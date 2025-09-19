Нерехта, Кострома, Ярославль: погружение в историю и традиции для всей семьи
Расписать деревянную игрушку, познакомиться с созданием разных сортов сыра и этикетом 19 века
Начало: Ярославль, вокзал Ярославль-Главный, встреча с 10:...
19 сен в 10:30
26 сен в 10:30
25 000 ₽ за человека
По древним городам Руси: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль
Окунуться в уют купеческой старины, расписать игрушку, заглянуть в музеи и увидеть всё главное
Начало: Ярославль, ж/д вокзал Ярославль-Главный, 11:15
11 июл в 11:15
18 июл в 11:15
22 500 ₽ за человека
Пейзажи, история и культурное наследие побережья Волги: Плёс, Кострома и Ярославль
Посетить значимые места, «русскую Швейцарию», узнать о промыслах и рассмотреть дома с воды
Начало: Ярославль, ж/д вокзал, 11:15
12 июл в 11:15
19 июл в 11:15
15 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Кострома»
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