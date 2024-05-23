1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Йошкар-Ола: путешествие по архитектурным шедеврам Европы
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры Йошкар-Олы, где история и современность переплетаются в едином пространстве
Начало: В районе Царевококшайского кремля
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:15
4 500₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Дух Царевококшайска: уникальное путешествие по историческому Йошкар-Оле
Исследуйте историческое богатство Йошкар-Олы, пройдитесь по следам купцов и советской эпохи
Начало: У Вознесенского моста
Расписание: ежедневно в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
История христианизации и храмы столицы Марий Эл
Начало: У Вознесенского моста
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:15
4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Уникальная экскурсия по Заветлужью: история, культура, традиции
Заветлужье - край на стыке эпох и культур. Посетите этнографический музей, ткацкую фабрику и деревенскую избу. Узнайте о марийцах и их традициях
12 июня в 08:00
23 июня в 08:00
5 340₽ за всё до 20 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Из Йошкар-Олы - в замок Шереметева
Отправляйтесь в уникальное путешествие к замку Шереметева на берегу Волги. Откройте для себя историю семьи Шереметевых и насладитесь красотой ухоженного сада
Начало: На Патриаршей площади
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
2600023 400₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья23 мая 2024Евгений - отличный экскурсовод. С ним время пролетело незаметно. Информация подавалась легко, понятно и не скучно. Рекомендую данную экскурсию всем,
- ААнгелина20 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия от Евгения. Информативно и с юмором, время пролетело быстро.
- ООльга17 мая 2024Спасибо
- ААлла16 мая 2024Нашим гидом во время экскурсии был Евгений. Евгений подавал материал с юмором, сопровождал множеством старых фотографий обозреваемого. Прогулка получилась лёгкая и яркая. Способствовала этому и солнечная погода - город в лучах солнца выглядел нарядно. Спасибо, Йошкар-ола! Спасибо, Евгений!
- ААлла16 мая 2024Необычная экскурсия, встреча с увлеченными людьми. Константин познакомил нас с Вячеславом Тёркиным - мастером на все руки. Мы увидели предметы
- ЕЕвгения22 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. Евгений знакомит с городом и его историей интересно, с любовью и с деталями – подробностями, которых нет в обычных путеводителях, которые остаются в памяти и делают экскурсию яркой и запоминающейся.
- ААлина13 апреля 2024Экскурсия — просто супер! Если хотите провести 1.5 часа легко, содержательно, с долей юмора и узнать при этом самое важное о городе, определенно выбирайте это направление. Спасибо Евгению за знакомство с городом! Все очень понравилось.
- ЕЕлена7 апреля 2024Евгений отличный экскурсовод! Всё доступно и понятно!
- ЕЕлена3 апреля 2024На эту экскурсию ходили вдвоем с мужем и нам прям очень понравилось. Экскурсовод отлично знает историю города, каждый уголок, здание.
- ИИрина9 января 2024Понравился экскурсовод. Красивые храмы - и новые и старинные. Как в сказке побывали. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «История и архитектура»
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