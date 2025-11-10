По улицам Царевококшайска

В начале 20 века Йошкар-Ола была известна как Царевококшайск.
На этой экскурсии участники смогут прогуляться по Вознесенской улице, заглянуть на Базарную площадь и увидеть дома купцов. Путешествие откроет тайны дома Ивана
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Прогулка по историческим улицам
- 🏠 Осмотр купеческих домов
- ⛪ Посещение Вознесенской церкви
- 🕵️♂️ Тайны дома Ивана Пчелина
- 📚 Истории о жизни в начале 20 века
Что можно увидеть
- Вознесенская улица
- Базарная площадь
- Вознесенская церковь
- Дом Ивана Пчелина
Описание экскурсии
Пройдём по главной улице старинного Царевококшайска — Вознесенской. Здесь была сосредоточена вся жизнь города.
Заглянем на Базарную площадь, где можно было купить всё необходимое
Я покажу дома купцов и богатых жителей города и Вознесенскую церковь, которая сохранилась с 19 века
И расскажу:
- Для чего в Марийском крае поставили город Царевококшайск
- Почему именитый горожанин Василий Булыгин попал в тюрьму
- Какие тайны хранит дом Ивана Пчелина
- Где в Царевококшайске находился тургеневский садик и были ли подземные ходы
- Почему у царевококшайских учителей была самая высокая зарплата и какие экзамены сдавали ученики
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Вознесенской улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Йошкар-Оле
Я аттестованный экскурсовод по Йошкар-Оле. 9 лет проработала в Музее истории города Йошкар-Олы. С 2016 года провожу экскурсии. Являюсь победителем Всероссийского конкурса «Лига экскурсоводов». Очень люблю свой город. Считаю, что экскурсия — это не только информация, но и эмоции.Задать вопрос
