По древним городам Руси: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль

Окунуться в уют купеческой старины, расписать игрушку, заглянуть в музеи и увидеть всё главное
За 3 дня вы увидите 4 волжских сокровища: купеческую Нерехту, вдохновляющий Плёс и главные достопримечательности Костромы и Ярославля.

Каждый город предстанет перед вами со своей историей, а наша команда опытных гидов
поможет раскрыть особенности, покажет изюминки и заведёт в самые интересные места.

Вы не только рассмотрите архитектуру, но и полюбуетесь пейзажами Волги, насладитесь тишиной и спокойствием аутентичных улочек и своими руками распишите игрушку на фабрике. Приятное дополнение — прогулка на теплоходе.

Описание экскурсии

Организационные детали

При подготовке к поездке выбирайте удобную обувь и одежду по погоде.

Организатор вправе изменить порядок проведения экскурсий, с сохранением целостности программы.

Программа тура по дням

1 день

Нерехта - город-музей и мастер-классы

В 11:15 встреча у памятника С. Мамонтову возле вокзала Ярославль-Главный. Отправление в Нерехту — старинный город с живой атмосферой прошлого. Во время путевой экскурсии вы услышите рассказ о происхождении Нерехты и увидите её знаковые места: купеческие дома, храмы, улочки, где сохранился дух старины.

Далее — экскурсия на Лавровскую фабрику росписи, известную как «Фабрика Мороза-Мастера». Вас ждёт погружение в мир деревянной игрушки и матрёшечного промысла. Затем — мастер-класс по росписи: создадите авторскую игрушку под руководством художников.

Завершим день у старинного храма неподалёку от Нерехты, места с особой атмосферой и интересной историей. Вечером — трансфер в Кострому, размещение в отеле и свободное время.

2 день

Вдохновение Плёса

Программа начнётся с сытного и вкусного обеда в кафе Костромы, затем — выезд в Плёс (1,5 часа в пути). По дороге — экскурсия о традициях и истории края.

В Плёсе вас ждёт пешеходная обзорная экскурсия: старинные улочки, купеческие особняки, панорама с Соборной горы. Далее — свободное время. Завершает день прогулка на теплоходе по Волге: панорамы, зелёные холмы и храмы с воды.

Возвращение в Кострому вечером.

3 день

Кострома и Ярославль - финальный аккорд

После завтрака — обзорная экскурсия по Костроме: старый центр, Сусанинская площадь, набережная Волги. Далее отправимся к Ипатьевскому монастырю и посетим Троицкий собор. Продолжим в Музее льна и бересты, где вы узнаете об исконных промыслах региона. После — обед в кафе.

Во второй половине дня переезжаем в Ярославль. В городе пройдёт обзорная экскурсия по центру: Успенский собор, Стрелка, исторические кварталы и Волга.

Тур завершится трансфером на вокзал Ярославль-Главный.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
«Московская застава» 3*, 2-местный номер, за одного27 500 ₽
«Снегурочка» 3*, 2-местный номер, за одного25 500 ₽
«Волга» 4*, 2-местный номер, за одного29 000 ₽
Без проживания17 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 3 обеда
  • Все переезды по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Посещение всех объектов по программе
  • Мастер-класс по росписи
  • Катание на теплоходе по Волге
Что не входит в цену
  • Билеты до Ярославля и обратно в ваш город
  • Ужины
  • 1-местный номер - доплата 4000-7000 ₽ (зависит от отеля)
  • Стоимость тура зависит от выбранного варианта размещения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ярославль, ж/д вокзал Ярославль-Главный, 11:15
Завершение: Ярославль, ж/д вокзал Ярославль-Главный, 18:30
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 17290 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я живу в Костроме с рождения и очень люблю родной город. Работаю в команде гидов-единомышленников, с большим удовольствием «оживим» прошлое города и покажем настоящее каждому, кто искренне этого желает. А также поделимся своими знаниями и хорошим настроением.

