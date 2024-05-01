Присоединяйтесь к нам в захватывающем трехдневном туре по Йошкар-Оле, где вы сможете погрузиться в историю и культуру Республики Марий Эл.



Начните свое путешествие с исследования исторического центра города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю.



Затем посетите экоферму, где вас ожидает знакомство с местными животными и дегустация натуральных сыров, созданных с любовью и заботой.



Ваше путешествие будет продолжено в марийской этнодеревне, где мастера народных ремесел поделятся с вами секретами своего мастерства.



Этот тур предоставит вам возможность не только узнать много нового, но и насладиться красотой природы, познакомиться с традициями марийского народа и просто провести время в атмосфере уюта и гостеприимства. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого приключения