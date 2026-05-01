При подготовке к поездке выбирайте удобную обувь и одежду по погоде.
Организатор вправе изменить порядок проведения экскурсий, с сохранением целостности программы.
Нерехта - город-музей и мастер-классы
В 11:15 встреча у памятника С. Мамонтову возле вокзала Ярославль-Главный. Отправление в Нерехту — старинный город с живой атмосферой прошлого. Во время путевой экскурсии вы услышите рассказ о происхождении Нерехты и увидите её знаковые места: купеческие дома, храмы, улочки, где сохранился дух старины.
Далее — экскурсия на Лавровскую фабрику росписи, известную как «Фабрика Мороза-Мастера». Вас ждёт погружение в мир деревянной игрушки и матрёшечного промысла. Затем — мастер-класс по росписи: создадите авторскую игрушку под руководством художников.
Завершим день у старинного храма неподалёку от Нерехты, места с особой атмосферой и интересной историей. Вечером — трансфер в Кострому, размещение в отеле и свободное время.
Вдохновение Плёса
Программа начнётся с сытного и вкусного обеда в кафе Костромы, затем — выезд в Плёс (1,5 часа в пути). По дороге — экскурсия о традициях и истории края.
В Плёсе вас ждёт пешеходная обзорная экскурсия: старинные улочки, купеческие особняки, панорама с Соборной горы. Далее — свободное время. Завершает день прогулка на теплоходе по Волге: панорамы, зелёные холмы и храмы с воды.
Возвращение в Кострому вечером.
Кострома и Ярославль - финальный аккорд
После завтрака — обзорная экскурсия по Костроме: старый центр, Сусанинская площадь, набережная Волги. Далее отправимся к Ипатьевскому монастырю и посетим Троицкий собор. Продолжим в Музее льна и бересты, где вы узнаете об исконных промыслах региона. После — обед в кафе.
Во второй половине дня переезжаем в Ярославль. В городе пройдёт обзорная экскурсия по центру: Успенский собор, Стрелка, исторические кварталы и Волга.
Тур завершится трансфером на вокзал Ярославль-Главный.
|Тип билета
|Стоимость
|«Московская застава» 3*, 2-местный номер, за одного
|27 500 ₽
|«Снегурочка» 3*, 2-местный номер, за одного
|25 500 ₽
|«Волга» 4*, 2-местный номер, за одного
|29 000 ₽
|Без проживания
|17 000 ₽
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 3 обеда
- Все переезды по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Посещение всех объектов по программе
- Мастер-класс по росписи
- Катание на теплоходе по Волге
Что не входит в цену
- Билеты до Ярославля и обратно в ваш город
- Ужины
- 1-местный номер - доплата 4000-7000 ₽ (зависит от отеля)
- Стоимость тура зависит от выбранного варианта размещения