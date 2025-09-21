Вас ждёт увлекательная экскурсия по Йошкар-Оле, где в дружеской атмосфере вы познакомитесь с театром кукол, уникальными часами «12 апостолов» и Царевококшайским кремлём. Прогулка по Патриаршей площади и Воскресенской набережной оставит незабываемые впечатления. Узнайте, как город назывался изначально, и почему Йошкина кошка сидит вдалеке от кота. Откройте для себя истории старых купеческих домов и насладитесь ароматным чаем
6 причин купить эту экскурсию
- 📸 Яркие фотографии на память
- 🏰 Уникальная архитектура
- 📜 Интересные исторические факты
- 🕰 Увидеть часы «12 апостолов» в действии
- 🐱 Шуточные памятники и их истории
- ☕ Ароматный чай и дружеская атмосфера
Что можно увидеть
- Театр кукол
- Памятник-фонтан Петру и Февронии
- Патриаршая площадь
- Часы «12 апостолов»
- Царевококшайский кремль
- Старые купеческие дома
- Площадь Республики
- Площадь Пресвятой Девы Марии
- Воскресенская набережная
- Памятник Кириллу и Мефодию
- Благовещенский собор
- Благовещенская башня
- Йошкина кошка
- Кот Обжорка
- Котёнок Мурзик
Описание экскурсии
В нашей программе:
- Театр кукол и памятник-фонтан Петру и Февронии — вы узнаете, для чего местные жители натирают им ладошки
- Патриаршая площадь, на которой горожане любят отмечать праздники
- Уникальные часы «12 апостолов». Вы застанете действие, которое происходит только раз в три часа
- Царёвококшайский кремль — самый молодой в нашей стране
- Старые купеческие дома. Мы расскажем вам истории их владельцев
- Площадь Республики и Пресвятой Девы Марии — парк с фонтаном и красными клёнами
А также вы увидите Воскресенскую набережную и памятник Кириллу и Мефодию, Благовещенский собор и башню. И конечно, шуточные памятники Йошкиной кошке, коту Обжорке и йошкиному котёнку Мурзику!
Вы узнаете:
- Как город назывался изначально и где проходил деревянный кремль
- С чем связана необычная архитектура города
- Кто из апостолов идёт последним
- Почему Йошкина кошка сидит вдалеке от кота и какое отношение Обжорка имеет к марийской кухне
- Чем отличается наша Благовещенская башня от московской Спасской
- Правда ли, что за архитектурную основу Благовещенского собора взят Спас на крови в Санкт-Петербурге
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в будние дни в 11:30 и 17:30, в субботу в 14:00 и 17:30, в воскресенье в 17:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1150 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Республиканского театра кукол
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:30 и 17:30, в субботу в 14:00 и 17:30, в воскресенье в 17:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга — ваша команда гидов в Йошкар-Оле
Провели экскурсии для 1185 туристов
Наша команда гидов много лет знакомит гостей с красотами города и республики. Мы хорошо знаем историю нашего края и марийского народа. Всегда открыты новым знакомствам и приятному общению. Ольга, Ирина и Людмила.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Сергей
21 сен 2025
Отличная экскурсия. Собственно, в Йошкар-Оле основная туристическая локация расположена очень удобно/компактно. А до главного йошкина кота потом самостоятельно сходили. По дороге нашли еще одного котика в парке культуры. Да и в целом с культурой городу повезло))
Е
Екатерина
6 сен 2025
Благодарим за интересную экскурсию! Было увлекательно слушать историю Йошкар-Олы!
Наталья
5 июл 2025
Экскурсия прошла замечательно. Мы получили представление о современном городе, узнали про историю города. Ольга ответила на все наши вопросы, показала знаковые места. Однозначно советуем. Дочке (10 лет) тоже очень понравилось.
Анна
16 июн 2025
Ира, спасибо Вам за экскурсию, интересные факты о городе и его жителях, а так же ответы на все наши вопросы.
Н
Наталья
13 июн 2025
Можно сделать протяжённые маршрут с менее длительными стоянками
Ольга
Ответ организатора:
Сожалеем, что экскурсия вас разочаровала. Но маршрут разработан специально так, чтобы не много ходить, а за 1,5 часа успеть посмотреть
Елена
24 мая 2025
Все понравилось. Спасибо большое Ирине за интересную экскурсию.
Елена
9 апр 2025
Огромное спасибо Ольге за экскурсию. Экскурсия длилась 1.5 часа. Но за это время мы узнали очень много нового и интересного о Марий Эль и Йошкар-Оле. Познакомились с Йошкиным котами и котятами. Ребёнку понравилось. Ольга показала нам двух котят, остальных пять мы нашли сами, гуляя по городу по её рекомендациям!
Е
Ефимов
25 мар 2025
Экскурсовод Татьяна познакомила нас с Йошкар-Олой, экскурсия была 1.5 часа, всё очень подробно рассказывала, очень интересно!
Г
Галина
16 фев 2025
Доброе время суток экскурсию вела Ирина экскурсия чудесная экскурсовод все профессионально рассказала спасибо
