В Ростове Великом и Ярославле вы ощутите дух старинных времен, а в парке «Забава» вас ждут масленичные угощения и гуляния!
Программа тура по дням
Переславль-Залесский и Ростов Великий, дегустация сыров
07:15 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос»: схема стоянки автобусов.
07:30 Отправление в Переславль-Залесский.
Путевая обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому – родине Александра Невского и колыбели русского флота.
Фото-стоп на Красной площади, где расположился величественный Спасо-Преображенский собор XII века – единственный из пяти первых белокаменных храмов Северо-Восточной Руси, дошедший до нас почти в полной сохранности. В соборе были крещены многие переславские князья, в том числе Александр Невский, родившийся в Переславле в 1221 году. Это настоящее сокровище древнерусской архитектуры, до сегодняшнего дня оно остается одним из главных символов города Переславль-Залесский.
Хотите узнать, можно ли сварить в России настоящий французский сыр? Посещение сыроварни «Филимоново Раздолье» – компании единомышленников, объединенных общей страстью – страстью к сыру! История сыроварни началась с большого гастрономического увлечения и чистого любопытства — а можно ли сварить настоящий французский сыр в России?
Можно ли за короткий срок пройти путь от крошечного цеха с одним котлом и небольшим помещением для выдержки сыров до сыроварни, оснащенной современным оборудованием, с сыроохранилищем, вмещающим десятки тонн сыра? Можно!
Приглашаем вас на экскурсию по сыроварне:
- вы узнаете много интересного о процессе сыроварения, посетите производство и музейную экспозицию;
- попробуете 7 видов сыров местного производства;
- на мастер-классе понаблюдаете за процессом взбивания масла.
Свободное время на приобретение продукции в местной лавке.
Переезд в г. Ростов Великий.
Ростов не спроста назван Великим, ведь его упоминания датируются в летописях 862 годом. Безмятежное озеро Неро, строгие и нарядные монастыри, тихие улочки и величавый кремль помогают оторваться от суеты и прикоснуться к становлению Руси и православия, вживую перелистать страницы летописей и учебников истории.
Обед в кафе города.
15:30 Экскурсия в Ростовский кремль (архитектура).
Обнесённый мощными стенами с башнями, внешне он действительно напоминает кремль – древнерусскую княжескую крепость, но в действительности долгое время был Архиерейским двором – резиденцией ростовских епископов и митрополитов.
Украшают кремль Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь.
Отправление в г. Ярославль.
Размещение в отеле «Cosmos 4*» г. Ярославль. Номера категории «стандарт».
Ужин в ресторане гостиницы.
Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Экскурсия по Ярославлю, магазин шоколадной фабрики, музей «Библиотека варенья»
07:00 Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол).
Экскурсионная программа по г. Ярославлю.
Вы увидите стрелку рек Волги и Которосли, Успенский кафедральный собор, пройдетесь по реконструированной к 1000-летию города Волжской набережной, осмотрите уникальный архитектурный ансамбль центральной части Ярославля, включенной в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Посещение Спасо-Преображенского монастыря – главная городская достопримечательность. Благодаря укрепленным стенам называется кремлём. Главный собор монастыря сохранил оригинальные росписи, это самый старый из дошедших до нашего времени храмов Ярославля. Здесь был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».
Отправление в парк семейного отдыха «Забава».
Масленица – это проводы зимы и радостное ожидание весны. Что нужно сделать, чтобы холода не возвращались, а природа начала расцветать? По любимой русской традиции - наесться блинов и сжечь чучело!
Широким гуляньем, да шумным весельем пусть кружит голову масленица, возвещая скорый приход весны. Пусть будет она такой же яркой, как весеннее солнце, а жизнь такой же бурной и веселой, как масленичный хоровод. Пусть весна к нам в сердце уже сейчас придет!
Вас ждут традиционные русские забавы и состязания: катание на санях, перетягивание каната, забеги в потешных сарафанах, эстафета в лаптях, гигантские варежки, кокошники для великанов, беготня со сковородками и подкидыванием блина. Ну, и конечно, вечный хит Парка Забава – соревнования в гигантском колесе.
Обед.
Устав от веселья, возьмите небольшой перерыв. Посидите в уютном кафе за обедом. Вас ждут аппетитная солянка (250 мл), сочный шашлык (150 гр шашлыка, лучок, хлеб, соус), горячий чай (200 мл) с традиционными блинами.
Традиционное сожжение чучела Масленицы!
Отправление в г. Москву.
23:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице «Cosmos» 4* в г. Ярославль (номера категории «Стандарт»).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и варианта питания, руб:
|Питание/Размещение
|Двухместное*
|Одноместное
|Доп. место
|Без ужина
|13090
|16090
|12690
|Полное питание
|13690
|16690
|13290
Выбор места в автобусе – 980 руб. (менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место).
При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
«Cosmos» 4
Отель «Отель Cosmos Yaroslavl Hotel» расположен в Ярославле. Этот отель находится в 3 км от центра города.
Неподалёку: Парк Юбилейный, Стадион «Шинник» и Петропавловский парк.
В отеле: Попробовать новые блюда и отдохнуть можно в ресторане. Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Для путешественников на машине организована парковка. Специально к услугам гостей, не упускающих возможность заняться спортом, тренажёрный зал. Для бизнес-мероприятий предусмотрен конференц-зал. Любимца не придётся оставлять дома: разрешается проживание с питомцем за дополнительную плату. Сотрудники отеля по запросу организуют гостям трансфер.
Доступная среда: работает лифт.
Дополнительно: прачечная, банкомат и гладильные услуги. Сотрудники отеля поддержат беседу на английском и русском.
В номере: Чтобы вы могли отдохнуть после долгого дня, в номере есть телевизор и халат. Оснащение зависит от выбранной категории номера.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание: 1 ночь
- Питание (согласно тарифу)
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Билеты в музеи
- Услуги гида-сопровождающего
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Выбор места в автобусе - 980 руб
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Можно ли забронировать место в автобусе?
Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
Доступна услуга «Выбор места»: менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги – 980 руб.).
Может ли измениться программа тура?
Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
Возможно ли подселение?
Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
Может ли измениться время отъезда/прибытия?
Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру.
Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
На чем мы будем передвигаться?
Передвижение на автобусе-иномарке вместимостью до 50 человек.
При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
Как организовано питание в туре?
В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.