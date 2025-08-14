Наше путешествие начинается в Ярославле, встречаемся на ж/д вокзале. Отсюда отправляемся в Плёс, живописный город художников и волжских пейзажей. Вас ждёт знакомство с Соборной горой — панорамной точкой с видом на изгиб Волги и древний Успенский собор. Затем прогуляемся по Базарной площади, где история соединяется с уютом уличных ярмарок, кофейнями и сувенирами ручной работы. Плёсская набережная откроет вид на старинные купеческие дома и мастерские.

Завершим день теплоходной прогулкой по Волге, наблюдая, как вечерний свет ложится на воду и город.

Вечером — переезд в Кострому, заселение в отель и свободное время.