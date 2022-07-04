Незнакомы с Йошкиным котом? Надо это исправить! Берите с собой детей: мы отправляемся раскрашивать глиняного кота, гулять по музею-сказке Медведево и радоваться жизни!
Описание мастер-класса
Что вас ожидает:
- обзорный тур по городу: увидим Часы с осликом, сфотографируемся у Йошкиного кота, осмотрим центральный корпус Марийского Университета, набережную Брюгге и другие достопримечательности;
- мастер-класс по раскраске сувенира — деревянная фигурка Йошкина кота. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание (услуги гида, мастер-класс)
- Сопровождение группы.
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Завершение: Патриаршая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
На квест всем классом. С классом ходили на квест по ночному Кремлю, выполняли задания, бегали со свечками — было очень здорово, куча фото и масса эмоций. Спасибо Вам за идею!!!
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С
На квест всем классом. С классом ходили на квест по ночному Кремлю, выполняли задания, бегали со свечками — было очень здорово, куча фото и масса эмоций. Спасибо Вам за идею!!!
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Входит в следующие категории Йошкар-Олы
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