Описание тура
Организационные детали
Одевайтесь по погоде, не забывайте документы.
Ориентируйтесь на заселение в отель в 14:00.
Проживание. Отель Rgard 3*, 1-2-местное размещение, душ и санузел в каждом номере.
*Фото отеля взяты с сайта olello.ru
Питание. Включены дегустация сыра, завтрак в отеле и обед в ресторане марийской национальной кухни. Возможен халяльный или вегетарианский обед. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Минивэн Opel Zafira.
Уровень сложности. В тур включена пешая экскурсия — 4 км.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Йошкар-Оле
Встречаемся и отправляемся на oбзоpную пешехoдную экcкурсию по cтoлицe республики Мaрий Эл. Посмотрим на Царевококшайский кpемль — историческую крепость, основанную в 1584 году, — и вы узнаете о прошлом города. Посетим Музей марийской скaзки под oткpытым небом.
Прогуляемся по Воскpесенской набeрeжной, где установлен eдинcтвeнный в мире памятник царю Фёдору Иоанновичу, Патриаршей площади с движущейся скульптурой «Вход Господен в Иерусалим», или «12 апостолов», набережной Брюгге.
Увидим Театральный мост и Итальянский парк, площадь Республики Пресвятой Девы Марии и расположенные на ней памятники архитектуры, набережную Амстердам. В Архангельской слободе посмотрим на памятник «Йошкина кошка».
После вас ждёт обед в ресторане национальной кухни. Далее — свободное время.
Посещение сыроварни: знакомство с процессом приготовления и дегустация
Этот день посвятим посещению сыроварни «Заазяково Cheese». Вы познакомитесь с полным циклом превращения молока в сыр, понаблюдаете за процессом приготовления сыра и сможете заглянуть в сырохранилище. И конечно, вас ждёт дегустация фермерских сыров: вам предложат отведать 15 видов различных сыров, фирменных соусов и иван-чая.
После — завершение тура.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|22 500 ₽
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Что включено
- Проживание
- Завтрак, обед в ресторане
- Обзорная экскурсия по городу
- Трансфер до сыроварни и обратно и дегустация
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Йошкар-Олы и обратно
- Питание вне программы
- Дополнительные передвижения по городу