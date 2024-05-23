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Отвечал на вопросы даже сверх запланированного по экскурсии. Хотелось даже продлить время экскурсии, чтобы узнать еще больше об истории постройки зданий, людях, живших и творивших историю Йошкар-Олы. Для себя отметили, что обязательно вернемся в этот город и будем планировать другие маршруты для экскурсии. очень хочется послушать орган в музыкальном театре. об этом мы никогда бы не узнали, если бы не эта экскурсия. Всем рекомендуем.