Екатерина проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Достопримечательности 🏛️ и сюжеты старинной Йошкар-Олы

За пару часов мы проследим путь города от становления при Иване Грозном до 21 века. А фоном станут знаковые постройки и уголки Йошкар-Олы: Марийская Епархия, дома купцов Пчелина, Наумова и Булыгина, парк 🌳 Памяти жертв сталинских репрессий, нарядные площади Республики и Девы Марии. А еще я расскажу о великолепных скульптурных композициях «Вход Господень в Иерусалим» и часах с осликом «Дева Мария Троеручица», открою тайны, были и легенды купеческой эпохи.

Прогулка 👣 с этнической ноткой

Сквозной темой станет контраст марийского эпоса и традиций с современностью. Вы увидите дерево 🌲 онафу — языческий символ — и услышите об обычаях марийцев. Увезете с собой секрет местных изделий, снимающих любую усталость ног. Кроме того, по желанию, можно организовать обед в кафе с национальной марийской кухней (за дополнительную плату).