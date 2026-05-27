Сказочный сад в Юрьеве-Польском

Исследовать дом и участок, разобраться в креативных приёмах и вручную создать арт-объект из бетона
Юрьев-Польский богат неожиданными сокровищами, и мой рукотворный сад — одно из них. Его идея проста и редка одновременно: не украшать пространство, а формировать его с нуля. Здесь каждая деталь пробуждает фантазию и раскрывает возможности арт-бетона. Вы услышите о моих творческих экспериментах, а затем попробуете сделать свой объект.
Описание экскурсии

Перед вами — дом, созданный своими руками. Сказка начинается у входа:

  • забор с природными барельефами
  • рукотворные фонари
  • страж — Дед Моховик

Во дворе вы увидите:

  • композиции из бетона и растений
  • мозаичное зеркало
  • камни для очитков

Я расскажу, как рождались дом и сад: от первых идей до результата. А затем помогу:

  • поработать с арт-бетоном
  • освоить базовые приёмы
  • создать свой объект

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице 1 Мая
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Юрьев-Польском
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я творческий человек, свободный художник, увлечённый садовод, следую принципам ЗОЖ. Хочу делиться своими знаниями и умениями с людьми, делая мир лучше, добрее, светлее и позитивнее. Жду всех в гости!

