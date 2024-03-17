Хребет Жданко – экскурсии в Южно-Сахалинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Хребет Жданко» в Южно-Сахалинске, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Ледопады бухты Тихой
7 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Ледопады бухты Тихой
Откройте для себя зимнюю сказку на экскурсии к ледопадам бухты Тихой. Прогулка по террасам и льду с видом на хребет Жданко подарит незабываемые впечатления
Начало: Ул. Священномученика Илариона Троицкого, 4
5 апр в 09:30
6 апр в 09:30
8000 ₽ за человека
Хребет Жданко - спящий дракон
Пешая
14 часов
14 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Хребет Жданко - спящий дракон: индивидуальная экскурсия
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по хребту Жданко, известному как Сахалинский Кавказ. Вас ждут удивительные виды и незабываемые впечатления
Начало: По договоренности
Расписание: Согласно расписанию в календаре
3 апр в 06:30
4 апр в 06:30
33 000 ₽ за экскурсию
Восточный Сахалин: янтарь, японские тории, бухта Тихая и водопад Клоковский
9 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Зимние чудеса Сахалина: бухта Тихая, ледопады и японский храм
Побывайте в уникальной бухте Тихой на Сахалине! Впечатляющие ледопады, кекуры, отвесные скалы и руины японского храма ждут вас. Заедем на крабовый рынок
Начало: Площадь Победы
30 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    17 марта 2024
    Ледопады бухты Тихой
    Большое спасибо Анне за эту поездку! Экскурсия была потрясающая. Виды природы, которые открывались, не описать словами. Это надо видеть! По пути будет возможность закупиться ягодой, икрой, крабом. Рекомендую! Самое главное - будьте готовы много ходить:)
  • Е
    Екатерина
    5 января 2024
    Ледопады бухты Тихой
    Анна - прекрасный экскурсовод, очень интересно рассказала об истории Сахалина. Экскурсия понравилась, получилось индивидуально и все очень здорово! Большое спасибо!
  • Н
    Наталья
    19 сентября 2023
    Хребет Жданко - спящий дракон
    В августе вместе с другом посетили индивидуальную экскурсию на хребет Жданко с проводником Костей. Восторг!!! Он настоящий профессионал, ориентирован на
    читать дальше

    туриста. У подножия рассказал о технике безопасности (если что, в машине у ребят есть памятки), подстраивался под наш темп, подбодрял на подъеме. Что очень приятно. А на хребте рассказывал различные истории и легенды, связанные с этим местом. Отдельное спасибо Наташе за вкусный авторский чай и перекус после такого похода по хребту.

  • А
    Андрей
    5 сентября 2023
    Хребет Жданко - спящий дракон
    Все было офигенно. Столько эмоции я не испытывал за поход. Костя профессионал своего дела, который много раз покорял хребет Жданко.
    читать дальше

    Благодаря ему у нас осталась масса приятных моментов, впечатлений и классных фоток с дрона. А Туся приготовила авторский чай и за атмосферной, неторопливой беседой время пролетело незаметно. Смело всем рекомендую этих ребят!

  • С
    Сергей
    4 сентября 2023
    Хребет Жданко - спящий дракон
    Огромное спасибо Тусе и Косте за захватывающие экскурсии по мысу Птичий, к Лягушке и по бухте «Тихая». Спасибо за веселую атмосферу и, как бонус, их авторский чай. Даже угрюмая погода и туман не смогли омрачить нашу поездку.
  • С
    Светлана
    28 февраля 2023
    Ледопады бухты Тихой
    Очень красиво. Анна отличный гид, и попутчик)

Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Хребет Жданко»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Южно-Сахалинске
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ледопады бухты Тихой
  2. Хребет Жданко - спящий дракон
  3. Восточный Сахалин: янтарь, японские тории, бухта Тихая и водопад Клоковский
Какие места ещё посмотреть в Южно-Сахалинске
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Бухта Тихая
  2. Хребет Жданко
  3. Мыс великан
  4. Клоковский водопад
Сколько стоит экскурсия по Южно-Сахалинску в апреле 2025
Сейчас в Южно-Сахалинске в категории "Хребет Жданко" можно забронировать 3 экскурсии от 8000 до 33 000. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Южно-Сахалинске на 2025 год по теме «Хребет Жданко», 19 ⭐ отзывов, цены от 8000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь