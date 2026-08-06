Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Отправляемся вместе с вами в бухту Тихая — живописнейшее место Сахалина, где можно услышать только морской прибой и крики чаек.



По пути заедем на пляж, где можно раздобыть настоящий янтарь, а также посетим крабовый рынок — размеры местных морских деликатесов вас точно удивят! 5 13 отзывов

Ирина Ваш гид в Южно-Сахалинске Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 30 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 13 отзывов 10 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Увлекательное путешествие в бухту Тихая Вы когда-нибудь собирали янтарь? На Сахалине есть целый янтарный пляж, который мы обязательно посетим. Также мы побываем на японских прихрамовых воротах Тории, которые некогда стояли у входа в сионисткое святилище. И конечно же сделаем остановку на самом крупном крабовом рынке Сахалина, где Вы сможете не только сфотографироваться с огромными крабоидами, но и приобрести по разумной цене, съев на берегу той самой бухты! Бухта Тихая — одно из самых красивейших мест острова Сахалин. Здесь хозяйничают чайки и морской прибой, а с июля по сентябрь в бухте можно увидеть ход лосося и даже поймать его руками. Важная информация: Погода на острове переменчива, поэтому возьмите с собой теплые вещи.

С апреля по декабрь Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Поселок Стародубское

Янтарный пляж

Поселок Взморье

Бухта Тихая

Водопад Клоковский Что включено Трансфер

Услуги гида-проводника Что не входит в цену Покупка краба на рынке

Другие личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Заберем Вас из отеля Завершение: Отвезем в Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: С апреля по декабрь Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Важная информация Погода на острове переменчива

Поэтому возьмите с собой теплые вещи Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.