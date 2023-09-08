Два места силы за один день
Мысы Великан и Птичий давно стали визитной карточкой Сахалина.
У вас есть прекрасная возможность побывать в этих необычных местах, полюбоваться кекурами на берегу и сполна насладиться природой.
А после нас ждет еще одно место силы — останец Лягушка, где можно зарядиться энергией природы и древних шаманов.
У вас есть прекрасная возможность побывать в этих необычных местах, полюбоваться кекурами на берегу и сполна насладиться природой.
А после нас ждет еще одно место силы — останец Лягушка, где можно зарядиться энергией природы и древних шаманов.
Ближайшие даты:
4
мая
мая
5
мая
мая
11
мая
мая
12
мая
мая
18
мая
мая
19
мая
мая
25
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Сусунайский хребет
- Охотское море
- Мыс Птичий
- Останец Лягушка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Места силыНас ждет ранний выезд из Южно-Сахалинска — время в пути составит около 3 часов (130 км. в одну сторону, дорога местами сложная). Мы едем на восточное побережье, проезжая Сусунайский хребет, озера, реки и лесной массив. Остановимся в селе Охотское, где можно размяться и приобрести перекус, воду, напитки. С этого момента начинается дорога на мысы, так как далее идет грунтовая дорога, трип по песку и путь по лесной дороге через сопку. Прибыв к мысу Птичий, вы совместно с проводником прогуляетесь к знаменитым кекурам, где сможете сделать потрясающие фото и видео. Здесь вы поймете, почему мыс называется Птичий. Затем мы вернемся в сторону останца Лягушка. Лягушка — легкий маршрут для любителей неспешной прогулки по лесу. Предстоит пройти 2 км. и подняться на сопку (осилит и пенсионер). На останце мы посидим, насладимся видами, зарядимся энергией от природы и древних шаманов. Важно знать• Стоимость указана за группу 1-3 человека. Если вас больше, то пишите, найдем транспорт повместительнее • С собой возьмите перекус, удобную обувь, семечки/орешки для лесных жителей.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от Южно-Сахалинска
- Услуги одного из лучших проводников острова
- Фото/видеосъемка, в тч. с квадрокоптера
- Что не входит
- Питание
- Страховка
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписанию в календареЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Это индивидуальная поездка
- Поэтому заберем у отеля. Чуть позже свяжусь с вами в вотсап
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елизвета
8 сен 2023
Мыс Птичий/Великан и останец Лягушка - два места силы за 1 день. Я решила отправиться по местам силы Сахалина, хотела посетить Великан, точнее мыс Птичий (про Лягушку тогда и не знала) и выбрала Тусю, как организатора. Она за пару дней отписалась, дала рекомендации, ответила на вопросы и сообщила, что приедет вместе с проводником Константином. Сначала мы поехали на мысы. По пути они рассказывали мне увлекательные факты об острове и его достопримечательностях. Как только мы прибыли на место, мой личный проводник ни на секунду не отходил от меня. Вместе с ним мы исследовали нашу первую остановку - мыс Птичий, и даже смогли прогуляться до мыса Великан благодаря отливу. Потом мы вернулись к машине, где нас ожидала Наташа или, как ее многие называют, Туся. Она уже успела устроить настоящий походный пикник, на столе стояли коробочки с ее авторским ароматным чаем, нерастворимым японским кофе в пакетиках, бутерброды и свежие овощи. После вкусного перекуса мы отправились в обратный путь, с заездом на Лягушку. Это место не нуждается в описании, там нужно быть и чувствовать. В общем, вся поездка оставила у меня самые положительные эмоции.
Н
Надежда
6 сен 2023
С большой благодарностью хочу отметить нашего проводника Константина и водителя Наталью за незабываемую экскурсию! Мы посетили две знаковые достопримечательности Мыс Птичий и останец Лягушка. Программа была насыщенная, дорога выматывающая, но мы не носились "галопом по Европе", а спокойно успели насладиться всеми красотами. Костя также снял нас с квадрокоптера, погода нам благоволила в этом. Рекомендую всем!
Н
Наталья
5 сен 2023
Экскурсия была очень увлекательной! Костя и Наташа рассказывали нам интересные факты об острове. По прибытии мы смогли прогуляться по побережью, когда был отлив, а потом мы поднялись на сопку по канату и насладились панорамным видом на море и оба мыса. Это место точно стоит посетить!
К
Катерина
5 сен 2023
Невозможно описать все положительные эмоции от общения с Костей и Наташей! Ребята - великолепные рассказчики, приятные, доброжелательные люди, любящие свой остров и знающие о нем очень многое! Жаль, что у них не так много экскурсий, хотелось бы провести с ними времени побольше. Огромное спасибо вам!
Е
Елена
31 авг 2023
Очень интересная поездка по красивым местам в индивидуальном формате. Ребята интересно рассказывают про Сахалин (мы первый раз и нам все интересно). Наталья отлично ведёт машину, все очень комфортно. Забирают и привозят к отелю.
П
Павел
9 ноя 2022
Прровел 3 дня в сентябре с ребятами из Триотрип, только добрался, чтобы написать отзыв))…
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Южно-Сахалинска
Индивидуальные
Летние
Выездные
На весь день
Мыс великан
Популярные места
Похожие туры из Южно-Сахалинска
Мини-группа
8 часов
Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
Площадь Победы
Сегодня
Завтра
12 ноя
13 ноя
8 000₽ за человека
Групповая
15 часов
Мыс Крильон: джип-тур к южной границе острова и к истокам Карафуто
Улица Священномученика Илариона Троицкого, 4
Завтра
12 ноя
18 ноя
19 ноя
16 500₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Тур на мыс Великан
Ваше место пребывания
Завтра
12 ноя
13 ноя
14 ноя
22 000₽ за всё до 4 чел.