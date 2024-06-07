Экскурсии для студентов в Йошкар-Оле

Найдено 18 экскурсий в категории «Для студентов» в Йошкар-Оле, цены от 1 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Привет, Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
331 отзыв
Популярное предложение
Привет, Йошкар-Ола: история, архитектура и культура
Познакомьтесь с Йошкар-Олой: городом уникальных памятников и богатой истории в уютной атмосфере нашей экскурсии
Начало: В районе Царевококшайского кремля
Расписание: ежедневно в 08:45, 11:45, 14:45 и 17:45
Сегодня в 17:45
Завтра в 08:45
1 200 за человека
Салам, Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
173 отзыва
Салам, Йошкар-Ола: путешествие по марийской столице
Приглашаем на увлекательное путешествие по Йошкар-Оле, где каждый уголок скрывает свои тайны и истории
10 июня в 09:30
13 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
Красивая и вкусная Йошкар-Ола
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
27 отзывов
Красивая и вкусная Йошкар-Ола: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы: набережная Брюгге, купеческие дома, Архангельская слобода и марийская кухня ждут вас на этой увлекательной экскурсии
Начало: На Патриаршей площади
Расписание: ежедневно в 11:45 и 14:45
Завтра в 11:45
10 июня в 11:45
25002 250 за человека
Секреты вечерней Йошкар-Олы
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
105 отзывов
Секреты вечерней Йошкар-Олы
Прогуляться по самым таинственным местам города и услышать его легенды
Начало: У Вознесенского моста
Расписание: ежедневно в 18:30
Завтра в 18:30
10 июня в 18:30
1 200 за человека
Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
370 отзывов
Йошкар-Ола: путешествие по архитектурным шедеврам Европы
Погрузитесь в уникальный мир архитектуры Йошкар-Олы, где история и современность переплетаются в едином пространстве
Начало: В районе Царевококшайского кремля
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:15
4 500 за всё до 6 чел.
Хранители священных рощ: обряды и традиции мари
Индивидуальная
1 час
30 отзывов
Хранители священных рощ: марийские обряды и традиции
Погрузитесь в мир древних мари: обряды, традиции и сакральные рощи ждут вас в уникальной экскурсии
Начало: На Советской улице
11 июня в 12:30
12 июня в 10:45
от 3 500 за всё до 10 чел.
По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
45 отзывов
По бульварам столицы, или Цветущая Йошкар-Ола
Знакомство с Йошкар-Олой: зеленые бульвары, исторические памятники и уютные парки ждут вас на нашей экскурсии
Начало: Недалеко от Спасской башни
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
3 500 за всё до 8 чел.
Йошкар-Ола как на ладони
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
26 отзывов
Йошкар-Ола: панорамный обзор и архитектурные шедевры
Погрузитесь в мир архитектурных чудес Йошкар-Олы и насладитесь эксклюзивным видом с смотровой площадки
Начало: На Патриаршей площади
Расписание: ежедневно в 16:30
11 июня в 16:30
13 июня в 16:30
1 500 за человека
Йошкар-Ола: первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
20 отзывов
Йошкар-Ола: первое свидание с историей и культурой
Познакомьтесь с душой Марий Эл в увлекательной прогулке по Йошкар-Оле с персональным гидом
Начало: У Царевококшайского кремля
14 июня в 12:30
19 июня в 10:15
3 700 за всё до 8 чел.
Гастротур по-марийски
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Гастротур по-марийски: кулинарное наследие Йошкар-Олы
Погрузитесь в мир марийской кухни с экскурсией «Гастротур по-марийски» в Йошкар-Оле, где история встречается с традициями
Начало: В районе Царевококшайского кремля
Сегодня в 19:00
Завтра в 17:00
от 4 500 за всё до 8 чел.
Многоликая Йошкар-Ола
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Экскурсия по Йошкар-Оле: от кремля до марийских традиций
Познакомьтесь с уникальным сочетанием культур в сердце Марий Эл во время увлекательной прогулки
17 июня в 09:00
20 июня в 09:00
3 000 за всё до 6 чел.
Дух Царёвококшайска: открыть город по-настоящему
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
34 отзыва
Дух Царевококшайска: уникальное путешествие по историческому Йошкар-Оле
Исследуйте историческое богатство Йошкар-Олы, пройдитесь по следам купцов и советской эпохи
Начало: У Вознесенского моста
Расписание: ежедневно в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
1 200 за человека
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
14 отзывов
Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная
История христианизации и храмы столицы Марий Эл
Начало: У Вознесенского моста
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:15
4 000 за всё до 8 чел.
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Прогулка по Йошкар-Оле: от Пушкина к Пушкину
Вас ждет познавательная прогулка по Йошкар-Оле, где каждый уголок расскажет о связи города с Пушкиным
Начало: На набережной Кокшаги
10 июня в 09:30
13 июня в 09:00
3 000 за всё до 8 чел.
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Зимняя Йошкар-Ола: гуляем с Иван-чаем - уют и тепло истории
Погрузитесь в зимнюю сказку Йошкар-Олы, где каждый уголок скрывает частицу истории и уют Иван-чая
Начало: У Благовещенской башни
10 июня в 10:30
13 июня в 10:00
4 000 за всё до 8 чел.
Знакомьтесь, Йошкар-Ола! Обзорная групповая экскурсия + Национальный музей
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
9 отзывов
Знакомство с Йошкар-Олой: обзорная экскурсия и музей Евсеева
Откройте сердце Йошкар-Олы в компании опытного гида и узнайте уникальные истории, скрытые за каменными фасадами
Начало: на Патриаршей площади
1 300 за человека
Йошкар-Ола и уличное искусство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Йошкар-Ола: погружение в мир уличного искусства и граффити
Познакомьтесь с уникальным стрит-артом Йошкар-Олы, открыв мир граффити и сграффито в индивидуальной прогулке
10 июня в 09:00
13 июня в 15:00
3 500 за всё до 7 чел.
Игровая экскурсия по Йошкар-Оле «Верю - не верю»
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
Игровая экскурсия в Йошкар-Оле: отгадайте загадки истории города
Захватывающее приключение ждёт вас в Йошкар-Оле! Откройте город с новой стороны, играя и учась
Начало: у памятника Пушкину и Онегину
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентина
    7 июня 2024
    Привет, Йошкар-Ола
    Спасибо за экскурсию! Наш экскурсовод Евгений очень понравился нашей группе, молодой и красивый, приятно слушать и смотреть на таких молодых
    читать дальше

