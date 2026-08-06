Отправляемся вместе с вами в бухту Тихая — живописнейшее место Сахалина, где можно услышать только морской прибой и крики чаек.
По пути заедем на пляж, где можно раздобыть настоящий янтарь, а также посетим крабовый рынок — размеры местных морских деликатесов вас точно удивят!
По пути заедем на пляж, где можно раздобыть настоящий янтарь, а также посетим крабовый рынок — размеры местных морских деликатесов вас точно удивят!
Описание экскурсииУвлекательное путешествие в бухту Тихая Вы когда-нибудь собирали янтарь? На Сахалине есть целый янтарный пляж, который мы обязательно посетим. Также мы побываем на японских прихрамовых воротах Тории, которые некогда стояли у входа в сионисткое святилище. И конечно же сделаем остановку на самом крупном крабовом рынке Сахалина, где Вы сможете не только сфотографироваться с огромными крабоидами, но и приобрести по разумной цене, съев на берегу той самой бухты! Бухта Тихая — одно из самых красивейших мест острова Сахалин. Здесь хозяйничают чайки и морской прибой, а с июля по сентябрь в бухте можно увидеть ход лосося и даже поймать его руками. Важная информация: Погода на острове переменчива, поэтому возьмите с собой теплые вещи.
С апреля по декабрь
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Поселок Стародубское
- Янтарный пляж
- Поселок Взморье
- Бухта Тихая
- Водопад Клоковский
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида-проводника
Что не входит в цену
- Покупка краба на рынке
- Другие личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем Вас из отеля
Завершение: Отвезем в Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: С апреля по декабрь
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Погода на острове переменчива
- Поэтому возьмите с собой теплые вещи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
День пролетел незаметно благодаря гиду Вадиму. Организация на высшем уровне: встретил вовремя, подробно рассказал о маршруте и времени на каждой точке. Никакой спешки — успели и погулять, и сделать тысячи
Вам был полезен этот отзыв?
А
Спасибо Вам огромное. Поездка на бухту Тихая была просто великолепной. С нами был водитель и Гид Вадим. Мастерство и профессионализм этого человека на самом высочайшем уровне. Мало того, что он
Вам был полезен этот отзыв?
А
Спасибо Вадиму, который сделал наш день незабываемым! Мы остались очень довольны поездкой. Все было идеально начиная от чистоты в машине и заканчивая полной заботой на протяжении всей поездки. Мы любовались
Вам был полезен этот отзыв?
М
Отличная эускурсия. Очень благодарны Вадиму за поездку и интересные рассказы. На экскурсии была только наша семья, поэтому нас не торопили и мы ни под кого не подстраивались. На крабовом рынке
Вам был полезен этот отзыв?
О
Прекрасная экскурсия. Мы в своей компании с нами гид Вадим – приятный собеседник, умный, внимательный и любящий свой край, свой Сахалин. Было все как обещали: собрали по мешочку янтаря, запечатлели несколько моментов на башнях танков укрепрайона, посетили ворота Тории, купили крабоида на крабовом рыноке, Клоковский водопад и Бухта Тихая и даже напиток из клоповки от Вадима.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Экскурсия очень понравилась. Повезлос погодой, купались в Тихой, ели краба, собирали янтарь, умилялись на нерп, наслаждались шумом водопада, погрузились в историю и настоящую жизнь острова узнали много нового о людях проживающих здесь. Большой респект гиду и водителю Вадиму
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Южно-Сахалинска
Похожие экскурсии на «Таинственная бухта Тихая + водопад Клоковский (апрель - декабрь)»
Мини-группа
до 7 чел.
Остров Монерон - райский уголок Сахалина
Начало: Пл. Славы
Расписание: Перед бронированием уточните наличие свободных мест
15 авг в 07:15
18 авг в 07:15
35 500 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Открыть Сахалин: Охотское море, японские тории и бухта Тихая (до 8 гостей)
Начало: Парковка ТЦ РемиСити (ул. Алексея Горького, 32)
Расписание: Перед бронированием напишите мне, чтобы уточнить - сколько мест есть на желаемую дату.
27 авг в 10:00
7 сен в 10:00
10 500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Восточный Сахалин: японские тории, бухта Тихая и водопад Клоковский
Начало: Ваш адрес проживания (уточните в переписке)
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Сахалин весной: сивучи, маяк Слепиковского и водопад Салют (до 4 гостей)
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, улица...
Расписание: Апрель, май, июнь, ежедневно в 10:00, при наличии мест и в зависимости от погодных условий.
18 мар в 10:00
19 мар в 10:00
10 000 ₽ за человека
30 000 ₽ за экскурсию