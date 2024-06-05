1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Салам, Йошкар-Ола: путешествие по марийской столице
Приглашаем на увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
«Пройдете по исторической улице, послушаете о тайнах и легендах дома купца Пчелина и подземных ходах»
10 июня в 09:30
13 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Секреты вечерней Йошкар-Олы
Прогуляться по самым таинственным местам города и услышать его легенды
Начало: У Вознесенского моста
«Вы пройдете по мистическим улицам Царевококшайска в компании краеведа и узнаете, какие истории хранят купеческие особняки, что скрывается за старинными фасадами и как на город повлияли язычники»
Расписание: ежедневно в 18:30
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
1 200₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса
Прогулка по Йошкар-Оле: история, этнические традиции и уникальные памятники. Узнайте, как город сочетает в себе Европу, Москву и Петербург
Начало: Царьградский пр-т 35
«Без спешки мы погуляем по красивым площадям и улицам, найдем купеческие дома и уникальные памятники»
Сегодня в 16:30
Завтра в 07:00
5 300₽ за всё до 40 чел.
Индивидуальная
2 часа
Гастротур по-марийски: кулинарное наследие Йошкар-Олы
Погрузитесь в мир марийской кухни с экскурсией «Гастротур по-марийски» в Йошкар-Оле, где история встречается с традициями
Начало: В районе Царевококшайского кремля
«Пройдете по Вознесенской улице, рассматривая сохранившиеся здания 18 века, и откроете их купеческое прошлое, наполненное тайными историями и мистическими событиями»
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
от 4 500₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Дух Царевококшайска: уникальное путешествие по историческому Йошкар-Оле
Исследуйте историческое богатство Йошкар-Олы, пройдитесь по следам купцов и советской эпохи
Начало: У Вознесенского моста
«Вы узнаете, какое отношение завод холодильников имеет к музыкальному училищу, почему советскую гостиницу не могли открыть 8 лет и в честь какого Пушкина могли назвать улицу в городе»
Расписание: ежедневно в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем - уют и тепло истории
Погрузитесь в зимнюю сказку Йошкар-Олы, где каждый уголок скрывает частицу истории и уют Иван-чая
Начало: У Благовещенской башни
10 июня в 10:30
13 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Йошкар-Ола: погружение в мир уличного искусства и граффити
Познакомьтесь с уникальным стрит-артом Йошкар-Олы, открыв мир граффити и сграффито в индивидуальной прогулке
«Пройдём по улице Пушкина, Комсомольской, бульвару Чавайна, набережной, микрорайону Сомбатхей»
10 июня в 09:00
13 июня в 15:00
3 500₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда5 июня 2024Спасибо за знакомство с городом! Очень познавательно, много интересных фактов, деталей. Буду рекомендовать:)
- ТТашпулатова4 июня 2024Экскурсия прошла на высоте! Мы с подругой приехали из Азнакаево. Гид Евгений нам очень понятно, доступно объяснял, хоть молодой, очень разносторонний и общительный. Рассказывал историю создания Йошкар-Олы. Мы в восторге! Столько ярких впечатлений и эмоций. Рекомендуем!
- ММаргарита1 июня 2024Большая благодарность Марии за экскурсию! Отдельное спасибо за то, что не постеснялась и прочла красивое стихотворение на марийском языке на камеру!
- ЕЕкатерина31 мая 2024Большое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактов. Город живой. Фокус на
- ООксана27 мая 2024Спасибо Марии за приятную прогулку по городу! Всë было продумано, отлично организовано по времени и по маршруту. Марию очень комфортно
- ЕЕкатерина20 мая 2024Спасибо за позновательный и интересный рассказ. Время пролетело не заметно. И несмотря на то что я была единственным экскурсантом, экскурсия была проведена и получилась даже индивидуальной))) Еще раз спасибо за прекрасно проведённый вечер в этом удивительном городе!!
- ООльга17 мая 2024Спасибо
- ММарина6 мая 2024Экскурсия прошла замечательно. Екатерина очень приятный в общении человек. Очень интересно донесла информацию. Помимо основной части экскурсии дала массу очень ценных и полезных рекомендаций по местной кухне и ресторанам. Помогла их забронировать.
- ННаталья3 мая 2024Замечательная девушка Екатерина, только положительные эмоции от нашей экскурсии. Прекрасно усваивается информация, не сухо, не скомкано. От души!!! Спасибо Вам огромное) Вы влюбили нас в ваш город!!!
- ООльга2 мая 2024Замечательный экскурсовод Евгений!!! Все до мелочей продумано, рассказ очень интересный с массой необычных фактов. Рассказ о марийской кухне, подкрепленный дегустацией блюд, очень гармоничен. Мы -в восторге!
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Улицы и переулки»
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Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в июне 2024
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 200 до 5 300. Туристы уже оставили гидам 411 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Йошкар-Олы. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод