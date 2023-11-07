Мыс великан – экскурсии в Южно-Сахалинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Мыс великан» в Южно-Сахалинске, цены от 8 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
Мини-группа
8 часов
9 отзывов
Групповая экскурсия к мысу Великан - погружение в дикую природу Сахалина
Вас ждет восьмичасовое приключение по живописным местам Сахалина с посещением знаменитого мыса Великан
Начало: Площадь Победы
Расписание: Ежедневно с 08.00
Завтра в 08:00
21 июня в 08:00
8 000 за человека
Тур на мыс Великан
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Экскурсия на мыс Великан - Живописные пейзажи и природное разнообразие
Встречайте удивительный мир природы Сахалина с экскурсией на мыс Великан - место силы и красоты
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
21 июня в 09:00
27 200 за всё до 4 чел.
Два места силы за один день: мыс Великан/Птичий и останец Лягушка
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
Два места силы за один день: мыс Великан/Птичий и останец Лягушка
Посетите уникальные места силы Сахалина: мыс Великан и останец Лягушка. Насладитесь природой, сделайте потрясающие фото и зарядитесь энергией
Начало: По договоренности
Расписание: Согласно расписанию в календаре
21 июня в 07:00
22 июня в 07:00
от 25 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    7 ноября 2023
    Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
    Это. Было. Потрясающе. Хочу отметить пунктуальность гида, который забрал нас из гостиницы ровно в 8-00. Гид Виталий максимально аккуратно довез
    читать дальше

    до мыса Птичий, сопроводил пешком до мыса Великан и обратно. Подробно рассказ об окружающей природе, достопримечательностях и жизни Острова. И конечно же, показал такие виды, которые останутся в памяти на всю жизнь! Спасибо огромное! Если ещё доведется побывать на этом чудесном Острове, то за путешествиями буду обращаться только сюда!

  • К
    Киршина
    20 октября 2023
    Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
    Покупала тур на Мыс Великан. Экскурсия была не из простых, но офигенная. Море, хвойная тайга, чай с лимонником…. Супер! Очень довольна. Всем рекомендую
  • М
    Марина
    26 сентября 2023
    Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
    Организаторы экскурсии -счастливые люди, которые очень любят Сахалин, и это заразительно! Прилетала на остров буквально на выходные и благодаря Евгению побывала и на маяке Анива, и на мысе Великан, и не опоздала на самолет) Спасибо за четкую организацию и заботу!
  • Е
    Елизвета
    8 сентября 2023
    Два места силы за один день: мыс Великан/Птичий и останец Лягушка
    Мыс Птичий/Великан и останец Лягушка - два места силы за 1 день. Я решила отправиться по местам силы Сахалина, хотела
    читать дальше

    посетить Великан, точнее мыс Птичий (про Лягушку тогда и не знала) и выбрала Тусю, как организатора. Она за пару дней отписалась, дала рекомендации, ответила на вопросы и сообщила, что приедет вместе с проводником Константином. Сначала мы поехали на мысы. По пути они рассказывали мне увлекательные факты об острове и его достопримечательностях. Как только мы прибыли на место, мой личный проводник ни на секунду не отходил от меня. Вместе с ним мы исследовали нашу первую остановку - мыс Птичий, и даже смогли прогуляться до мыса Великан благодаря отливу. Потом мы вернулись к машине, где нас ожидала Наташа или, как ее многие называют, Туся. Она уже успела устроить настоящий походный пикник, на столе стояли коробочки с ее авторским ароматным чаем, нерастворимым японским кофе в пакетиках, бутерброды и свежие овощи. После вкусного перекуса мы отправились в обратный путь, с заездом на Лягушку. Это место не нуждается в описании, там нужно быть и чувствовать. В общем, вся поездка оставила у меня самые положительные эмоции.

  • Н
    Надежда
    6 сентября 2023
    Два места силы за один день: мыс Великан/Птичий и останец Лягушка
    С большой благодарностью хочу отметить нашего проводника Константина и водителя Наталью за незабываемую экскурсию! Мы посетили две знаковые достопримечательности Мыс
    читать дальше

    Птичий и останец Лягушка. Программа была насыщенная, дорога выматывающая, но мы не носились "галопом по Европе", а спокойно успели насладиться всеми красотами. Костя также снял нас с квадрокоптера, погода нам благоволила в этом. Рекомендую всем!

  • Н
    Наталья
    5 сентября 2023
    Два места силы за один день: мыс Великан/Птичий и останец Лягушка
    Экскурсия была очень увлекательной! Костя и Наташа рассказывали нам интересные факты об острове. По прибытии мы смогли прогуляться по побережью,
    читать дальше

    когда был отлив, а потом мы поднялись на сопку по канату и насладились панорамным видом на море и оба мыса. Это место точно стоит посетить!

  • М
    Максим
    17 июля 2023
    Тур на мыс Великан
    Анна замечательный гид! Провела нам превосходную экскурсию на мыс Птичий и мыс Великан. Очень интересно и познавательно. Отдельное спасибо за организованный пикник. Рекомендую!
  • А
    Алексей
    15 августа 2022
    Лагуна Буссе и мыс Великан
    Это просто не передаваемые впечатления от данной экскурсии! Анна прекрасный гид, всю дорогу рассказывала нам историю Сахалина, местные обычаи и
    читать дальше

    интересные факты! Само место дико от людей, Мыс Великан и остров "Птичий" нужно заслужить))) но это шикарнейшее место и просто не передать ни фотографиями ни словами, это нужно увидеть самому

  • И
    Ирина
    25 июля 2022
    Тур на мыс Великан
    Интереснейшая экскурсия: по дороге на мыс узнали много интересного от гида. Сама экскурсия это сочетание активной деятельности и созерцания природы. Погода нам не помешала!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Мыс великан»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Южно-Сахалинске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие к природному парку "Мыс"Великан "
  2. Тур на мыс Великан
  3. Два места силы за один день: мыс Великан/Птичий и останец Лягушка
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Бухта Тихая
  2. Мыс великан
  3. Маяк Анива
  4. Хребет Жданко
Сколько стоит экскурсия по Южно-Сахалинску в июне 2024
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Мыс великан" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 27 200. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Южно-Сахалинске на 2024 год по теме «Мыс великан», 18 ⭐ отзывов, цены от 8000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам