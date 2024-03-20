Остров-град Свияжск, колоритная Казань, удивительная Йошкар-Ола откроют свои тайны и познакомят Вас с самобытными культурами марийского и татарского народов. Угощения и радушные встречи ждут Вас по маршруту туристического поезда. Это идеальный вариант для короткого путешествия, яркого и незабываемого.
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Посадка на поезд
Самостоятельная посадка в туристический поезд (номер вагона, места будут указаны в ваучере) по оригиналам документов (паспортам, свидетельствам о рождении для детей до 14 лет).
20:40 Отправление туристического поезда с Казанского вокзала г. Москвы.
Казань и Свияжск
Завтрак в поезде.
08:00 Прибытие туристического поезда в г. Казань (высадка пассажиров с 08:00 до 08:30).
08:30 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Автобусно-пешеходная экскурсия по Казани с посещением Казанского кремля (время проведения экскурсии ориентировочно 3 часа).
Приглашаем вас на автобусно-пешеходную экскурсию по самым интересным достопримечательностям Казани, которая покажет Вам Казань со всех сторон. Вы увидите старинные улочки, где у каждого камня своя история, и современный мегаполис, живущий в бешенном ритме столицы.
Вы побываете:
- в Старо-Татарской слободе, расположенной на живописной набережной оз. Кабан, где сохранились дома татарских купцов, и мечети XVIII в.;
- на улицах старой Казани, с ее соборами, монастырями и храмами, чудом уцелевшими в советские годы (с посещением монастыря, где хранится чудотворный список Казанской иконы Божией Матери);
- на Площади Свободы — административном сердце Татарстана, где находится Городская Ратуша (бывшее Дворянское Собрание), Театр оперы и балета им. М. Джалиля, Концертный зал им. С. Сайдашева, Кабинет Министров РТ и т. д.
Вы увидите:
- Дворец Земледельцев на Дворцовой площади и новую набережную (панорамный показ);
- спортивные объекты, построенные к Универсиаде — 2013 (панорамный показ).
Пешеходная экскурсия в музей-заповедник «Казанский кремль» — живое сердце древнего города, пережившее не одно волнительное событие многовековой истории! Возникший как Булгарская крепость на рубеже 10-11 вв., наравне со своими могучими владыками не один раз менял облик и сегодня является уникальным комплексом архитектурных, археологических и исторических памятников, раскрывающих многовековую историю города.
На территории музея-заповедника, входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вы увидите:
- мечеть Кул Шариф и Благовещенский Собор;
- Спасскую башню, возведенную Постником Яковлевым и Иваном Ширяем, строителями Собора Василия Блаженного;
- Президентский Дворец и падающую Башню Сююмбике.
Интерактивная программа «Чаепитие по-татарски» в одном из малых музеев города раскроет секреты чайной церемонии, которой славится татарский народ!
Пешеходная экскурсия «Казанский Арбат» (по улице Баумана). История центральной торговой улицы Казани длится много веков, за которые она не раз меняла свое название. Во времена Казанских ханов её называли Ногайской дорогой, а когда войска Ивана Грозного штурмовали Казанский Кремль, взрывая его стены, улицу переименовали в Проломную, на несколько столетий оставив память об этом событии.
Здесь собрано множество памятников архитектуры и каждое здание имеет свою удивительную историю! Вы обязательно увидите:
- площадь Г. Тукая и колокольню церкви Богоявления;
- здание Государственного Банка, где в годы Гражданской войны 1918 г. хранился золотой запас Царской России;
- собор Петра и Павла, по праву являющийся самым ярким образцом русского барокко Петровской эпохи во всей России (!);
- точную копию кареты Екатерины II и множество малых архитектурных форм, отражающих самобытность казанской земли.
Интерактивный обед «Секреты татарской кухни» — вместе готовим токмач и эчпочмак. Шеф-повар ресторана продемонстрирует технику и научит готовить настоящую татарскую лапшу для супа «Токмач» и традиционную татарскую выпечку эчпочмак.
Автобусная экскурсия на остров Град Свияжск. «Остров на море лежит, град на острове стоит» — словно со страниц сказок Пушкина, из небытия, по воле Грозного царя Ивана вырос на диком острове за один месяц целый город! Фантастическую историю возникновения города Свияжска Вы узнаете, отправившись с нами в этот уникальный историко-архитектурный объект.
