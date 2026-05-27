Юрьев-Польский богат неожиданными сокровищами, и мой рукотворный сад — одно из них. Его идея проста и редка одновременно: не украшать пространство, а формировать его с нуля. Здесь каждая деталь пробуждает фантазию и раскрывает возможности арт-бетона. Вы услышите о моих творческих экспериментах, а затем попробуете сделать свой объект.
Описание экскурсии
Перед вами — дом, созданный своими руками. Сказка начинается у входа:
- забор с природными барельефами
- рукотворные фонари
- страж — Дед Моховик
Во дворе вы увидите:
- композиции из бетона и растений
- мозаичное зеркало
- камни для очитков
Я расскажу, как рождались дом и сад: от первых идей до результата. А затем помогу:
- поработать с арт-бетоном
- освоить базовые приёмы
- создать свой объект
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице 1 Мая
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Юрьев-Польском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я творческий человек, свободный художник, увлечённый садовод, следую принципам ЗОЖ. Хочу делиться своими знаниями и умениями с людьми, делая мир лучше, добрее, светлее и позитивнее. Жду всех в гости!
