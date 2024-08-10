Вкусная Масленица в Ярославле

Отправляемся в двухдневное приключение по древним городам России! Переславль-Залесский раскроет перед вами тайны рождения русского флота, а сыроварня «Филимоново Раздолье» удивит вас секретами сыроварения.

В Ростове Великом и Ярославле вы ощутите дух старинных времен, а в парке «Забава» вас ждут масленичные угощения и гуляния!
5
3 отзыва
Вкусная Масленица в Ярославле
Вкусная Масленица в Ярославле
Вкусная Масленица в Ярославле
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Переславль-Залесский и Ростов Великий, дегустация сыров

07:15 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос»: схема стоянки автобусов.

07:30 Отправление в Переславль-Залесский.

Путевая обзорная экскурсия по Переславлю-Залесскому – родине Александра Невского и колыбели русского флота.

Фото-стоп на Красной площади, где расположился величественный Спасо-Преображенский собор XII века – единственный из пяти первых белокаменных храмов Северо-Восточной Руси, дошедший до нас почти в полной сохранности. В соборе были крещены многие переславские князья, в том числе Александр Невский, родившийся в Переславле в 1221 году. Это настоящее сокровище древнерусской архитектуры, до сегодняшнего дня оно остается одним из главных символов города Переславль-Залесский.

Хотите узнать, можно ли сварить в России настоящий французский сыр? Посещение сыроварни «Филимоново Раздолье» – компании единомышленников, объединенных общей страстью – страстью к сыру! История сыроварни началась с большого гастрономического увлечения и чистого любопытства — а можно ли сварить настоящий французский сыр в России?

Можно ли за короткий срок пройти путь от крошечного цеха с одним котлом и небольшим помещением для выдержки сыров до сыроварни, оснащенной современным оборудованием, с сыроохранилищем, вмещающим десятки тонн сыра? Можно!

Приглашаем вас на экскурсию по сыроварне:

  • вы узнаете много интересного о процессе сыроварения, посетите производство и музейную экспозицию;
  • попробуете 7 видов сыров местного производства;
  • на мастер-классе понаблюдаете за процессом взбивания масла.

Свободное время на приобретение продукции в местной лавке.

Переезд в г. Ростов Великий.

Ростов не спроста назван Великим, ведь его упоминания датируются в летописях 862 годом. Безмятежное озеро Неро, строгие и нарядные монастыри, тихие улочки и величавый кремль помогают оторваться от суеты и прикоснуться к становлению Руси и православия, вживую перелистать страницы летописей и учебников истории.

Обед в кафе города.

15:30 Экскурсия в Ростовский кремль (архитектура).

Обнесённый мощными стенами с башнями, внешне он действительно напоминает кремль – древнерусскую княжескую крепость, но в действительности долгое время был Архиерейским двором – резиденцией ростовских епископов и митрополитов.

Украшают кремль Успенский собор (XVI в.) с уникальной звонницей, на которой полностью сохранился набор из 15 колоколов, Архиерейский двор, Соборная площадь.

Отправление в г. Ярославль.

Размещение в отеле «Cosmos 4*» г. Ярославль. Номера категории «стандарт».

Ужин в ресторане гостиницы.

Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Переславль-Залесский и Ростов Великий, дегустация сыровПереславль-Залесский и Ростов Великий, дегустация сыровПереславль-Залесский и Ростов Великий, дегустация сыровПереславль-Залесский и Ростов Великий, дегустация сыров
2 день

Экскурсия по Ярославлю, магазин шоколадной фабрики, музей «Библиотека варенья»

07:00 Завтрак в ресторане гостиницы (шведский стол).

Экскурсионная программа по г. Ярославлю.

Вы увидите стрелку рек Волги и Которосли, Успенский кафедральный собор, пройдетесь по реконструированной к 1000-летию города Волжской набережной, осмотрите уникальный архитектурный ансамбль центральной части Ярославля, включенной в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Посещение Спасо-Преображенского монастыря – главная городская достопримечательность. Благодаря укрепленным стенам называется кремлём. Главный собор монастыря сохранил оригинальные росписи, это самый старый из дошедших до нашего времени храмов Ярославля. Здесь был обнаружен рукописный список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».

Отправление в парк семейного отдыха «Забава».

Масленица – это проводы зимы и радостное ожидание весны. Что нужно сделать, чтобы холода не возвращались, а природа начала расцветать? По любимой русской традиции - наесться блинов и сжечь чучело!

Широким гуляньем, да шумным весельем пусть кружит голову масленица, возвещая скорый приход весны. Пусть будет она такой же яркой, как весеннее солнце, а жизнь такой же бурной и веселой, как масленичный хоровод. Пусть весна к нам в сердце уже сейчас придет!

Вас ждут традиционные русские забавы и состязания: катание на санях, перетягивание каната, забеги в потешных сарафанах, эстафета в лаптях, гигантские варежки, кокошники для великанов, беготня со сковородками и подкидыванием блина. Ну, и конечно, вечный хит Парка Забава – соревнования в гигантском колесе.

Обед.

Устав от веселья, возьмите небольшой перерыв. Посидите в уютном кафе за обедом. Вас ждут аппетитная солянка (250 мл), сочный шашлык (150 гр шашлыка, лучок, хлеб, соус), горячий чай (200 мл) с традиционными блинами.