Во время экскурсии вы увидите:
- единственную в Поволжье деревянную Троицкую церковь, заложенную по приказу Ивана IV Грозного (1551 г. постройки);
- Никольскую церковь 1556 г. постройки;
- Успенский Собор 1560 г. постройки (внешний осмотр), в котором ведется реставрация уникальных фресок, в том числе редчайшего изображения Святого Христофора с головой лошади.
Ужин в кафе города.
Свободное время для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирных магазинов.
Трансфер на ж/д вокзал. Посадка в поезд производится ориентировочно с 22:00.
Йошкар-Ола
00:10 Отправление туристического поезда в г. Йошкар-Олу.
06:00 Прибытие туристического поезда в Йошкар-Олу (высадка пассажиров с 06:00 до 09:00).
Завтрак в поезде.
09:00 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Йошкар-Оле.
Во время обзорной экскурсии туристы познакомятся с единственным городом России на букву «Й», увидят эклектичное сочетание разнообразных стилей и эпох, прогуляются по самым красивым площадям и улицам, сделают фото на фоне набережной Брюгге, побывают в самом молодом Кремле в России, загадают желание у Йошкиного кота — любимца туристов, посмотрят динамическую скульптуру: «Вход Господень в Иерусалим», аналогов которой в России не существует.
Посещение гастромузея Йошкина кота с программой «Дары заповедной Марий Эл», во время которой туристы попробуют все самое лучшее, чем славится марийская земля: местные сыры, колбасно-мясная продукция, знаменитая водка «Йошкин кот», бальзам на травах «Огни Марий Эл», марийский мед, легендарный иван-чай.
Обед с марийским подкоголем с начинками из мяса, щуки, капусты, картофеля и грибов. Подкоголь называют младшим братом русского пельменя и одним из гастробрендов Марий Эл. Также вам подадут суп в хлебе, основу для которого специально выпекают с добавлением трав, и салат «Акпатыр» из трех видов мяса, названный в честь легендарного марийского героя.
Интерактивная музыкальная программа в национальном драматическом театре им. М. Шкетана. Профессиональные артисты представят программу, на которой туристы услышат марийские национальные инструменты: «шувыр»—волынку, «кюсле» гусли, «тюмор» барабан, народные песни, научатся танцевать марийскую «дробушку», закружатся вместе с артистами в марийской плясовой.
Посещение Национальной Художественной Галереи. Современная выставка, на которой представлены лучшие работы музеев республики, где туристы узнают много интересного об искусстве и культуре марийского народа и края. С первой минуты туристы погружаются в атмосферу тайны.
Световые проекции и оригинальные инсталляции дома, очага, священной рощи сопровождаются звуками плача ребенка, шумом леса. Все это дает возможность туристам прочувствовать традиционную культуру народа мари и стать ее участником.
Свободное время в центре города для самостоятельной прогулки и покупки сувениров.
Ужин в кафе города.
Трансфер на ж/д вокзал.
19:26 Отправление туристического поезда в г. Москву.
Прибытие в Москву
09:00 Прибытие туристического поезда на Казанский вокзал г. Москвы.
Время в программе указано ориентировочно.
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории вагона, руб:
|Категория
|Четырехместное купе
СВ
СВ
Одноместное размещение
|Люкс
Люкс
Одноместное размещение
|Для взрослых
|43000
|55200
|88300
|64400
|108800
|Для детей от 0 до 9 лет включительно (с местом)
|42000
|54200
|–
|63400
|–
|Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)
|20100
|20100
|–
|20100*
|–
*стоимость на 1 ребенка до 10 лет при размещении с 2 взрослыми.
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.
|ЛЮКС (6 купе)
|1 верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне.
|СВ
|2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне - 18
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне - 36
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в вагонах выбранной категории
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе, включая входные билеты на экскурсионные объекты
- Питание по программе: завтраки, обеды и ужины во 2-й и 3-й дни
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание, не указанное в программе
- Выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе - 18 300 руб
Место начала и завершения?
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…