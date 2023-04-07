Увлекательное путешествие в бухту Тихая.

Вы когда- нибудь собирали янтарь? На Сахалине есть целый янтарный пляж, который мы обязательно посетим. Также мы побываем на японских прихрамовых воротах Тории, когда они стояли у входа в храм. И конечно же посетим самый крупный крабовый рынок Сахалина на котором Вы сможете приобрести наисвежайшего краба и съесть его на берегу той самой бухты Тихая. Бухта Тихая одно из самых красивейших мест острова Сахалин.