Традиционное сожжение чучела Масленицы!

Отправление в г. Москву.

23:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (ст. метро «ВДНХ»).

Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Экскурсия по Ярославлю, магазин шоколадной фабрики, музей «Библиотека варенья»Экскурсия по Ярославлю, магазин шоколадной фабрики, музей «Библиотека варенья»Экскурсия по Ярославлю, магазин шоколадной фабрики, музей «Библиотека варенья»Экскурсия по Ярославлю, магазин шоколадной фабрики, музей «Библиотека варенья»Экскурсия по Ярославлю, магазин шоколадной фабрики, музей «Библиотека варенья»Экскурсия по Ярославлю, магазин шоколадной фабрики, музей «Библиотека варенья»

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице «Cosmos» 4* в г. Ярославль (номера категории «Стандарт»).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и варианта питания, руб:

Питание/РазмещениеДвухместное*ОдноместноеДоп. место
Без ужина130901609012690
Полное питание136901669013290

Выбор места в автобусе – 980 руб. (менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место).

При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

«Cosmos» 4

1 ночь

Отель «Отель Cosmos Yaroslavl Hotel» расположен в Ярославле. Этот отель находится в 3 км от центра города.

Неподалёку: Парк Юбилейный, Стадион «Шинник» и Петропавловский парк.

В отеле: Попробовать новые блюда и отдохнуть можно в ресторане. Бесплатный Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Для путешественников на машине организована парковка. Специально к услугам гостей, не упускающих возможность заняться спортом, тренажёрный зал. Для бизнес-мероприятий предусмотрен конференц-зал. Любимца не придётся оставлять дома: разрешается проживание с питомцем за дополнительную плату. Сотрудники отеля по запросу организуют гостям трансфер.

Доступная среда: работает лифт.

Дополнительно: прачечная, банкомат и гладильные услуги. Сотрудники отеля поддержат беседу на английском и русском.

В номере: Чтобы вы могли отдохнуть после долгого дня, в номере есть телевизор и халат. Оснащение зависит от выбранной категории номера.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание: 1 ночь
  • Питание (согласно тарифу)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Билеты в музеи
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Выбор места в автобусе - 980 руб
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Можно ли забронировать место в автобусе?

Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.

Доступна услуга «Выбор места»: менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги – 980 руб.).

Может ли измениться программа тура?

Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.

Возможно ли подселение?

Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.

Может ли измениться время отъезда/прибытия?

Время по программе тура (особенно время прибытия) указанно ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.

При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру.

Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.

На чем мы будем передвигаться?

Передвижение на автобусе-иномарке вместимостью до 50 человек.

При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.

Как организовано питание в туре?

В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 43 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
10 авг 2024
Тур нам очень понравился. Открыли для себя города, с которых началась Русь. Узнали и увидели много исторических фактов и мест. Организация была отличная. Все, что было заявлено в программе мы
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увидели. И даже немного больше. Например, озеро Ильмень. В каждом городе у нас был свой экскурсовод. Все они интересно рассказывали о свои городах. По дороге наш экскурсовод Наталья давала нам много интересной исторической информации. 3 разовое Питание тоже было на высоте. Вкусно и много. Отели все были чистые. Жаль только что мы из них быстро уезжали. Это чемоданный тур. Приятным бонусом было то, что фирма Русь использует для экскурсий аудигид. Уши, ка мы их называли. Очень удобно слушать экскурсовода, не ходя за ним по пятам. Можно спокойно ходить вокруг фотографировать, смотреть и слышать что говорят. Так же экскурсовод собирал группу с их помощью. Очень удобно. 👍
Понравился нам автобус. Большой и комфортабельный. Водитель Алексей очень хорошо и вовремя доставлял нас во все места Единственный минус, мы не поняли за что мы заплатили такую большую сумму, чтобы сидеть вместе в автобусе. Это чистой воды обдираловка. Ведь семейные пары и родители с детьми должны сидеть вместе, это их право. . За что платить такие деньги? А в целом тур нам очень понравился. Планируем в дальнейшем еще какие нибудь туры с Большой Страной. Спасибо

Е
8 авг 2024
Спасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательный тур по маломому Золотому кольцу. Спасибо!
Спасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательныйСпасибо огромное организаторам. Менеджер Михаил Шульман буквально за несколько часов подобрал и оформил для меня замечательный
Г
8 авг 2024
Все прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотя за спиной более пяти десятков стран мира. Кстати, обычно с семьей путешествовали самостоятельно и
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отели и экскурсии выбирали среди местных.

Так вот - я просто в восторге! От нашей страны, удивительных местах, памятников истории и тонкой православной культуры. Расстроена только в одном, что раньше не была здесь и не привезла своего сына! Уже планирую следующую поездку и обязательно с семьей. Организаторам благодарность за все: от чёткого тайминга, чистого комфортного автобуса, гостиниц, обедов, насыщенной информации от Антона как во время переездов, так и в городах. Спасибо!!!!! 🔥❤️

Все прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотяВсе прошло на все 100%. Впервые поехала в автобусный тур, да ещё и по России, хотя

Тур входит в следующие категории Ярославля

На автобусеМожно с детьми2-дневные турыВсе туры

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