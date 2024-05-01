Представляем уникальную возможность погрузиться в атмосферу Йошкар-Олы, столицы Республики Марий Эл, с помощью индивидуального четырёхдневного тура «Увидеть всё!».



Первый день начнется с панорамной прогулки по центральным улицам, где участники тура смогут насладиться видами города и узнать о его истории и культуре.



Второй день обещает экологическое путешествие на экоферму, где вас ждет знакомство с фермерским хозяйством и дегустация местных сыров.



Третий день посвящен погружению в марийскую культуру с посещением этнодеревни, где можно будет узнать о традициях и ремеслах народа Марий Эл.



Завершающий день тура удивит экскурсией в усадьбу и замок Шереметьева, где каждый уголок хранит свои истории и легенды.



Этот тур станет незабываемым путешествием, полным открытий и новых впечатлений, подарит уникальный шанс насладиться красотой и гостеприимством Йошкар-Олы и Республики Марий Эл