По страницам истории: автобусный тур по Вятскому и Ярославлю
Осмотреть знаковые святыни, заглянуть в Музей русской предприимчивости и полюбоваться Волгой
Начало: Ярославль, рядом с жёлтым зданием Дома культуры "Ж...
23 авг в 11:00
11 750 ₽ за человека
Пейзажи, история и культурное наследие побережья Волги: Плёс, Кострома и Ярославль
Посетить значимые места, «русскую Швейцарию», узнать о промыслах и рассмотреть дома с воды
Начало: Ярославль, ж/д вокзал, 11:15
15 500 ₽ за человека
По древним городам Руси: Нерехта, Плёс, Кострома и Ярославль
Окунуться в уют купеческой старины, расписать игрушку, заглянуть в музеи и увидеть всё главное
Начало: Ярославль, ж/д вокзал Ярославль-Главный, 11:15
1 авг в 11:15
8 авг в 11:15
22 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Летние»
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