Приглашаем на индивидуальный тур по Йошкар-Оле, где каждый день - новое открытие. От исторических памятников до марийской культуры
Представляем уникальную возможность погрузиться в атмосферу Йошкар-Олы, столицы Республики Марий Эл, с помощью индивидуального четырёхдневного тура «Увидеть всё!».
Первый день начнется с панорамной прогулки по центральным улицам, где участники тура смогут насладиться видами города и узнать о его истории и культуре.
Второй день обещает экологическое путешествие на экоферму, где вас ждет знакомство с фермерским хозяйством и дегустация местных сыров.
Третий день посвящен погружению в марийскую культуру с посещением этнодеревни, где можно будет узнать о традициях и ремеслах народа Марий Эл.
Завершающий день тура удивит экскурсией в усадьбу и замок Шереметьева, где каждый уголок хранит свои истории и легенды.
Этот тур станет незабываемым путешествием, полным открытий и новых впечатлений, подарит уникальный шанс насладиться красотой и гостеприимством Йошкар-Олы и Республики Марий Эл
Первый день начнется с панорамной прогулки по центральным улицам, где участники тура смогут насладиться видами города и узнать о его истории и культуре.
Второй день обещает экологическое путешествие на экоферму, где вас ждет знакомство с фермерским хозяйством и дегустация местных сыров.
Третий день посвящен погружению в марийскую культуру с посещением этнодеревни, где можно будет узнать о традициях и ремеслах народа Марий Эл.
Завершающий день тура удивит экскурсией в усадьбу и замок Шереметьева, где каждый уголок хранит свои истории и легенды.
Этот тур станет незабываемым путешествием, полным открытий и новых впечатлений, подарит уникальный шанс насладиться красотой и гостеприимством Йошкар-Олы и Республики Марий Эл
Ближайшие даты:
1
мая
мая
2
мая
мая
3
мая
мая
4
мая
мая
5
мая
мая
11
мая
мая
12
мая
мая
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Царевококшайский Кремль (история Цаpeвoкoкшайска)
- Музей сказки под открытым небом
- Воскресенская набережная (единственный в мире памятник царю Федору Иоанновичу)
- Патриаршая площадь (движущаяся скульптура "Вход Господин в Иерусалим", или "12 апостолов")
- Набережная Брюгге
- Театральный мост
- Итальянский парк
- Площадь Республики Пресвятой Девы Марии (Благовещенский кафедральный собор, памятник-фонтан Архангелу Гавриилу)
- Архангельская слобода (памятник Йошкиной кошке)
- Набережная Амстердам
- Улица Гоголя
- Площадь Ленина (Йошкар-Ола советская)
- Экскурсия по сыроварне заазяково cheese
- Марийский этнокомплекс
- Замок Шереметьева
Описание
Приглашаем вас принять участие в уникальной четырехдневной индивидуальной обзорной экскурсии по живописным уголкам города Йошкар-Ола — столицы Республики Марий Эл! Вас ждет захватывающее путешествие, наполненное красотой природы, увлекательными историческими местами и настоящими сокровищами этого удивительного региона. День 1:
Знакомство с городом
Панорамная прогулка по центральным улицам и площадям Йошкар-Олы. Посещение исторических мест и памятников, рассказывающих о богатой культуре и истории города. День 2:
Экологическое путешествие.
Поездка на настоящую экоферму, где вы сможете познакомиться с жизнью фермерского хозяйства и насладиться свежими продуктами. Экскурсия по сыроварне с уникальной дегустацией местных сыров. День 3:
Погружение в марийскую культуру.
Посещение марийской этнодеревни, где вы сможете познакомиться с традиционной культурой, ремеслами и обрядами народа Марий Эл. День 4:
- Замок Шереметьева и завершение тура.
- Экскурсия в усадьбу и замок Шереметьева, который поразит вас своей архитектурой и историей. Мы гарантируем вам незабываемые впечатления, интересные знакомства и удовольствие от путешествия в этот уникальный регион. Не упустите шанс увидеть все прекрасные места и насладиться атмосферой уюта и гостеприимства Республики Марий Эл! С нетерпением ждем вас в нашем увлекательном туре.
Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Царевококшайский Кремль (история Цаpeвoкoкшайска)
- Музей сказки под открытым небом
- Воскресенская набережная (единственный в мире памятник царю Федору Иоанновичу)
- Патриаршая площадь (движущаяся скульптура "Вход Господин в Иерусалим", или "12 апостолов")
- Набережная Брюгге
- Театральный мост
- Итальянский парк
- Площадь Республики Пресвятой Девы Марии (Благовещенский кафедральный собор, памятник-фонтан Архангелу Гавриилу)
- Архангельская слобода (памятник Йошкиной кошке)
- Набережная Амстердам
- Улица Гоголя
- Площадь Ленина (Йошкар-Ола советская)
- Экскурсия по сыроварне заазяково cheese
- Марийский этнокомплекс
- Замок Шереметьева
Что включено
- Проживание в отеле
- Завтрак
- Обзорная экскурсия по городу
- Обед в ресторане
- Трансфер
- Услуги гида
- Посещение экофермы
- Экскурсия по сыроварне
- Дегустация сыров
- Посещение марийского этнокомплекса
- Посещение замка Шереметьева
Что не входит в цену
- Ужины
- Личные расходы (сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:50, 11:50, 14:50, 17:50
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Мой номер +79613361841
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Йошкар-Олы
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