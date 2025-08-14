Мои заказы

Пейзажи, история и культурное наследие побережья Волги: Плёс, Кострома и Ярославль

Посетить значимые места, «русскую Швейцарию», узнать о промыслах и рассмотреть дома с воды
Откройте для себя 3 жемчужины Верхнего Поволжья — Плёс, Кострому и Ярославль — всего за 2 дня. Вы прогуляетесь по набережной, вдохновлявшей Левитана, и полюбуетесь Волгой с Соборной горы.

Узнаете больше
читать дальше

о купеческой архитектуре, творчестве художника, льняных промыслах и старинных ремёслах. Вечер встретите на теплоходе, ощущая дыхание великой реки и любуясь деревянными домиками с воды. На следующий день посетите Ипатьевский монастырь — духовную колыбель династии Романовых. А также увидите другие значимые места Костромы и Ярославля. Каждый шаг в этом путешествии — это живое прикосновение к истории, культуре и природе России.

5
1 отзыв
Описание тура

Организационные детали

При подготовке к поездке выбирайте удобную обувь и одежду по погоде.

Организатор вправе изменить порядок проведения экскурсий, с сохранением целостности программы.

Программа тура по дням

1 день

Вдохновение Плёса и закат на Волге

Наше путешествие начинается в Ярославле, встречаемся на ж/д вокзале. Отсюда отправляемся в Плёс, живописный город художников и волжских пейзажей. Вас ждёт знакомство с Соборной горой — панорамной точкой с видом на изгиб Волги и древний Успенский собор. Затем прогуляемся по Базарной площади, где история соединяется с уютом уличных ярмарок, кофейнями и сувенирами ручной работы. Плёсская набережная откроет вид на старинные купеческие дома и мастерские.

Завершим день теплоходной прогулкой по Волге, наблюдая, как вечерний свет ложится на воду и город.

Вечером — переезд в Кострому, заселение в отель и свободное время.

2 день

Кострома и Ярославль

После завтрака мы отправляемся на обзорную экскурсию по Костроме. Увидим памятник Юрию Долгорукому, прогуляемся по Сусанинской площади, полюбуемся Пожарной каланчой, торговыми рядами и остановимся у беседки Островского — знакового вида на Волгу.

Далее посетим Ипатьевский монастырь, где началась история династии Романовых. Пройдёмся по Троицкому собору и внутренним дворам монастыря.

Затем отправимся в Музей льна и бересты, где увидим подлинные предметы народного быта и узнаем о ремёслах Руси. Здесь же можно приобрести изделия ручной работы — сувениры с характером.

После обеда переезд в Ярославль — и экскурсия по городу с тысячелетней историей. Мы увидим Первый Русский театр, Спасо-Преображенский монастырь, церковь Ильи Пророка и Успенский собор, а в завершение прогуляемся по историческому центру, входящему в список ЮНЕСКО.

В 18:30 — завершение тура на вокзале Ярославля.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
«Московская застава» 3*, 2-местный номер, за одного17 000 ₽
«Снегурочка» 3*, 2-местный номер, за одного15 500 ₽
«Волга» 4*, 2-местный номер, за одного17 500 ₽
Без проживания11 500 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном варианте
  • Завтрак и 2 обеда
  • Все переезды по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Посещение всех объектов по программе
  • Катание на теплоходе по Волге
Что не входит в цену
  • Билеты до Ярославля и обратно в ваш город
  • Ужин
  • 1-местный номер - доплата 2000-3500 ₽ (зависит от отеля)
  • Стоимость тура зависит от выбранного варианта размещения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ярославль, ж/д вокзал, 11:15
Завершение: Ярославль, ж/д вокзал, 18:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена
Елена — Организатор в Ярославле
Провела экскурсии для 16505 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Я живу в Костроме с рождения и очень люблю родной город. Работаю в команде гидов-единомышленников, с большим удовольствием «оживим» прошлое города и покажем настоящее каждому, кто искренне этого желает. А также поделимся своими знаниями и хорошим настроением.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
N
Natalia
14 авг 2025
Я была в туре Плес-Кострома-Ярославль. Всё очень понравился, и программа, и организация и гиды. Все отлично 👍🏻😊 спасибо!

