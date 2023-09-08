Мыс Птичий/Великан и останец Лягушка - два места силы за 1 день. Я решила отправиться по местам силы Сахалина, хотела посетить Великан, точнее мыс Птичий (про Лягушку тогда и не знала) и выбрала Тусю, как организатора. Она за пару дней отписалась, дала рекомендации, ответила на вопросы и сообщила, что приедет вместе с проводником Константином. Сначала мы поехали на мысы. По пути они рассказывали мне увлекательные факты об острове и его достопримечательностях. Как только мы прибыли на место, мой личный проводник ни на секунду не отходил от меня. Вместе с ним мы исследовали нашу первую остановку - мыс Птичий, и даже смогли прогуляться до мыса Великан благодаря отливу. Потом мы вернулись к машине, где нас ожидала Наташа или, как ее многие называют, Туся. Она уже успела устроить настоящий походный пикник, на столе стояли коробочки с ее авторским ароматным чаем, нерастворимым японским кофе в пакетиках, бутерброды и свежие овощи. После вкусного перекуса мы отправились в обратный путь, с заездом на Лягушку. Это место не нуждается в описании, там нужно быть и чувствовать. В общем, вся поездка оставила у меня самые положительные эмоции.