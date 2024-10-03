Тур на выходные по Золотому кольцу: Ярославль, Суздаль, Владимир и Боголюбово
Побывать в резиденции князя и городе-заповеднике и рассмотреть шедевры древнерусского зодчества
Начало: Ярославль, 8:00
25 000 ₽ за человека
Странствие по древней Ярославии: города-музеи, столица бурлаков, колыбель русского флота
Рассмотреть святыни, места съёмок и старые вывески, побывать в закулисье и отведать царской сельди
Начало: Ж/д вокзал Ярославля, 11:05
18 300 ₽ за человека
На выходные к берегам Волги: прогулки по Ярославлю и Костроме
Увидеть храм с купюры 1000 ₽, сходить в гости к губернатору и посетить колыбель династии Романовых
Начало: Ж/д вокзал Ярославля, 10:30-11:15
29 мар в 10:30
12 апр в 10:30
12 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья3 октября 2024Хочу поделиться небольшим впечатлением. Был тур в по городам, нас была небольшая группа, но получилось все достойно почти по семейному.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «История и архитектура»
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