным зданием бывшей Хлебной биржи и памятником советскому поэту Льву Ошанину»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
4 800 за всё до 10 чел.
Нескучная прогулка по древнему Ярославлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
89 отзывов
Нескучная прогулка по древнему Ярославлю: история, культура, архитектура
Погрузитесь в удивительный мир древнего Ярославля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Начало: На площади Богоявления
16 июня в 10:00
17 июня в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
235 отзывов
Обзорная экскурсия по историческому центру Ярославля
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля: его исторические уголки, набережные и уютные дворы ждут вас
Начало: Богоявленская площадь
«Улицы города действительно живут»
Сегодня в 08:00
Завтра в 18:00
от 4 000 за всё до 7 чел.
Ярославль по-настоящему
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
175 отзывов
Ярославль по-настоящему: путешествие в сердце России
Откройте для себя душу Ярославля в увлекательной индивидуальной экскурсии, полной историй, легенд и архитектурных шедевров
Начало: в районе Богоявленской площади
«Гуляя по старинным улицам, вы углубитесь в историю Ярославля, а глядя на дореволюционные фотографии, сравните, как было и как стало»
13 июля в 10:30
14 июля в 10:30
5 250 за всё до 8 чел.
Второй раз в Ярославле
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Второй раз в Ярославле: неизведанные страницы города
Путешествие по Ярославлю, которое раскроет секреты Красноперекопского района, его историческое наследие и связь с космосом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 150 за всё до 10 чел.
Старые улочки Ярославля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
23 отзыва
Старые улочки Ярославля: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в атмосферу Старого Ярославля, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от древних храмов до купеческих особняков
«Расскажу я и другие интересные факты и легенды: как раскрытый веер Екатерины II повлиял на перепланировку улиц, как с историей Ярославля связаны Дюма и герцог Бирон и почему бывший дом Власьевых называют «литературным»»
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
3 000 за всё до 4 чел.
Ярославль - «город с физиономией»
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Ярославль - «город с физиономией»
Погулять по колоритным купеческим кварталам и узнать о жизни ярославцев в разных эпохи
Начало: У Знаменской башни
«А затем мы свернём на улицу Большая Рождественская: я расскажу, какие страсти и романы разыгрывались за окнами купеческих домов Лопатиных и Сорокиных»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
40003 200 за всё до 10 чел.
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
7 отзывов
Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
Увлекательное знакомство с городом в игровом формате
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 10:00 и 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 15:00
1 000 за человека
Ярославль купеческий: тайны и традиции
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Ярославль купеческий: тайны и традиции
Перечислить достижения ярославских купцов и узнать секреты их успеха
Начало: Возле Ярославского музея-заповедника
«Совершим променад по главным купеческим улицам и набережным Ярославля»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
3 500 за всё до 10 чел.
Авторская прогулка по Ярославлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Авторская прогулка по Ярославлю
Следовать за нескучной историей, открывать тайны и легенды, влюбляться в древний город
Начало: На площади Богоявления
«На улице Сенной, у гимназии, где учился Некрасов, поразмышляем о традициях русской педагогической школы»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 900 за всё до 3 чел.
Семейный квест «Закоулки Ярославля»
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
5 отзывов
Семейный квест «Закоулки Ярославля»
Знакомство с тайнами старинного города для взрослых и детей
Начало: На Революционном проезде
«Вместо привычных центральных улиц будем гулять по внутренним дворам — интересных мест здесь хватает»
12 июня в 13:30
17 июня в 12:30
3 000 за всё до 6 чел.
Фабричный Ярославль
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
Фабричный Ярославль
Погулять по одному из старейших промышленных районов города и узнать, как жили фабричные люди
«Поймёте, как технологии производства перекочевали в названия улиц»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.
По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
По Ярославлю - в наушниках! Иммерсивная обзорная прогулка
От древности до современности - со своим личным «голосом города»
«Вместо сцены — городские улицы, вместо гида-проводника — голос в наушниках»
Сегодня в 10:00
12 июня в 13:00
от 3 500 за всё до 10 чел.
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
🚶 Пешая
Квест
3 часа
66 отзывов
Игра-квест «Тайны и загадки старинного Ярославля»
Интерактивная экскурсия по историческому центру для детей, взрослых и веселых компаний
Начало: на площади Волкова
«🏛 Кроме того, в программе местный Арбат — улица Кирова, главная площадь с Губернскими Присутственными местами, Демидовский столп, памятник героям Великой Отечественной Войны и другие интересные достопримечательности Ярославля»
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Первое свидание с Ярославлем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
41 отзыв
Первое свидание с Ярославлем: путешествие по историческому сердцу города
Главные достопримечательности и занимательные истории о городе на обзорной экскурсии
Начало: на площади Волкова
«Насладитесь липовыми аллеями Которосльной набережной и погуляете по самобытной и уютной улице Кирова, которую называют ярославским Арбатом»
13 июня в 09:00
15 июня в 09:30
7 000 за всё до 3 чел.
Ярославское узорочье
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Ярославское узорочье
Исследовать живописные слободы, раскрыть их истории и прочувствовать эстетику древних храмов
Начало: Советская площадь д. 7
«Подскажу, как украсить дом, чтобы он был самым красивым на улице с «ярославской физиономией»»
16 сен в 08:00
17 сен в 08:00
7 500 за всё до 18 чел.
Старина, шум, тайны - Ярославль: каменные сказки и современный ритм
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Старина, шум, тайны - Ярославль: каменные сказки и современный ритм
Открыть обратную сторону древнего города и узнать, что скрывают здания (в мини-группе)
Начало: В районе Волковского театра
«Также мы прогуляемся по улице Свободы и улице Собинова, изучим особняки Вахромеева, Полетаева и Донцовых-Лопатиных»
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
2 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    6 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
    Очень понравилась экскурсия. У нас была мини группа - всего 4 человека. Анастасия все очень интересно рассказала. Провела по центру города. Советую экскурсию в качестве ознакомительной.
  • И
    Игорь
    6 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
    Очень интересная, грамотно составленная и великолепно поданная экскурсия. Гид Анастасия - настоящий профессионал. Хорошо поставленная речь. Великолепное знание истории города.
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    Постоянный диалог с экскурсионной группой, то, что называется вовлечённость)). Ни минуты не пожалели, что выбрали именно этот маршрут и этого гида. Буду всем рекомендовать. Огромное спасибо!

