2 день

Казань и Свияжск

Завтрак в поезде.

08:00 Прибытие туристического поезда в г. Казань (высадка пассажиров с 08:00 до 08:30).

08:30 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Автобусно-пешеходная экскурсия по Казани с посещением Казанского кремля (время проведения экскурсии ориентировочно 3 часа).

Приглашаем вас на автобусно-пешеходную экскурсию по самым интересным достопримечательностям Казани, которая покажет Вам Казань со всех сторон. Вы увидите старинные улочки, где у каждого камня своя история, и современный мегаполис, живущий в бешенном ритме столицы.

Вы побываете:

в Старо-Татарской слободе, расположенной на живописной набережной оз. Кабан, где сохранились дома татарских купцов, и мечети XVIII в.;

на улицах старой Казани, с ее соборами, монастырями и храмами, чудом уцелевшими в советские годы (с посещением монастыря, где хранится чудотворный список Казанской иконы Божией Матери);

на Площади Свободы — административном сердце Татарстана, где находится Городская Ратуша (бывшее Дворянское Собрание), Театр оперы и балета им. М. Джалиля, Концертный зал им. С. Сайдашева, Кабинет Министров РТ и т. д.

Вы увидите:

Дворец Земледельцев на Дворцовой площади и новую набережную (панорамный показ);

спортивные объекты, построенные к Универсиаде — 2013 (панорамный показ).

Пешеходная экскурсия в музей-заповедник «Казанский кремль» — живое сердце древнего города, пережившее не одно волнительное событие многовековой истории! Возникший как Булгарская крепость на рубеже 10-11 вв., наравне со своими могучими владыками не один раз менял облик и сегодня является уникальным комплексом архитектурных, археологических и исторических памятников, раскрывающих многовековую историю города.

На территории музея-заповедника, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вы увидите:

мечеть Кул Шариф и Благовещенский Собор;

Спасскую башню, возведенную Постником Яковлевым и Иваном Ширяем, строителями Собора Василия Блаженного;

Президентский Дворец и падающую Башню Сююмбике.

Интерактивная программа «Чаепитие по-татарски» в одном из малых музеев города раскроет секреты чайной церемонии, которой славится татарский народ!

Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат» (по улице Баумана). История центральной торговой улицы Казани длится много веков, за которые она не раз меняла свое название. Во времена Казанских ханов её называли Ногайской дорогой, а когда войска Ивана Грозного штурмовали Казанский Кремль, взрывая его стены, улицу переименовали в Проломную, на несколько столетий оставив память об этом событии.

Здесь собрано множество памятников архитектуры и каждое здание имеет свою удивительную историю! Вы обязательно увидите:

площадь Г. Тукая и колокольню церкви Богоявления;

здание Государственного Банка, где в годы Гражданской войны 1918 г. хранился золотой запас Царской России;

собор Петра и Павла, по праву являющийся самым ярким образцом русского барокко Петровской эпохи во всей России (!);

точную копию кареты Екатерины II и множество малых архитектурных форм, отражающих самобытность казанской земли.

Интерактивный обед «Секреты татарской кухни» — вместе готовим токмач и эчпочмак. Шеф-повар ресторана продемонстрирует технику и научит готовить настоящую татарскую лапшу для супа «Токмач» и традиционную татарскую выпечку эчпочмак.

Автобусная экскурсия на остров Град Свияжск. «Остров на море лежит, град на острове стоит» — словно со страниц сказок Пушкина, из небытия, по воле Грозного царя Ивана вырос на диком острове за один месяц целый город! Фантастическую историю возникновения города Свияжска Вы узнаете, отправившись с нами в этот уникальный историко-архитектурный объект.

Во время экскурсии вы увидите:

единственную в Поволжье деревянную Троицкую церковь, заложенную по приказу Ивана IV Грозного (1551 г. постройки);

Никольскую церковь 1556 г. постройки;

Успенский Собор 1560 г. постройки (внешний осмотр), в котором ведется реставрация уникальных фресок, в том числе редчайшего изображения Святого Христофора с головой лошади.

Ужин в кафе города.

Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирных магазинов.

Трансфер на ж/д вокзал. Посадка в поезд производится ориентировочно с 22:00.