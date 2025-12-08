Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Эта экскурсия для путешественников, которые хотят узнать об истории Йошкар-Олы без скучных лекций, а также для любителей этнической темы. Без спешки мы погуляем по красивым площадям и улицам, найдем купеческие дома и уникальные памятники. А попутно вы поймете, как в одном городе получить впечатления от стран Европы, Москвы и Петербурга. Рассказы захватят и взрослых, и детей!

Екатерина Ваш гид в Йошкар-Оле Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 1.5 часа Как проходит Пешком Когда По согласованию с гидом 25% Скидка на заказ 6000 выгода 1500 ₽ 4500 ₽ за экскурсию Цена за 1-42 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии За пару часов мы проследим путь города от становления при Иване Грозном до XXI века. А фоном станут знаковые постройки и уголки Йошкар-Олы: Марийская Епархия, дома купцов Пчелина, Наумова и Булыгина, парк Памяти жертв сталинских репрессий, нарядные площади Республики и Девы Марии. А еще я расскажу о великолепных скульптурных композициях «Вход Господень в Иерусалим» и часах с осликом «Дева Мария Троеручица», открою тайны, были и легенды купеческой эпохи. Прогулка с этнической ноткой Сквозной темой станет контраст марийского эпоса и традиций с современностью. Вы увидите дерево онафу — языческий символ, и услышите об обычаях марийцев. Увезете с собой секрет местных изделий, снимающих любую усталость ног. Кроме того, по желанию, можно организовать обед в кафе с национальной марийской кухней (за дополнительную плату).

По согласованию с гидом Выбрать дату