Интересный мастер-класс по раскраске глиняной фигурки Йошкина Кота в Йошкар-Оле
Незнакомы с Йошкиным Котом? Надо это исправить! Берите с собой детей: мы отправляемся раскрашивать глиняного кота, гулять по музею-сказке Медведево и радоваться жизни!
Ближайшие даты:
1
июл
июл
2
июл
июл
3
июл
июл
4
июл
июл
5
июл
июл
6
июл
июл
7
июл
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- обзорный тур по городу: увидим Часы с осликом, сфотографируемся у Йошкиного кота, осмотрим центральный корпус Марийского Университета, набережную Брюгге и другие достопримечательности;
- мастер-класс по раскраске сувенира — глиняной фигурки Йошкина кота.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание (услуги гида, мастер-класс)
- Сопровождение группы
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ленинский пр. , 24А, Йошкар-ОлаЗавершение: Патриаршая площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Саша
4 июля 2022
На квест всем классом. С классом ходили на квест по ночному Кремлю, выполняли задания, бегали со свечками — было очень здорово, куча фото и масса эмоций. Спасибо Вам за идею!!!
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