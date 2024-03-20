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Авторский тур
4 дня
Сказы Поволжья. Железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
«Наше круизное путешествие — возможность познакомиться с природой Поволжья, погрузиться в мир древней истории, легенд и великолепной местной кухни»
19 июля в 10:00
от 43 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
- ММарина14 марта 2024Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
- ЕЕлена5 мая 2023Сказы Поволжья. Расширенный железнодорожный круизСпасибо большое
- ММария28 апреля 2023Сказы Поволжья. Расширенный железнодорожный круизОрганизатору спасибо, отвечали на все вопросы Всё удобно и понятно
- ИИрина12 января 2023Сказы Поволжья. Расширенный железнодорожный круизНе понравилось питание в поезде — каждый день абсолютно одинаковый сухой паёк. Завтраки съедобны. В вагон- ресторан без предварительной брони столика попасть невозможно. А столиков на такое количество туристов не достаточно.
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