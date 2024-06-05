Н Надежда Секреты вечерней Йошкар-Олы Спасибо за знакомство с городом! Очень познавательно, много интересных фактов, деталей. Буду рекомендовать:)

Т Ташпулатова Секреты вечерней Йошкар-Олы Экскурсия прошла на высоте! Мы с подругой приехали из Азнакаево. Гид Евгений нам очень понятно, доступно объяснял, хоть молодой, очень разносторонний и общительный. Рассказывал историю создания Йошкар-Олы. Мы в восторге! Столько ярких впечатлений и эмоций. Рекомендуем!

М Маргарита Салам, Йошкар-Ола Большая благодарность Марии за экскурсию! Отдельное спасибо за то, что не постеснялась и прочла красивое стихотворение на марийском языке на камеру!

Е Екатерина Салам, Йошкар-Ола читать дальше туристов и развитие, но при этом берегут историческое наследие, религию и культуру. Очень много местных локальных полезных сувениров и интересных фишечек. Благодаря советам гида, оставшиеся 1,5 дня мы очень насыщенно и здорово провели время. Большое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактов. Город живой. Фокус на

О Оксана Салам, Йошкар-Ола читать дальше и интересно слушать. Также мы получили полезные советы, что можно еще посмотреть, и отличные рекомендации по кафе для дегустации местной кухни. Очень довольны, что выбрали эту экскурсию! Спасибо Марии за приятную прогулку по городу! Всë было продумано, отлично организовано по времени и по маршруту. Марию очень комфортно

Е Екатерина Секреты вечерней Йошкар-Олы Спасибо за позновательный и интересный рассказ. Время пролетело не заметно. И несмотря на то что я была единственным экскурсантом, экскурсия была проведена и получилась даже индивидуальной))) Еще раз спасибо за прекрасно проведённый вечер в этом удивительном городе!!

О Ольга Дух Царёвококшайска: открыть город по-настоящему Спасибо

М Марина Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса Экскурсия прошла замечательно. Екатерина очень приятный в общении человек. Очень интересно донесла информацию. Помимо основной части экскурсии дала массу очень ценных и полезных рекомендаций по местной кухне и ресторанам. Помогла их забронировать.

Н Наталья Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса Замечательная девушка Екатерина, только положительные эмоции от нашей экскурсии. Прекрасно усваивается информация, не сухо, не скомкано. От души!!! Спасибо Вам огромное) Вы влюбили нас в ваш город!!!