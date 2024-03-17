Мини-группа
до 4 чел.
Ледопады бухты Тихой
Откройте для себя зимнюю сказку на экскурсии к ледопадам бухты Тихой. Прогулка по террасам и льду с видом на хребет Жданко подарит незабываемые впечатления
Начало: Ул. Священномученика Илариона Троицкого, 4
5 апр в 09:30
6 апр в 09:30
8000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Хребет Жданко - спящий дракон: индивидуальная экскурсия
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по хребту Жданко, известному как Сахалинский Кавказ. Вас ждут удивительные виды и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Расписание: Согласно расписанию в календаре
3 апр в 06:30
4 апр в 06:30
33 000 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Зимние чудеса Сахалина: бухта Тихая, ледопады и японский храм
Побывайте в уникальной бухте Тихой на Сахалине! Впечатляющие ледопады, кекуры, отвесные скалы и руины японского храма ждут вас. Заедем на крабовый рынок
Начало: Площадь Победы
30 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения17 марта 2024Большое спасибо Анне за эту поездку! Экскурсия была потрясающая. Виды природы, которые открывались, не описать словами. Это надо видеть! По пути будет возможность закупиться ягодой, икрой, крабом. Рекомендую! Самое главное - будьте готовы много ходить:)
- ЕЕкатерина5 января 2024Анна - прекрасный экскурсовод, очень интересно рассказала об истории Сахалина. Экскурсия понравилась, получилось индивидуально и все очень здорово! Большое спасибо!
- ННаталья19 сентября 2023В августе вместе с другом посетили индивидуальную экскурсию на хребет Жданко с проводником Костей. Восторг!!! Он настоящий профессионал, ориентирован на
- ААндрей5 сентября 2023Все было офигенно. Столько эмоции я не испытывал за поход. Костя профессионал своего дела, который много раз покорял хребет Жданко.
- ССергей4 сентября 2023Огромное спасибо Тусе и Косте за захватывающие экскурсии по мысу Птичий, к Лягушке и по бухте «Тихая». Спасибо за веселую атмосферу и, как бонус, их авторский чай. Даже угрюмая погода и туман не смогли омрачить нашу поездку.
- ССветлана28 февраля 2023Очень красиво. Анна отличный гид, и попутчик)
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Хребет Жданко»
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