В Йошкар-Олу на выходные: обзорная экскурсия и посещение сыроварни
Прогуляться по набережным и территории кремля, отведать 15 сортов сыра и узнать, как его готовят
Начало: Йошкар-Ола, у отеля Rgard, 14:30
21 фев в 08:00
28 фев в 08:00
25 000 ₽ за человека
Выходные в Йошкар-Оле: набережная Брюгге, замок Амстердам и «Йошкина кошка»
Попробовать 15 видов сыра, увидеть движущиеся скульптуры и погулять по дворцу
Начало: Йошкар-Ола, у отеля Rgard, 14:30
20 фев в 08:00
27 фев в 08:00
43 000 ₽ за человека
Йошкар-Ола и окрестности: знакомство с архитектурой, культурой и кухней
Побывать в марийском этнопоселении, посетить замок Шереметевых и отведать национальных блюд
Начало: Йошкар-Ола, у отеля Rgard, 14:30
19 фев в 08:00
26 фев в 08:00
66 000 ₽ за человека
