Индивидуальная
до 10 чел.
Семейный маршрут «По тропе марийских сказок»
Встреча с Йошкиным котом, знакомство с марийскими легендами и увлекательные музеи ждут вас и вашу семью
Начало: На площади Оболенского-Ноготкова
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
от 9950 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Красивая и вкусная Йошкар-Ола - на автопешеходной экскурсии
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы: от Кремля до марийской кухни. Уникальные достопримечательности и традиции ждут вас на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Патриаршая площадь
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
от 6500 ₽ за человека
Индивидуальная
Экскурсия с мастер-классом «Йошкин кот»
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: По договоренности
3900 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Гастрономическая экскурсия с чаепитием и блинами
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: Ежедневно в 10:00
3800 ₽ за человека
