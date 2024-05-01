Трёхдневный тур «История Республики»
Групповой тур в Йошкар-Оле

Приглашаем вас на увлекательное трехдневное путешествие по Йошкар-Оле, где вас ждут история, природа и уникальные традиции

Присоединяйтесь к нам в захватывающем трехдневном туре по Йошкар-Оле, где вы сможете погрузиться в историю и культуру Республики Марий Эл.

Начните свое путешествие с исследования исторического центра города, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю.

Затем посетите экоферму, где вас ожидает знакомство с местными животными и дегустация натуральных сыров, созданных с любовью и заботой.

Ваше путешествие будет продолжено в марийской этнодеревне, где мастера народных ремесел поделятся с вами секретами своего мастерства.

Этот тур предоставит вам возможность не только узнать много нового, но и насладиться красотой природы, познакомиться с традициями марийского народа и просто провести время в атмосфере уюта и гостеприимства. Не упустите шанс стать частью этого незабываемого приключения
Трёхдневный тур «История Республики»
Трёхдневный тур «История Республики»
Трёхдневный тур «История Республики»
Ближайшие даты:
1
мая
2
мая
3
мая
4
мая
5
мая
6
мая
11
мая
Ещё
даты

Что вас ожидает:

  • Царевококшайский Кремль (история Цаpeвoкoкшайска)
  • Музей сказки под открытым небом
  • Воскресенская набережная (единственный в мире памятник царю Федору Иоанновичу)
  • Патриаршая площадь (движущаяся скульптура "Вход Господин в Иерусалим", или "12 апостолов")
  • Набережная Брюгге
  • Театральный мост
  • Итальянский парк
  • Площадь Республики Пресвятой Девы Марии (Благовещенский кафедральный собор, памятник-фонтан Архангелу Гавриилу)
  • Архангельская слобода (памятник Йошкиной кошке)
  • Набережная Амстердам
  • Улица Гоголя
  • Площадь Ленина (Йошкар-Ола советская)
  • Экскурсия по сыроварне Заазяково cheese
  • Марийский этнокомплекс

Описание

Приглашаем вас в захватывающее трехдневное путешествие по культурным и историческим достопримечательностям столицы Республики Марий Эл — Йошкар-Олы. На этой увлекательной экскурсии вас ждут уникальные впечатления, яркие моменты и невероятные открытия. В рамках трехдневного тура вас ждет:
  • Исторический центр города. Отправимся в путешествие по времени, исследуя архитектурные шедевры и узкие улочки старинного города. Познакомим вас с увлекательными историями, связанными с каждым уголком этого уникального места.
  • Экоферма и сыроварня. Посетим настоящую экоферму, где вы сможете прикоснуться к природе, узнать секреты заботы о животных и насладиться ароматом и вкусом свежих сыров, созданных на местной сыроварне.
  • Марийская этнодеревня. Отправимся в удивительную марийскую этнодеревню, где вас ждут мастера народных ремесел, аутентичная атмосфера и возможность окунуться в традиции марийского народа. Это всего лишь малая часть того, что мы готовы предложить вам в течение трех дней увлекательного путешествия. Давайте вместе исследовать историю Республики Марий Эл, наслаждаться красотой природы и погружаться в местные традиции.

Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Царевококшайский Кремль (история Цаpeвoкoкшайска)
  • Музей сказки под открытым небом
  • Воскресенская набережная (единственный в мире памятник царю Федору Иоанновичу)
  • Патриаршая площадь (движущаяся скульптура "Вход Господин в Иерусалим", или "12 апостолов")
  • Набережная Брюгге
  • Театральный мост
  • Итальянский парк
  • Площадь Республики Пресвятой Девы Марии (Благовещенский кафедральный собор, памятник-фонтан Архангелу Гавриилу)
  • Архангельская слобода (памятник Йошкиной кошке)
  • Набережная Амстердам
  • Улица Гоголя
  • Площадь Ленина (Йошкар-Ола советская)
  • Экскурсия по сыроварне Заазяково cheese
  • Марийский этнокомплекс
Что включено
  • Проживание в отеле
  • Завтрак
  • Обзорная экскурсия по городу
  • Обед в ресторане
  • Трансфер
  • Услуги гида
  • Посещение экофермы
  • Экскурсия по сыроварне
  • Дегустация сыров
  • Посещение марийского этнокомплекса
Что не входит в цену
  • Ужины
  • Личные расходы (сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Мой номер +79613361841
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Йошкар-Олы

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