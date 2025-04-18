Уик-энд в Поволжье: Йошкар-Ола, замок Шереметева и экскурсия на сыроварню

Побывать на сыроварне, увидеть главное в столице Марий Эл и погулять по дворцово-парковому ансамблю
Осмотреть памятники архитектуры, полюбоваться волжскими пейзажами и отведать фермерского сыра и марийской национальной кухни — всё это можно успеть всего за 3 дня. Мы познакомим вас с историей края и расскажем о прошлом известных личностей, которые здесь жили.

Покажем живописные набережные, значимые скульптуры и церкви, залы и комнаты замка Шереметева, поражающие искусностью выполнения. Интересно будет и детям, и взрослым!
Уик-энд в Поволжье: Йошкар-Ола, замок Шереметева и экскурсия на сыроварню
Уик-энд в Поволжье: Йошкар-Ола, замок Шереметева и экскурсия на сыроварню
Уик-энд в Поволжье: Йошкар-Ола, замок Шереметева и экскурсия на сыроварню
Ближайшие даты:
18
апр25
апр2
мая9
мая23
мая30
мая6
июн
Время начала: 14:30

Описание тура

Организационные детали

Одевайтесь по погоде, не забывайте документы.
Ориентируйтесь на заселение в отель в 14:00.

Проживание. Отель Rgard 3*, 1-2-местное размещение, душ и санузел в каждом номере.

*Фото отеля взяты с сайта olello.ru

Питание. Включены дегустация сыра, завтраки в отеле и обед в ресторане марийской национальной кухни, возможен халяльный или вегетарианский обед. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Минивэн Opel Zafira.

Уровень сложности. В тур включена пешая экскурсия — 4 км.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Главные достопримечательности Йошкар-Олы

Встречаемся и отправляемся на oбзоpную пешехoдную экcкурсию по cтoлицe республики Мaрий Эл. Посмотрим на Царевококшайский кpемль — историческую крепость, основанную в 1584 году, — и вы узнаете о прошлом города. Посетим Музей марийской скaзки под oткpытым небом.

Прогуляемся по Воскpесенской набeрeжной, где установлен eдинcтвeнный в мире памятник царю Фёдору Иоанновичу, Патриаршей площади с движущейся скульптурой «Вход Господен в Иерусалим», или «12 апостолов», набережной Брюгге.

Увидим Театральный мост и Итальянский парк, площадь Республики Пресвятой Девы Марии и расположенные на ней памятники архитектуры, набережную Амстердам. В Архангельской слободе посмотрим на памятник «Йошкина кошка».

После вас ждёт обед в ресторане национальной кухни. Далее — свободное время.

Главные достопримечательности Йошкар-ОлыГлавные достопримечательности Йошкар-ОлыГлавные достопримечательности Йошкар-ОлыГлавные достопримечательности Йошкар-ОлыГлавные достопримечательности Йошкар-ОлыГлавные достопримечательности Йошкар-ОлыГлавные достопримечательности Йошкар-ОлыГлавные достопримечательности Йошкар-Олы
2 день

Замок Шереметева

Сегодня едем на экскурсию в замок Шереметева — дворцово-парковый ансамбль на берегу Волги. Пройдёмся по его залам и комнатам, поражающим искусностью выполнения, и оценим творения шереметевской эпохи.

Полюбуемся партерным и пейзажным парками с прудами, фасадом здания, украшенным чёрным туфом, привезённым из Италии, величественными башнями ворот крепостной стены, окружавшей когда-то всю усадьбу.

После обеда (самостоятельно, за доплату) посетим Михайло-Архангельскую церковь, построенную в конце 19 века. Увидим расположенный рядом склеп, где похоронен последний владелец юринской усадьбы Шереметев Петр Васильевич. Затем вернёмся в отель.

Замок ШереметеваЗамок ШереметеваЗамок ШереметеваЗамок Шереметева
3 день

Экскурсия и дегустация на сыроварне

Этот день посвятим посещению сыроварни «Заазяково Cheese». Вы познакомитесь с полным циклом превращения молока в сыр, понаблюдаете за процессом приготовления сыра и сможете заглянуть в сырохранилище. И конечно, вас ждёт дегустация фермерских сыров: вам предложат отведать 15 видов различных сыров, фирменных соусов и иван-чая.

После — завершение тура.

Экскурсия и дегустация на сыроварнеЭкскурсия и дегустация на сыроварнеЭкскурсия и дегустация на сыроварнеЭкскурсия и дегустация на сыроварне

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет38 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обед в ресторане
  • Трансферы и экскурсии по программе
  • Дегустация на сыроварне
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Йошкар-Олы и обратно
  • Питание вне программы
  • Дополнительные передвижения по городу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Йошкар-Ола, у отеля Rgard, 14:30
Завершение: Йошкар-Ола, у отеля Rgard, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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