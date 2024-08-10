1 день

Переславль-Залесский и Ростов Великий, дегустация сыров

07:15 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос»: схема стоянки автобусов.

07:30 Отправление в Переславль-Залесский.

Путевая обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому – родине Александра Невского и колыбели русского флота.

Фото-стоп на Красной площади, где расположился величественный Спасо-Преображенский собор XII века – единственный из пяти первых белокаменных храмов Северо-Восточной Руси, дошедший до нас почти в полной сохранности. В соборе были крещены многие переславские князья, в том числе Александр Невский, родившийся в Переславле в 1221 году. Это настоящее сокровище древнерусской архитектуры, до сегодняшнего дня оно остается одним из главных символов города Переславль-Залесский.

Хотите узнать, можно ли сварить в России настоящий французский сыр? Посещение сыроварни «Филимоново Раздолье» – компании единомышленников, объединенных общей страстью – страстью к сыру! История сыроварни началась с большого гастрономического увлечения и чистого любопытства — а можно ли сварить настоящий французский сыр в России?

Можно ли за короткий срок пройти путь от крошечного цеха с одним котлом и небольшим помещением для выдержки сыров до сыроварни, оснащенной современным оборудованием, с сыроохранилищем, вмещающим десятки тонн сыра? Можно!

Приглашаем вас на экскурсию по сыроварне:

вы узнаете много интересного о процессе сыроварения, посетите производство и музейную экспозицию ;

; попробуете 7 видов сыров местного производства;

местного производства; на мастер-классе понаблюдаете за процессом взбивания масла.

Свободное время на приобретение продукции в местной лавке.

Переезд в г. Ростов Великий.

Ростов не спроста назван Великим, ведь его упоминания датируются в летописях 862 годом. Безмятежное озеро Неро, строгие и нарядные монастыри, тихие улочки и величавый кремль помогают оторваться от суеты и прикоснуться к становлению Руси и православия, вживую перелистать страницы летописей и учебников истории.

Обед в кафе города.

15:30 Экскурсия в Ростовский кремль (архитектура).

Обнесённый мощными стенами с башнями, внешне он действительно напоминает кремль – древнерусскую княжескую крепость, но в действительности долгое время был Архиерейским двором – резиденцией ростовских епископов и митрополитов.



Украшают кремль Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь.

Отправление в г. Ярославль.

Размещение в отеле «Cosmos 4*» г. Ярославль. Номера категории «стандарт».

Ужин в ресторане гостиницы.

Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.