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Интерактивная экскурсия для детей «Сердце Ярославля»
    Отличная экскурсия! Мы с семьей прекрасно провели время, окунувшись в удивительный мир истории и загадок Ярославля. Мы были приятно удивлены, как
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    Анастасия смогла сделать экскурсию интересной и увлекательной и для ребенка и для взрослых. Захватывающие задания и загадки помогли ребенку и нам не только узнать интересные факты о городе, но и активно участвовать в процессе. Посещение ключевых локаций позволило нам не только увидеть их своими глазами, но и узнать их историческое значение. Особенно порадовало, что в конце приключения нас ждал небольшой подарок. Это стало приятным завершением нашей экскурсии и запомнилось как милая деталь. Спасибо Анастасии за такое интересное и запоминающееся путешествие по Ярославлю! Мы с удовольствием вернемся сюда снова и порекомендуем эту экскурсию всем нашим друзьям и знакомым.

  • А
    Алла
    5 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
    Несмотря на то, что вся группа отказалась от экскурсии из-за дождя, мне согласились её провести индивидуально. Экскурсовод Анастасия внимательный и
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    зажигательный человек) Она говорила с большим увеличением, меняя интонацию, с эмоциями, поэтому ливень практически не мешал в этом путешествии по истории города) Маршрут также хорошо продуман - проходя по дворам с памятниками и церквями, в итоге оказываемся на стрелке, где экскурсия завершается и далее можно по ней прогуляться самостоятельно. В общем однозначно рекомендую))

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Первые шаги в Ярославле
    Большое спасибо гиду Илье за интересную и познавательную прогулку по Ярославлю!
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Первые шаги в Ярославле
    Очень понравилась гид Валентина. Интересная подача материала, воспринимается легко и в то же время много интересного и познавательного. Благодаря Валентине
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    влюбилась в Ярославль. Почувствовала с какой любовью она подходит к работе и к нам слушателям. Экскурсия получилась волшебная. Буду всем рекомендовать.

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Первые шаги в Ярославле
    Ознакомительная экскурсия прошла замечательно. Экскурсовод Илья интересно и с чуством юмора рассказал историю архитектуры Ярославля. Прошлись по экскурсионному маршруту. Жаль времени было очень мало. Наверное формат такой экскурсии подразумевает больше времени. Особенно при групповой. Рекомендую.
    Ознакомительная экскурсия прошла замечательно. Экскурсовод Илья интересно и с чуством юмора рассказал историю архитектуры Ярославля. ПрошлисьОзнакомительная экскурсия прошла замечательно. Экскурсовод Илья интересно и с чуством юмора рассказал историю архитектуры Ярославля. ПрошлисьОзнакомительная экскурсия прошла замечательно. Экскурсовод Илья интересно и с чуством юмора рассказал историю архитектуры Ярославля. Прошлись
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Ярославль - «город с физиономией»
    Анна большая молодец,интересные факты вводила в историю города,прошлись по купеческим местам,по набережной,послушали песню на часах,услышали интересные маркетинговые и новаторские решения ярославцев! Рекомендую!
  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Ярославлю
    Были на экскурсии 18 мая. Все очень понравилось. Познакомились с историей Ярославля, прошли по самым значимым местам этого прекрасного города, с помощью отличного гида открыли для себя еще один город Золотого кольца, куда хочется вернуться!
  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Ярославль по-настоящему
    Были на индивидуальной экскурсии Анна легко и познавательно рассказала об основных достопримечательностях города. Время пролетело незаметно. Спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Улицы и переулки»

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  5. Музей-заповедник
  6. Церковь Ильи Пророка
  7. Храм Ильи Пророка
  8. Советская площадь
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  10. Спасо-Преображенский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 21 экскурсию от 750 до 10 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1833 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Ярославля. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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