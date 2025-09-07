Добро пожаловать в Йошкар-Олу, город, где история и современность переплетаются в уникальной архитектуре.
Прогулка по Кремлю, набережной Брюгге и Патриаршей площади позволит увидеть местные достопримечательности. Вкусный обед в ресторане марийской кухни станет приятным завершением дня. Узнайте о культуре и традициях марийцев, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Увидеть уникальные архитектурные памятники
- 🚶♂️ Прогуляться по историческим набережным
- 🍽️ Попробовать марийскую кухню
- 🎭 Посетить музей сказки под открытым небом
- 🗺️ Узнать историю города и его жителей
- 🎶 Погрузиться в атмосферу национального колорита
Что можно увидеть
- Кремль
- Купеческие дома
- Набережная Брюгге
- Патриаршая площадь
- Площадь Республики
- Площадь Пресвятой Девы Марии
- Театральный мост
- Воскресенская набережная
- Музей сказки под открытым небом
- Итальянский парк
- Архангельская слобода
Описание экскурсии
Часть 1: поездка по городу
Эта экскурсия для тех, кто приезжает в город впервые и хочет посмотреть ключевые достопримечательности за один день. В нашей программе:
- Кремль — копия первоначального города-крепости, который появился здесь в 1584 году.
- Купеческие дома — единственные сохранившееся исторические здания в городе, построенные в 19 веке.
- Набережная Брюгге — изюминка Йошкар-Олы, построенная в европейском стиле и объединившая множество достопримечательностей: национальную гимназию искусств, Дворец бракосочетания, башню Дружбы народов и копии мировых памятников архитектуры.
- Патриаршая площадь, где находится движущаяся скульптура «Вход Господен в Иерусалим», копия замка Шереметева (жемчужина нашей республики!) и замка Нойшванштайн, а также памятники православным святым.
- Площадь Республики и Пресвятой Девы Марии, где мы рассмотрим Благовещенский кафедральный собор, построенный исключительно на деньги прихожан, памятник-фонтан Архангелу Гавриилу и Благовещенскую башню, на которой каждый час бьют «куранты».
Также пройдём по Театральному мосту и Воскресенской набережной с единственным в мире памятником царю Фёдору Иоанновичу, посмотрим Музей сказки под открытым небом, Итальянский парк, Архангельскую слободу со скульптурой «Йошкина кошка», улицу Советскую и многое другое!
Вы узнаете:
- Кто основал Йошкар-Олу и кто здесь жил
- Во что верили и верят марийцы и причём здесь языческие обряды
- Кому пришла в голову идея создать такую красоту в сердце нашей республики
- Какую национальную еду готовят из конопли
- Чем живёт город и республика в наши дни
Часть 2: обед
После прогулки отправимся в ресторан национальной кухни. Вам расскажут про приготовление блюд, приоткроют тайну рецептов и подадут полноценный обед из блюд марийской кухни. Стилизованный интерьер, музыка и непередаваемая атмосфера погрузят вас в национальный колорит республики Марий Эл!
Организационные детали
- Это автопешеходная экскурсия. В автомобиле нет детского кресла
- В стоимость включены^ трансфер на Ford Focus, услуги гида и обед
- Отдельно по желанию оплачиваются чай и кофе во время экскурсии
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Патриаршая площадь
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Иван — ваша команда гидов в Йошкар-Оле
Провели экскурсии для 1953 туристов
Приветствуем в Йошкар-Оле! Наша команда профессиональных гидов с радостью откроет вам многогранную столицу Марий Эл. Мы погрузим вас в уникальный сплав марийской культуры и русских традиций, покажем знаковые места. С нами история города оживёт через увлекательные истории и современные реалии. Индивидуальные и групповые экскурсии, маршруты для всех. Доверьтесь нашему опыту и страсти к Йошкар-Оле — ваш восторг станет нашей лучшей наградой!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Игорь
7 сен 2025
Все супер. Очень порадовала цена и ужин
Д
Дмитрий
12 авг 2025
Шикарная экскурсия. Отличный экскурсовод, Иван. Прекрасное знание истории города и республики. Отлично подготовлен маршрут. Учтены все пожелания (заказ минивэна). Есть некоторые вопросы ко второй части экскурсии (посещение кафе). Но эти вопросы к кафе и обслуживанию там. Рекомендую экскурсию и Ивана, в качестве экскурсовода и организатора.
Е
Елена
1 авг 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия!!! Здорово все организовано! Иван встретил нас около дома, где мы проживали! Автомобильно-пешеходная экскурсия - это очень удобно, не тяжело для людей не молодого возраста) Ивану отдельное СПАСИБО!!! Даже после экскурсии всегда был на связи, рекомендовал места, которые хороши для посещения в Марий Эл!!!
Юлия
12 апр 2025
Очень содержательно и интересно преподнёс историю родного города и края Иван. Меня порадовала структура и организация прогулки, ответы на все наши вопросы и погружение в гастрономические традиции марийцев! Понравилось отношение к нам, туристам. Один участник в день экскурсии заболел, не смог присутствовать, а Иван вычел его из стоимости, очень приятно☺️
