Екатерина проводит ещё 1 экскурсию

Йошкар-Ола — мозаика старины, современности и эпоса

Перенестись в прошлое города, открыть традиции марийцев и «побывать» в Голландии, Бельгии и Италии

Екатерина
Екатерина – Гид из Йошкар-Олы
Эта прогулка 👣 для путешественников, которые хотят узнать об истории 📖 Йошкар-Олы без скучных лекций, а также для любителей этнической темы.

Без спешки мы погуляем по красивым площадям и улицам, найдем купеческие дома и уникальные памятники.

А попутно вы поймете, как в одном городе получить впечатления от стран Европы, Москвы и Петербурга.

Рассказы захватят и взрослых, и детей!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 23502 115 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Йошкар-Ола — мозаика старины, современности и эпоса
Йошкар-Ола — мозаика старины, современности и эпоса

Что вас ожидает

Достопримечательности 🏛️ и сюжеты старинной Йошкар-Олы
За пару часов мы проследим путь города от становления при Иване Грозном до 21 века. А фоном станут знаковые постройки и уголки Йошкар-Олы: Марийская Епархия, дома купцов Пчелина, Наумова и Булыгина, парк 🌳 Памяти жертв сталинских репрессий, нарядные площади Республики и Девы Марии. А еще я расскажу о великолепных скульптурных композициях «Вход Господень в Иерусалим» и часах с осликом «Дева Мария Троеручица», открою тайны, были и легенды купеческой эпохи.

Прогулка 👣 с этнической ноткой
Сквозной темой станет контраст марийского эпоса и традиций с современностью. Вы увидите дерево 🌲 онафу — языческий символ — и услышите об обычаях марийцев. Увезете с собой секрет местных изделий, снимающих любую усталость ног. Кроме того, по желанию, можно организовать обед в кафе с национальной марийской кухней (за дополнительную плату).

Начало и место завершения
🚩 на площади Никонова
Йошкар-Ола — мозаика старины, современности и эпоса
Йошкар-Ола — мозаика старины, современности и эпоса
Йошкар-Ола — мозаика старины, современности и эпоса
Йошкар-Ола — мозаика старины, современности и эпоса
Йошкар-Ола — мозаика старины, современности и эпоса

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Екатерина
Екатерина
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Екатерина, я профессиональный гид. Родилась в Йошкар-Оле, обожаю свой город и хочу передать любовь к нему вам. С радостью покажу главные места и тайные уголки, информации о которых нет в путеводителях, и отвечу на все ваши вопросы. До встречи!
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