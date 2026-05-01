В 11:15 встреча у памятника С. Мамонтову возле вокзала Ярославль-Главный. Отправление в Нерехту — старинный город с живой атмосферой прошлого. Во время путевой экскурсии вы услышите рассказ о происхождении Нерехты и увидите её знаковые места: купеческие дома, храмы, улочки, где сохранился дух старины.

Далее — экскурсия на Лавровскую фабрику росписи, известную как «Фабрика Мороза-Мастера». Вас ждёт погружение в мир деревянной игрушки и матрёшечного промысла. Затем — мастер-класс по росписи: создадите авторскую игрушку под руководством художников.

Завершим день у старинного храма неподалёку от Нерехты, места с особой атмосферой и интересной историей. Вечером — трансфер в Кострому, размещение в отеле и свободное время.