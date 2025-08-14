Пейзажи, история и культурное наследие побережья Волги: Плёс, Кострома и Ярославль
Посетить значимые места, «русскую Швейцарию», узнать о промыслах и рассмотреть дома с воды
Откройте для себя 3 жемчужины Верхнего Поволжья — Плёс, Кострому и Ярославль — всего за 2 дня. Вы прогуляетесь по набережной, вдохновлявшей Левитана, и полюбуетесь Волгой с Соборной горы.
Узнаете больше
о купеческой архитектуре, творчестве художника, льняных промыслах и старинных ремёслах. Вечер встретите на теплоходе, ощущая дыхание великой реки и любуясь деревянными домиками с воды. На следующий день посетите Ипатьевский монастырь — духовную колыбель династии Романовых. А также увидите другие значимые места Костромы и Ярославля. Каждый шаг в этом путешествии — это живое прикосновение к истории, культуре и природе России.
Описание тура
Организационные детали
При подготовке к поездке выбирайте удобную обувь и одежду по погоде.
Организатор вправе изменить порядок проведения экскурсий, с сохранением целостности программы.
Программа тура по дням
1 день
Вдохновение Плёса и закат на Волге
Наше путешествие начинается в Ярославле, встречаемся на ж/д вокзале. Отсюда отправляемся в Плёс, живописный город художников и волжских пейзажей. Вас ждёт знакомство с Соборной горой — панорамной точкой с видом на изгиб Волги и древний Успенский собор. Затем прогуляемся по Базарной площади, где история соединяется с уютом уличных ярмарок, кофейнями и сувенирами ручной работы. Плёсская набережная откроет вид на старинные купеческие дома и мастерские.
Завершим день теплоходной прогулкой по Волге, наблюдая, как вечерний свет ложится на воду и город.
Вечером — переезд в Кострому, заселение в отель и свободное время.
2 день
Кострома и Ярославль
После завтрака мы отправляемся на обзорную экскурсию по Костроме. Увидим памятник Юрию Долгорукому, прогуляемся по Сусанинской площади, полюбуемся Пожарной каланчой, торговыми рядами и остановимся у беседки Островского — знакового вида на Волгу.
Далее посетим Ипатьевский монастырь, где началась история династии Романовых. Пройдёмся по Троицкому собору и внутренним дворам монастыря.
Затем отправимся в Музей льна и бересты, где увидим подлинные предметы народного быта и узнаем о ремёслах Руси. Здесь же можно приобрести изделия ручной работы — сувениры с характером.
После обеда переезд в Ярославль — и экскурсия по городу с тысячелетней историей. Мы увидим Первый Русский театр, Спасо-Преображенский монастырь, церковь Ильи Пророка и Успенский собор, а в завершение прогуляемся по историческому центру, входящему в список ЮНЕСКО.
В 18:30 — завершение тура на вокзале Ярославля.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
«Московская застава» 3*, 2-местный номер, за одного
17 000 ₽
«Снегурочка» 3*, 2-местный номер, за одного
15 500 ₽
«Волга» 4*, 2-местный номер, за одного
17 500 ₽
Без проживания
11 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание в выбранном варианте
Завтрак и 2 обеда
Все переезды по программе
Экскурсионное обслуживание по программе
Посещение всех объектов по программе
Катание на теплоходе по Волге
Что не входит в цену
Билеты до Ярославля и обратно в ваш город
Ужин
1-местный номер - доплата 2000-3500 ₽ (зависит от отеля)
Стоимость тура зависит от выбранного варианта размещения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ярославль, ж/д вокзал, 11:15
Завершение: Ярославль, ж/д вокзал, 18:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Ярославле
Провела экскурсии для 16505 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я живу в Костроме с рождения и очень люблю родной город. Работаю в команде гидов-единомышленников, с большим удовольствием «оживим» прошлое города и покажем настоящее каждому, кто искренне этого желает. А также поделимся своими знаниями и хорошим настроением.
Отзывы и рейтинг
N
Natalia
14 авг 2025
Я была в туре Плес-Кострома-Ярославль. Всё очень понравился, и программа, и организация и гиды. Все отлично 👍🏻😊 спасибо!