Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Йошкар-Олы

Найдено 7 экскурсий в категории «Улицы и переулки» в Йошкар-Оле, цены от 1 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Салам, Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
173 отзыва
Салам, Йошкар-Ола: путешествие по марийской столице
Приглашаем на увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
«Пройдете по исторической улице, послушаете о тайнах и легендах дома купца Пчелина и подземных ходах»
10 июня в 09:30
13 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
Секреты вечерней Йошкар-Олы
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
105 отзывов
Секреты вечерней Йошкар-Олы
Прогуляться по самым таинственным местам города и услышать его легенды
Начало: У Вознесенского моста
«Вы пройдете по мистическим улицам Царевококшайска в компании краеведа и узнаете, какие истории хранят купеческие особняки, что скрывается за старинными фасадами и как на город повлияли язычники»
Расписание: ежедневно в 18:30
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
1 200 за человека
Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
42 отзыва
Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса
Прогулка по Йошкар-Оле: история, этнические традиции и уникальные памятники. Узнайте, как город сочетает в себе Европу, Москву и Петербург
Начало: Царьградский пр-т 35
«Без спешки мы погуляем по красивым площадям и улицам, найдем купеческие дома и уникальные памятники»
Сегодня в 16:30
Завтра в 07:00
5 300 за всё до 40 чел.
Гастротур по-марийски
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Гастротур по-марийски: кулинарное наследие Йошкар-Олы
Погрузитесь в мир марийской кухни с экскурсией «Гастротур по-марийски» в Йошкар-Оле, где история встречается с традициями
Начало: В районе Царевококшайского кремля
«Пройдете по Вознесенской улице, рассматривая сохранившиеся здания 18 века, и откроете их купеческое прошлое, наполненное тайными историями и мистическими событиями»
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
от 4 500 за всё до 8 чел.
Дух Царёвококшайска: открыть город по-настоящему
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
34 отзыва
Дух Царевококшайска: уникальное путешествие по историческому Йошкар-Оле
Исследуйте историческое богатство Йошкар-Олы, пройдитесь по следам купцов и советской эпохи
Начало: У Вознесенского моста
«Вы узнаете, какое отношение завод холодильников имеет к музыкальному училищу, почему советскую гостиницу не могли открыть 8 лет и в честь какого Пушкина могли назвать улицу в городе»
Расписание: ежедневно в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
1 200 за человека
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем - уют и тепло истории
Погрузитесь в зимнюю сказку Йошкар-Олы, где каждый уголок скрывает частицу истории и уют Иван-чая
Начало: У Благовещенской башни
10 июня в 10:30
13 июня в 10:00
4 000 за всё до 8 чел.
Йошкар-Ола и уличное искусство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Йошкар-Ола: погружение в мир уличного искусства и граффити
Познакомьтесь с уникальным стрит-артом Йошкар-Олы, открыв мир граффити и сграффито в индивидуальной прогулке
«Пройдём по улице Пушкина, Комсомольской, бульвару Чавайна, набережной, микрорайону Сомбатхей»
10 июня в 09:00
13 июня в 15:00
3 500 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Секреты вечерней Йошкар-Олы
    Спасибо за знакомство с городом! Очень познавательно, много интересных фактов, деталей. Буду рекомендовать:)
  • Т
    Ташпулатова
    4 июня 2024
    Секреты вечерней Йошкар-Олы
    Экскурсия прошла на высоте! Мы с подругой приехали из Азнакаево. Гид Евгений нам очень понятно, доступно объяснял, хоть молодой, очень разносторонний и общительный. Рассказывал историю создания Йошкар-Олы. Мы в восторге! Столько ярких впечатлений и эмоций. Рекомендуем!
    Экскурсия прошла на высоте! Мы с подругой приехали из Азнакаево. Гид Евгений нам очень понятно, доступноЭкскурсия прошла на высоте! Мы с подругой приехали из Азнакаево. Гид Евгений нам очень понятно, доступноЭкскурсия прошла на высоте! Мы с подругой приехали из Азнакаево. Гид Евгений нам очень понятно, доступноЭкскурсия прошла на высоте! Мы с подругой приехали из Азнакаево. Гид Евгений нам очень понятно, доступноЭкскурсия прошла на высоте! Мы с подругой приехали из Азнакаево. Гид Евгений нам очень понятно, доступноЭкскурсия прошла на высоте! Мы с подругой приехали из Азнакаево. Гид Евгений нам очень понятно, доступно
  • М
    Маргарита
    1 июня 2024
    Салам, Йошкар-Ола
    Большая благодарность Марии за экскурсию! Отдельное спасибо за то, что не постеснялась и прочла красивое стихотворение на марийском языке на камеру!
  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Салам, Йошкар-Ола
    Большое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактов. Город живой. Фокус на
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    туристов и развитие, но при этом берегут историческое наследие, религию и культуру. Очень много местных локальных полезных сувениров и интересных фишечек. Благодаря советам гида, оставшиеся 1,5 дня мы очень насыщенно и здорово провели время.

    Большое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактовБольшое спасибо Марие за прекрасную экскурсию! Информативно, интересно и увлекательно. Без скучных цифр и сухих исторических фактов
  • О
    Оксана
    27 мая 2024
    Салам, Йошкар-Ола
    Спасибо Марии за приятную прогулку по городу! Всë было продумано, отлично организовано по времени и по маршруту. Марию очень комфортно
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    и интересно слушать. Также мы получили полезные советы, что можно еще посмотреть, и отличные рекомендации по кафе для дегустации местной кухни. Очень довольны, что выбрали эту экскурсию!

  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Секреты вечерней Йошкар-Олы
    Спасибо за позновательный и интересный рассказ. Время пролетело не заметно. И несмотря на то что я была единственным экскурсантом, экскурсия была проведена и получилась даже индивидуальной))) Еще раз спасибо за прекрасно проведённый вечер в этом удивительном городе!!
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Дух Царёвококшайска: открыть город по-настоящему
    Спасибо
  • М
    Марина
    6 мая 2024
    Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса
    Экскурсия прошла замечательно. Екатерина очень приятный в общении человек. Очень интересно донесла информацию. Помимо основной части экскурсии дала массу очень ценных и полезных рекомендаций по местной кухне и ресторанам. Помогла их забронировать.
  • Н
    Наталья
    3 мая 2024
    Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса
    Замечательная девушка Екатерина, только положительные эмоции от нашей экскурсии. Прекрасно усваивается информация, не сухо, не скомкано. От души!!! Спасибо Вам огромное) Вы влюбили нас в ваш город!!!
  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Гастротур по-марийски
    Замечательный экскурсовод Евгений!!! Все до мелочей продумано, рассказ очень интересный с массой необычных фактов. Рассказ о марийской кухне, подкрепленный дегустацией блюд, очень гармоничен. Мы -в восторге!

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Улицы и переулки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Салам, Йошкар-Ола
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  3. Йошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса
  4. Гастротур по-марийски
  5. Дух Царёвококшайска: открыть город по-настоящему
Какие места ещё посмотреть в Йошкар-Оле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Набережная Брюгге
  4. Скульптура «Йошкин кот»
  5. Часы «12 апостолов»
  6. Патриаршая площадь
  7. Воскресенская набережная
  8. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  9. Республиканский театр кукол
  10. Благовещенский собор
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в июне 2024
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 200 до 5 300. Туристы уже оставили гидам 411 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Йошкар-Олы. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
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