    людей. Евгений порекомендовал где купить сувениры, напитки и куда сходить на обед. С обедом договорился, забронировал нам столик, посоветовал что заказать из национальной кухни.

    Спасибо за экскурсию! Наш экскурсовод Евгений очень понравился нашей группе, молодой и красивый, приятно слушать иСпасибо за экскурсию! Наш экскурсовод Евгений очень понравился нашей группе, молодой и красивый, приятно слушать и
  • И
    Ирина
    6 июня 2024
    Привет, Йошкар-Ола
    Прекрасная экскурсия! Благодарим!
  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Секреты вечерней Йошкар-Олы
    Спасибо за знакомство с городом! Очень познавательно, много интересных фактов, деталей. Буду рекомендовать:)
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Спасибо Ивану за интересный рассказ о городе, истории республики, о современной жизни Йошкар-Олы. Плавная неспешная экскурсия по красивым местам. Грамотная речь, помощь в фотосъёмке, а под конец обед в ресторане марийской кухни. Браво! Рекомендую всем.
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Йошкар-Ола как на ладони
    Спасибо за позновательную экскурсию!
  • С
    Светлана
    4 июня 2024
    Красивая и вкусная Йошкар-Ола
    Хотим выразить благодарность экскурсоводу Ивану за великолепный и познавательный рассказ. Получили массу впечатлений и узнали много интересного о городе Йошкар-Ола.
    читать дальше

    Впечатлило то, что дома созданы в самых разнообразных стилях. Очень радует, что такие молодые, знающие, внимательные и замечательные люди работают экскурсоводами.

