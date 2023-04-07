Таинственная бухта Тихая + водопад Клоковский АПРЕЛЬ-ДЕКАБРЬ

Экскурсия в бухту Тихая с янтарным пляжем и крабовым рынком из Южно-Сахалинска

Описание
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Таинственная бухта Тихая + водопад Клоковский АПРЕЛЬ-ДЕКАБРЬ
Таинственная бухта Тихая + водопад Клоковский АПРЕЛЬ-ДЕКАБРЬ
Таинственная бухта Тихая + водопад Клоковский АПРЕЛЬ-ДЕКАБРЬ
Таинственная бухта Тихая + водопад Клоковский АПРЕЛЬ-ДЕКАБРЬ
Таинственная бухта Тихая + водопад Клоковский АПРЕЛЬ-ДЕКАБРЬ
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • С. Стародубское
  • С. Взморье
  • Бухта Тихая
  • Водопад Клоковский
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Увлекательное путешествие в бухту Тихая.
Вы когда- нибудь собирали янтарь? На Сахалине есть целый янтарный пляж, который мы обязательно посетим. Также мы побываем на японских прихрамовых воротах Тории, когда они стояли у входа в храм. И конечно же посетим самый крупный крабовый рынок Сахалина на котором Вы сможете приобрести наисвежайшего краба и съесть его на берегу той самой бухты Тихая. Бухта Тихая одно из самых красивейших мест острова Сахалин.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида-проводника
  • Чай
  • Перекус
Что не входит
  • На крабовом рынке вы можете купить краба
Где начинаем и завершаем?
Начало: заберем Вас с отеля
Завершение: отвезем в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Погода на острове переменчива
  • Поэтому возьмите с собой теплые вещи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Летние
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На весь день
Треккинг и походы
Природа и пейзажи
Водопады

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