Д Дарья Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы читать дальше кто как и мы, впервые приехал в Йошкар-Олу. По организационным моментам тоже все было отлично: заранее связались, уточнили все моменты, вовремя встретились в оговоренном месте. Евгений, большое Вам спасибо! Евгений - отличный экскурсовод. С ним время пролетело незаметно. Информация подавалась легко, понятно и не скучно. Рекомендую данную экскурсию всем,

А Ангелина Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы Нам очень понравилась экскурсия от Евгения. Информативно и с юмором, время пролетело быстро.

Е Елена Йошкар-Ола: первое свидание читать дальше Подготовимся- возьмём билеты в филармонию, драмтеатр и не спеша гулять… Мы под дождем были, и всё равно в восторге. Всем рекомендую. Как в Чехии побывали. Первый раз с экскурсией обязательно. Там есть определенные часы, когда фигурки выходят. А потом уже сами не спеша! Приедем ещё. Думали за один день все освоим. Сказали- кроме набережной,нечего смотреть в Йошкар-Оле. Да этой набережной хватит" за глаза".

А Алла Йошкар-Ола - мозаика визитных карточек Европы Нашим гидом во время экскурсии был Евгений. Евгений подавал материал с юмором, сопровождал множеством старых фотографий обозреваемого. Прогулка получилась лёгкая и яркая. Способствовала этому и солнечная погода - город в лучах солнца выглядел нарядно. Спасибо, Йошкар-ола! Спасибо, Евгений!

А Александр Йошкар-Ола: первое свидание Однозначно рекомендую Йошкар-Олу для посещения и обязательно брать экскурсию. Очень интересно было не только увидеть всю красоту города, но и послушать историю создания. Всё понравилось!

Т Таисия Семейный маршрут «По тропе марийских сказок» Благодарим Ольгу за хорошо составленный маршрут и интересную экскурсию! Мы были с детьми и было очень холодно и наш гид продумала и мастер-класс и места где мы могли погреться и послушать много Инттересного. Спасибо за доброе отношение и познавательный день!

Н Наталья Йошкар-Ола: первое свидание Спасибо Ольге за интересную экскурсию, и хотя нам не хватило времени (по нашей причине мы были ограничены во времени) максимальная информация была получена! Осталось желание приехать еще раз!

Т Татьяна Знакомьтесь, Йошкар-Ола! Обзорная групповая экскурсия + Национальный музей читать дальше было двое. Рамис живо и увлекательно рассказал нам об истории народа, города, посоветовал, где купить сувениры. Также в тур входило посещение музея истории, где гидом был работник музея. В целом, нам очень понравилось, планируем приехать уже в большем составе. Приветствую всех! Хочу поделиться впечатлениями о нашей поездке в этот красивый город Йошкар-Ола. Нашим гидом был Рамис, на экскурсии нас

Е Евгения Иерусалим на волжской земле: Йошкар-Ола православная Экскурсия очень понравилась. Евгений знакомит с городом и его историей интересно, с любовью и с деталями – подробностями, которых нет в обычных путеводителях, которые остаются в памяти и делают экскурсию яркой и запоминающейся.