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Морская прогулка на маяк Анива

Отправьтесь на морскую прогулку к маяку Анива. Встречайте касаток, нерп и дельфинов. Маяк 1939 года, высотой 31 метр, подарит незабываемые впечатления
Отправьтесь к величественному маяку Анива, визитной карточке Сахалина! Этот заброшенный маяк 1939 года высотой 31 метр на скале Сивучья привлекает тысячи туристов. По пути можно встретить касаток, нерп и дельфинов.
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Комфорт обеспечен: дождевики и спасательные жилеты включены. Не забудьте одеться теплее.

Маяк прекрасен в любую погоду: в солнечные дни море играет яркими красками, а в туманную погоду место окутывает таинственность. Важно: возьмите ксерокопию паспорта и препарат против укачивания. Осмотр маяка возможен только снаружи. Передвижение на автобусе и резиновой лодке с сидениями

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Уникальная возможность увидеть маяк Анива
  • 🐬 Встреча с морскими обитателями
  • 📸 Великолепные виды для фотографий
  • 🛡️ Комфорт и безопасность на протяжении всего пути
  • 🌦️ Незабываемые впечатления в любую погоду

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для морской прогулки на маяк Анива - с июня по сентябрь. В это время года море наиболее спокойно, а вероятность встретить морских обитателей выше. Насладитесь комфортным путешествием и великолепными видами.
Сейчас июль — это идеальное время.
Морская прогулка на маяк Анива
Морская прогулка на маяк Анива
Морская прогулка на маяк Анива
Ближайшие даты:
25
июл26
июл27
июл28
июл29
июл30
июл31
июл
Время начала: 06:00

Что можно увидеть

  • Маяк Анива
  • Касатки
  • Нерпы
  • Дельфины

Описание водной прогулки

Легендарный заброшенный маяк Анива Данный маяк является самым популярным туристическим объектом Сахалина. Он был построен в 1939 году, на мысе Анива, на скале Сивучья. Высота башни маяка составляет 31 метр, а высота над уровнем моря 40 метров. Маяк построен в виде круглой башни в 9 этажей. Раньше на цокольном этаже располагалась техническая комната. Первый этаж являлся кухней и складом, а на втором находились сама радиорубка и аппаратная. С третьего по пятый этажи — жилые комнаты, рассчитанные на 12 человек. В 1990 году маяк перешёл на автономный режим, без постоянного проживания людей на нём. В 2006 году маяк забросили. Но не только история привлекает туристов к маяку. Он прекрасен в любую погоду. В солнечные дни море играет яркими красками, а подниматься на скалу одно удовольствие. В туманную погоду вас окутает таинственностью и великолепной мрачностью данного места. Сейчас маяк заброшен людьми, но на нем живут местные жители — чайки. Самое время отправиться к визитной карточке Сахалина и воочию увидеть величественный маяк Анива! Важная информация:
  • С собой на экскурсию нужно взять ксерокопию паспорта!
  • Если вас укачивает — нужно приобрести препарат против укачивания (драмина).
  • Высадка на маяк Анива в данный момент разрешена, но доступ внутрь маяка ограничен.
  • Одеваемся по погоде. Шапку, ветровку (взять обязательно). С собой нужно взять чехлы на технику.
  • Передвижение происходит сначала на автобусе, далее на резиновой лодке с сиденьями.

Экскурсия проводится ежедневно при хорошей погоде. Выезды ориентировочно в 06:00, но из-за погоды могут смещаться на 1-2 часа.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Маяк Анива
  • Мыс Мраморный
  • Водопад «Мраморный»
  • Завод СПГ пригородное (проезжаем мимо)
Что включено
  • Услуги гида, трансфер, перекус (чай и выпечка)
  • Трансфер
  • Дождевики и спасательные жилеты
Что не входит в цену
  • Обед
  • Средство от укачивания
  • Трансфер от места проживания
Место начала и завершения?
Священномученика Илариона Троицкого, д 4
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно при хорошей погоде. Выезды ориентировочно в 06:00, но из-за погоды могут смещаться на 1-2 часа.
Экскурсия длится около 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • С собой обязательно взять паспорт или копию паспорта в телефоне
  • Одевайтесь так, чтобы не продуло ветром в море, особенно утром (куртки с капюшоном, тёплая, удобная одежда, головной убор и удобная обувь)
  • Тем, кого укачивает, нужно взять Драмину или другое средство от укачивания (продаются в аптеках - принимать за час до выхода в море)
  • По прогнозу утром в море температура воздуха +9 градусов, обращаем ваше внимание: в море всегда дует свежий ветер
  • Перекус предоставляем: сладости и горячий чай. Утром по дороге в Новиково будет санитарная остановка
  • Дождевики и спасательные жилеты выдадим вам на берегу перед посадкой в лодки
  • При желании можно взять с собой купальники и полотенца
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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