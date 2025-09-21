Вас ждёт увлекательная экскурсия по Йошкар-Оле, где в дружеской атмосфере вы познакомитесь с театром кукол, уникальными часами «12 апостолов» и Царевококшайским кремлём. Прогулка по Патриаршей площади и Воскресенской набережной оставит незабываемые впечатления. Узнайте, как город назывался изначально, и почему Йошкина кошка сидит вдалеке от кота. Откройте для себя истории старых купеческих домов и насладитесь ароматным чаем

Описание экскурсии

В нашей программе:

Театр кукол и памятник-фонтан Петру и Февронии — вы узнаете, для чего местные жители натирают им ладошки

Патриаршая площадь, на которой горожане любят отмечать праздники

Уникальные часы «12 апостолов». Вы застанете действие, которое происходит только раз в три часа

Царёвококшайский кремль — самый молодой в нашей стране

Старые купеческие дома. Мы расскажем вам истории их владельцев

Площадь Республики и Пресвятой Девы Марии — парк с фонтаном и красными клёнами

А также вы увидите Воскресенскую набережную и памятник Кириллу и Мефодию, Благовещенский собор и башню. И конечно, шуточные памятники Йошкиной кошке, коту Обжорке и йошкиному котёнку Мурзику!

Вы узнаете:

Как город назывался изначально и где проходил деревянный кремль

С чем связана необычная архитектура города

Кто из апостолов идёт последним

Почему Йошкина кошка сидит вдалеке от кота и какое отношение Обжорка имеет к марийской кухне

Чем отличается наша Благовещенская башня от московской Спасской

Правда ли, что за архитектурную основу Благовещенского собора взят Спас на крови в Санкт-Петербурге

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.