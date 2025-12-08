Эта экскурсия для путешественников, которые хотят узнать об истории Йошкар-Олы без скучных лекций, а также для любителей этнической темы. Без спешки мы погуляем по красивым площадям и улицам, найдем купеческие дома и уникальные памятники. А попутно вы поймете, как в одном городе получить впечатления от стран Европы, Москвы и Петербурга. Рассказы захватят и взрослых, и детей!
Описание экскурсииЗа пару часов мы проследим путь города от становления при Иване Грозном до XXI века. А фоном станут знаковые постройки и уголки Йошкар-Олы: Марийская Епархия, дома купцов Пчелина, Наумова и Булыгина, парк Памяти жертв сталинских репрессий, нарядные площади Республики и Девы Марии. А еще я расскажу о великолепных скульптурных композициях «Вход Господень в Иерусалим» и часах с осликом «Дева Мария Троеручица», открою тайны, были и легенды купеческой эпохи. Прогулка с этнической ноткой Сквозной темой станет контраст марийского эпоса и традиций с современностью. Вы увидите дерево онафу — языческий символ, и услышите об обычаях марийцев. Увезете с собой секрет местных изделий, снимающих любую усталость ног. Кроме того, по желанию, можно организовать обед в кафе с национальной марийской кухней (за дополнительную плату).
По согласованию с гидом
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 12 апостолов
- Площадь двух замков
- Кремль
- Йошкин Кот
- Галерея
- Театры
- Марийская Епархия
- Дома купцов Пчелина, Наумова и Булыгина
- Парк Памяти жертв сталинских репрессий
- Площади Республики и Девы Марии
- Площадь Оболенского-Ноготкова
Что включено
- Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Царьградский проспект, 35
Завершение: Площадь Ленина, 1
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 42 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