  • А
    Алёна
    4 июня 2024
    Хранители священных рощ: обряды и традиции мари
    Очень интересная экскурсия! Спасибо большое Евгению! Узнали много интересного и нового. Сам музей тоже очень красивый. На эту экскурсию должны попасть все, кто действительно хочет познакомится с культурой и историей марийцев.
  • Т
    Ташпулатова
    4 июня 2024
    Йошкар-Ола как на ладони
    Экскурсия нам понравилась! Мы с подругой влюбились в этот город. Много интересного и познавательного узнали. Особенно побывав на высоте 22 этажа, мы столько эмоций получили!!! Словами не передать. Рекомендуем!
    Экскурсия нам понравилась! Мы с подругой влюбились в этот город. Много интересного и познавательного узнали. ОсобенноЭкскурсия нам понравилась! Мы с подругой влюбились в этот город. Много интересного и познавательного узнали. ОсобенноЭкскурсия нам понравилась! Мы с подругой влюбились в этот город. Много интересного и познавательного узнали. ОсобенноЭкскурсия нам понравилась! Мы с подругой влюбились в этот город. Много интересного и познавательного узнали. ОсобенноЭкскурсия нам понравилась! Мы с подругой влюбились в этот город. Много интересного и познавательного узнали. ОсобенноЭкскурсия нам понравилась! Мы с подругой влюбились в этот город. Много интересного и познавательного узнали. Особенно
  • Т
    Ташпулатова
    4 июня 2024
    Секреты вечерней Йошкар-Олы
    Экскурсия прошла на высоте! Мы с подругой приехали из Азнакаево. Гид Евгений нам очень понятно, доступно объяснял, хоть молодой, очень разносторонний и общительный. Рассказывал историю создания Йошкар-Олы. Мы в восторге! Столько ярких впечатлений и эмоций. Рекомендуем!
    Экскурсия прошла на высоте! Мы с подругой приехали из Азнакаево. Гид Евгений нам очень понятно, доступноЭкскурсия прошла на высоте! Мы с подругой приехали из Азнакаево. Гид Евгений нам очень понятно, доступноЭкскурсия прошла на высоте! Мы с подругой приехали из Азнакаево. Гид Евгений нам очень понятно, доступноЭкскурсия прошла на высоте! Мы с подругой приехали из Азнакаево. Гид Евгений нам очень понятно, доступноЭкскурсия прошла на высоте! Мы с подругой приехали из Азнакаево. Гид Евгений нам очень понятно, доступноЭкскурсия прошла на высоте! Мы с подругой приехали из Азнакаево. Гид Евгений нам очень понятно, доступно
  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Привет, Йошкар-Ола
    Были в Йошкар Оле группой с детьми. Евгений отличный рассказчик. Не скучал никто.

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Для студентов»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Йошкар-Оле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Привет, Йошкар-Ола
  2. Салам, Йошкар-Ола
  3. Красивая и вкусная Йошкар-Ола
  4. Секреты вечерней Йошкар-Олы
  5. Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы
Какие места ещё посмотреть в Йошкар-Оле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Набережная Брюгге
  4. Скульптура «Йошкин кот»
  5. Часы «12 апостолов»
  6. Патриаршая площадь
  7. Воскресенская набережная
  8. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  9. Республиканский театр кукол
  10. Благовещенский собор
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в июне 2024
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Для студентов" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 1 000 до 4 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1327 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Присоединяйтесь к нам для увлекательной экскурсии в Йошкар-Оле для всех студентов! Насладитесь превосходными видами, посещениями местных достопримечательностей и другими интересными впечатлениями
ХорошоТам