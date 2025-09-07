Добро пожаловать в Йошкар-Олу, город, где история и современность переплетаются в уникальной архитектуре. Прогулка по Кремлю, набережной Брюгге и Патриаршей площади позволит увидеть местные достопримечательности. Вкусный обед в ресторане марийской кухни станет приятным завершением дня. Узнайте о культуре и традициях марийцев, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии

Описание экскурсии

Часть 1: поездка по городу

Эта экскурсия для тех, кто приезжает в город впервые и хочет посмотреть ключевые достопримечательности за один день. В нашей программе:

Кремль — копия первоначального города-крепости, который появился здесь в 1584 году.

— копия первоначального города-крепости, который появился здесь в 1584 году. Купеческие дома — единственные сохранившееся исторические здания в городе, построенные в 19 веке.

— единственные сохранившееся исторические здания в городе, построенные в 19 веке. Набережная Брюгге — изюминка Йошкар-Олы, построенная в европейском стиле и объединившая множество достопримечательностей: национальную гимназию искусств, Дворец бракосочетания, башню Дружбы народов и копии мировых памятников архитектуры.

— изюминка Йошкар-Олы, построенная в европейском стиле и объединившая множество достопримечательностей: национальную гимназию искусств, Дворец бракосочетания, башню Дружбы народов и копии мировых памятников архитектуры. Патриаршая площадь , где находится движущаяся скульптура «Вход Господен в Иерусалим», копия замка Шереметева (жемчужина нашей республики!) и замка Нойшванштайн, а также памятники православным святым.

, где находится движущаяся скульптура «Вход Господен в Иерусалим», копия замка Шереметева (жемчужина нашей республики!) и замка Нойшванштайн, а также памятники православным святым. Площадь Республики и Пресвятой Девы Марии, где мы рассмотрим Благовещенский кафедральный собор, построенный исключительно на деньги прихожан, памятник-фонтан Архангелу Гавриилу и Благовещенскую башню, на которой каждый час бьют «куранты».

Также пройдём по Театральному мосту и Воскресенской набережной с единственным в мире памятником царю Фёдору Иоанновичу, посмотрим Музей сказки под открытым небом, Итальянский парк, Архангельскую слободу со скульптурой «Йошкина кошка», улицу Советскую и многое другое!

Вы узнаете:

Кто основал Йошкар-Олу и кто здесь жил

Во что верили и верят марийцы и причём здесь языческие обряды

Кому пришла в голову идея создать такую красоту в сердце нашей республики

Какую национальную еду готовят из конопли

Чем живёт город и республика в наши дни

Часть 2: обед

После прогулки отправимся в ресторан национальной кухни. Вам расскажут про приготовление блюд, приоткроют тайну рецептов и подадут полноценный обед из блюд марийской кухни. Стилизованный интерьер, музыка и непередаваемая атмосфера погрузят вас в национальный колорит республики Марий Эл!

Организационные детали