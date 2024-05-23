Экскурсии Йошкар-Олы об истории и архитектуре

Найдено 5 экскурсий в категории «История и архитектура» в Йошкар-Оле, цены от 1 200 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
370 отзывов
Йошкар-Ола: путешествие по архитектурным шедеврам Европы
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры Йошкар-Олы, где история и современность переплетаются в едином пространстве
Начало: В районе Царевококшайского кремля
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:15
4 500 за всё до 6 чел.
Дух Царёвококшайска: открыть город по-настоящему
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
34 отзыва
Дух Царевококшайска: уникальное путешествие по историческому Йошкар-Оле
Исследуйте историческое богатство Йошкар-Олы, пройдитесь по следам купцов и советской эпохи
Начало: У Вознесенского моста
Расписание: ежедневно в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
1 200 за человека
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
14 отзывов
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
История христианизации и храмы столицы Марий Эл
Начало: У Вознесенского моста
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:15
4 000 за всё до 8 чел.
Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Уникальная экскурсия по Заветлужью: история, культура, традиции
Заветлужье - край на стыке эпох и культур. Посетите этнографический музей, ткацкую фабрику и деревенскую избу. Узнайте о марийцах и их традициях
12 июня в 08:00
23 июня в 08:00
5 340 за всё до 20 чел.
Из Йошкар-Олы - в замок Шереметева
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Из Йошкар-Олы - в замок Шереметева
Отправляйтесь в уникальное путешествие к замку Шереметева на берегу Волги. Откройте для себя историю семьи Шереметевых и насладитесь красотой ухоженного сада
Начало: На Патриаршей площади
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
2600023 400 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    23 мая 2024
    Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
    Евгений - отличный экскурсовод. С ним время пролетело незаметно. Информация подавалась легко, понятно и не скучно. Рекомендую данную экскурсию всем,
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    кто как и мы, впервые приехал в Йошкар-Олу. По организационным моментам тоже все было отлично: заранее связались, уточнили все моменты, вовремя встретились в оговоренном месте. Евгений, большое Вам спасибо!

  • А
    Ангелина
    20 мая 2024
    Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
    Нам очень понравилась экскурсия от Евгения. Информативно и с юмором, время пролетело быстро.
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Дух Царёвококшайска: открыть город по-настоящему
    Спасибо
  • А
    Алла
    16 мая 2024
    Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
    Нашим гидом во время экскурсии был Евгений. Евгений подавал материал с юмором, сопровождал множеством старых фотографий обозреваемого. Прогулка получилась лёгкая и яркая. Способствовала этому и солнечная погода - город в лучах солнца выглядел нарядно. Спасибо, Йошкар-ола! Спасибо, Евгений!
  • А
    Алла
    16 мая 2024
    Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
    Необычная экскурсия, встреча с увлеченными людьми. Константин познакомил нас с Вячеславом Тёркиным - мастером на все руки. Мы увидели предметы
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    быта и культуры, которые бережно собирает и хранит Вячеслав Васильевич. Время в компании Константина и Вячеслава Васильевича пробежало очень быстро и незаметно, настолько интересным было погружение в марийскую культуру. Спасибо большое!

  • Е
    Евгения
    22 апреля 2024
    Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
    Экскурсия очень понравилась. Евгений знакомит с городом и его историей интересно, с любовью и с деталями – подробностями, которых нет в обычных путеводителях, которые остаются в памяти и делают экскурсию яркой и запоминающейся.
  • А
    Алина
    13 апреля 2024
    Дух Царёвококшайска: открыть город по-настоящему
    Экскурсия — просто супер! Если хотите провести 1.5 часа легко, содержательно, с долей юмора и узнать при этом самое важное о городе, определенно выбирайте это направление. Спасибо Евгению за знакомство с городом! Все очень понравилось.
  • Е
    Елена
    7 апреля 2024
    Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
    Евгений отличный экскурсовод! Всё доступно и понятно!
  • Е
    Елена
    3 апреля 2024
    Дух Царёвококшайска: открыть город по-настоящему
    На эту экскурсию ходили вдвоем с мужем и нам прям очень понравилось. Экскурсовод отлично знает историю города, каждый уголок, здание.
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    Отвечал на вопросы даже сверх запланированного по экскурсии. Хотелось даже продлить время экскурсии, чтобы узнать еще больше об истории постройки зданий, людях, живших и творивших историю Йошкар-Олы. Для себя отметили, что обязательно вернемся в этот город и будем планировать другие маршруты для экскурсии. очень хочется послушать орган в музыкальном театре. об этом мы никогда бы не узнали, если бы не эта экскурсия. Всем рекомендуем.

  • И
    Ирина
    9 января 2024
    Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
    Понравился экскурсовод. Красивые храмы - и новые и старинные. Как в сказке побывали. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «История и архитектура»

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  1. Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
  2. Дух Царёвококшайска: открыть город по-настоящему
  3. Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
  4. Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку
  5. Из Йошкар-Олы - в замок Шереметева
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  2. Набережная
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  5. Часы «12 апостолов»
  6. Патриаршая площадь
  7. Воскресенская набережная
  8. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  9. Республиканский театр кукол
  10. Благовещенский собор
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в июне 2024
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