Экскурсия с мастер-классом «Йошкин Кот»

Интересный мастер-класс по раскраске глиняной фигурки Йошкина Кота в Йошкар-Оле

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Незнакомы с Йошкиным Котом? Надо это исправить! Берите с собой детей: мы отправляемся раскрашивать глиняного кота, гулять по музею-сказке Медведево и радоваться жизни!
Экскурсия с мастер-классом «Йошкин Кот»
Экскурсия с мастер-классом «Йошкин Кот»
Экскурсия с мастер-классом «Йошкин Кот»
Экскурсия с мастер-классом «Йошкин Кот»
Экскурсия с мастер-классом «Йошкин Кот»
Экскурсия с мастер-классом «Йошкин Кот»
Ближайшие даты:
1
июл
2
июл
3
июл
4
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • обзорный тур по городу: увидим Часы с осликом, сфотографируемся у Йошкиного кота, осмотрим центральный корпус Марийского Университета, набережную Брюгге и другие достопримечательности;
  • мастер-класс по раскраске сувенира — глиняной фигурки Йошкина кота.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание (услуги гида, мастер-класс)
  • Сопровождение группы
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинский пр. , 24А, Йошкар-Ола
Завершение: Патриаршая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
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С
4 июля 2022
На квест всем классом. С классом ходили на квест по ночному Кремлю, выполняли задания, бегали со свечками — было очень здорово, куча фото и масса эмоций. Спасибо Вам за идею!!!

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми

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