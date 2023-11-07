1 чел.
По популярности
Мини-группа
8 часов
Групповая экскурсия к мысу Великан - погружение в дикую природу Сахалина
Вас ждет восьмичасовое приключение по живописным местам Сахалина с посещением знаменитого мыса Великан
Начало: Площадь Победы
Расписание: Ежедневно с 08.00
Завтра в 08:00
21 июня в 08:00
8 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия на мыс Великан - Живописные пейзажи и природное разнообразие
Встречайте удивительный мир природы Сахалина с экскурсией на мыс Великан - место силы и красоты
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
21 июня в 09:00
27 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Два места силы за один день: мыс Великан/Птичий и останец Лягушка
Посетите уникальные места силы Сахалина: мыс Великан и останец Лягушка. Насладитесь природой, сделайте потрясающие фото и зарядитесь энергией
Начало: По договоренности
Расписание: Согласно расписанию в календаре
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
от 25 500₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей7 ноября 2023Это. Было. Потрясающе. Хочу отметить пунктуальность гида, который забрал нас из гостиницы ровно в 8-00. Гид Виталий максимально аккуратно довез
- ККиршина20 октября 2023Покупала тур на Мыс Великан. Экскурсия была не из простых, но офигенная. Море, хвойная тайга, чай с лимонником…. Супер! Очень довольна. Всем рекомендую
- ММарина26 сентября 2023Организаторы экскурсии -счастливые люди, которые очень любят Сахалин, и это заразительно! Прилетала на остров буквально на выходные и благодаря Евгению побывала и на маяке Анива, и на мысе Великан, и не опоздала на самолет) Спасибо за четкую организацию и заботу!
- ЕЕлизвета8 сентября 2023Мыс Птичий/Великан и останец Лягушка - два места силы за 1 день. Я решила отправиться по местам силы Сахалина, хотела
- ННадежда6 сентября 2023С большой благодарностью хочу отметить нашего проводника Константина и водителя Наталью за незабываемую экскурсию! Мы посетили две знаковые достопримечательности Мыс
- ННаталья5 сентября 2023Экскурсия была очень увлекательной! Костя и Наташа рассказывали нам интересные факты об острове. По прибытии мы смогли прогуляться по побережью,
- ММаксим17 июля 2023Анна замечательный гид! Провела нам превосходную экскурсию на мыс Птичий и мыс Великан. Очень интересно и познавательно. Отдельное спасибо за организованный пикник. Рекомендую!
- ААлексей15 августа 2022Лагуна Буссе и мыс ВеликанЭто просто не передаваемые впечатления от данной экскурсии! Анна прекрасный гид, всю дорогу рассказывала нам историю Сахалина, местные обычаи и
- ИИрина25 июля 2022Интереснейшая экскурсия: по дороге на мыс узнали много интересного от гида. Сама экскурсия это сочетание активной деятельности и созерцания природы. Погода нам не помешала!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Мыс великан»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Южно-Сахалинске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Южно-Сахалинску в июне 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Мыс великан" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 27 200. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Южно-Сахалинске на 2024 год по теме «Мыс великан», 18 ⭐ отзывов, цены от 8000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август