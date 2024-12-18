2 дня
Выходные в Йошкар-Оле: история, кухня и природа Республики Марий Эл
Проведите выходные в Йошкар-Оле, погружаясь в богатую культуру и наслаждаясь уникальными гастрономическими традициями
Начало: Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Расписание: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
Завтра в 08:45
15 фев в 08:45
20 000₽ за человека
5 дней
Новогодние праздники в Казани
Начало: Республика Татарстан, Казань
2 янв в 10:00
от 55 200₽ за человека
3 дня
Трёхдневный тур «Жемчужина Поволжья»
Начало: Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Расписание: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
15 фев в 08:45
16 фев в 08:45
36 000₽ за человека
3 дня
Трехдневное путешествие по Йошкар-Оле: культура, природа и традиции
Приглашаем вас на увлекательное трехдневное путешествие по Йошкар-Оле, где вас ждут история, природа и уникальные традиции
Начало: Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Расписание: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
Завтра в 08:45
15 фев в 08:45
37 000₽ за человека
4 дня
Четырёхдневное приключение в Йошкар-Оле: от культуры до природы
Приглашаем на индивидуальный тур по Йошкар-Оле, где каждый день - новое открытие. От исторических памятников до марийской культуры
Начало: Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Расписание: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
Завтра в 08:45
15 фев в 08:45
60 000₽ за человека
2 дня
В Йошкар-Олу на выходные: обзорная экскурсия и посещение сыроварни
Прогуляться по набережным и территории кремля, отведать 15 сортов сыра и узнать, как его готовят
Начало: Йошкар-Ола, у отеля Rgard, 14:30
15 фев в 14:30
22 фев в 14:30
25 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлександр18 декабря 2024Все было потрясающее! Организаторам большое спасибо за положительные эмоции и незабываемые впечатления.
- ССергей17 декабря 2024Все отлично!
- ДДарья14 ноября 2024Четкий инструктаж, четкий план маршрутов. Всегда на связи с организаторами и гидом. Очень понравилось, что тур без «воды». Любим активный
- ООксана5 января 2024Рекомендуем!
- ВВера5 января 2024Спасибо. Нам все понравилось - пунктуальность, грамотная речь, изложение материала, спасибо!
- ДДмитрий3 октября 2023Казань и Йошкар-Ола: две столицыОчень хорошо организованная поездка в Волгоград. Хороший отель. Экскурсии. Толковый гид. Все на высшем уровне.
- ККоломиец29 сентября 2023Казань и Йошкар-Ола: две столицыРоман справился со своими обязанностями, замечаний нет, все хорошо.
- ССимакова20 сентября 2022Казань и Йошкар-Ола: две столицыОчень понравилось! Микроавтобус комфортный, новый. На нем с нашим водителем ездить было одно удовольствие! А гид Игорь Анатольевич заслуживает отдельных
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Популярные места»
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