Экскурсия в бухту Тихая с янтарным пляжем и крабовым рынком из Южно-Сахалинска
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Что вас ожидает:
- С. Стародубское
- С. Взморье
- Бухта Тихая
- Водопад Клоковский
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Увлекательное путешествие в бухту Тихая.
Вы когда- нибудь собирали янтарь? На Сахалине есть целый янтарный пляж, который мы обязательно посетим. Также мы побываем на японских прихрамовых воротах Тории, когда они стояли у входа в храм. И конечно же посетим самый крупный крабовый рынок Сахалина на котором Вы сможете приобрести наисвежайшего краба и съесть его на берегу той самой бухты Тихая. Бухта Тихая одно из самых красивейших мест острова Сахалин.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида-проводника
- Чай
- Перекус
- Что не входит
- На крабовом рынке вы можете купить краба
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: заберем Вас с отеляЗавершение: отвезем в отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Погода на острове переменчива
- Поэтому возьмите с собой теплые вещи
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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