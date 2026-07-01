Пейзажи, история и культурное наследие побережья Волги: Плёс, Кострома и Ярославль
Посетить значимые места, «русскую Швейцарию», узнать о промыслах и рассмотреть дома с воды
Начало: Ярославль, ж/д вокзал, 11:15
4 июл в 11:00
11 июл в 11:00
17 000 ₽ за человека
К истокам земли русской: автобусный тур по главным местам Ярославля, Костромы и Ростова Великого
Посетить Ипатьевский монастырь, побывать в Коровницкой слободе и познакомиться с ростовской финифтью
Начало: Ж/д вокзал Ярославля, 8:30
11 сен в 08:00
9 окт в 08:00
27 300 ₽ за человека
По древним городам Руси: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль
Окунуться в уют купеческой старины, расписать игрушку, заглянуть в музеи и увидеть всё главное
Начало: Ярославль, ж/д вокзал Ярославль-Главный, 11:15
3 июл в 11:15
10 июл в 11:15
27 500 ₽ за человека
Индивидуально по Ярославскому краю: жемчужная обитель, замок и музей под небом
Посетить Толгский монастырь, «Вятское», усадьбу Некрасова и попробовать легендарный вятский огурчик
Начало: Ярославль, заберём от гостиницы, с вокзала, со сто...
8 июл в 08:00
9 июл в 08:00
20 800 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «С детьми»
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В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4:
- Пейзажи, история и культурное наследие побережья Волги: Плёс, Кострома и Ярославль;
- К истокам земли русской: автобусный тур по главным местам Ярославля, Костромы и Ростова Великого;
- По древним городам Руси: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль;
- Индивидуально по Ярославскому краю: жемчужная обитель, замок и музей под небом.
Сколько стоит тур в Ярославле в июле 2026
Сейчас в Ярославле в категории "С детьми" можно забронировать 4 тура от 17 000 до 27 500. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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