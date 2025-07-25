Отправьтесь к величественному маяку Анива, визитной карточке Сахалина! Этот заброшенный маяк 1939 года высотой 31 метр на скале Сивучья привлекает тысячи туристов. По пути можно встретить касаток, нерп и дельфинов.
5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Уникальная возможность увидеть маяк Анива
- 🐬 Встреча с морскими обитателями
- 📸 Великолепные виды для фотографий
- 🛡️ Комфорт и безопасность на протяжении всего пути
- 🌦️ Незабываемые впечатления в любую погоду
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для морской прогулки на маяк Анива - с июня по сентябрь. В это время года море наиболее спокойно, а вероятность встретить морских обитателей выше. Насладитесь комфортным путешествием и великолепными видами.
Сейчас июль — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Маяк Анива
- Касатки
- Нерпы
- Дельфины
Описание водной прогулкиЛегендарный заброшенный маяк Анива Данный маяк является самым популярным туристическим объектом Сахалина. Он был построен в 1939 году, на мысе Анива, на скале Сивучья. Высота башни маяка составляет 31 метр, а высота над уровнем моря 40 метров. Маяк построен в виде круглой башни в 9 этажей. Раньше на цокольном этаже располагалась техническая комната. Первый этаж являлся кухней и складом, а на втором находились сама радиорубка и аппаратная. С третьего по пятый этажи — жилые комнаты, рассчитанные на 12 человек. В 1990 году маяк перешёл на автономный режим, без постоянного проживания людей на нём. В 2006 году маяк забросили. Но не только история привлекает туристов к маяку. Он прекрасен в любую погоду. В солнечные дни море играет яркими красками, а подниматься на скалу одно удовольствие. В туманную погоду вас окутает таинственностью и великолепной мрачностью данного места. Сейчас маяк заброшен людьми, но на нем живут местные жители — чайки. Самое время отправиться к визитной карточке Сахалина и воочию увидеть величественный маяк Анива! Важная информация:
- С собой на экскурсию нужно взять ксерокопию паспорта!
- Если вас укачивает — нужно приобрести препарат против укачивания (драмина).
- Высадка на маяк Анива в данный момент разрешена, но доступ внутрь маяка ограничен.
- Одеваемся по погоде. Шапку, ветровку (взять обязательно). С собой нужно взять чехлы на технику.
- Передвижение происходит сначала на автобусе, далее на резиновой лодке с сиденьями.
Экскурсия проводится ежедневно при хорошей погоде. Выезды ориентировочно в 06:00, но из-за погоды могут смещаться на 1-2 часа.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маяк Анива
- Мыс Мраморный
- Водопад «Мраморный»
- Завод СПГ пригородное (проезжаем мимо)
Что включено
- Услуги гида, трансфер, перекус (чай и выпечка)
- Трансфер
- Дождевики и спасательные жилеты
Что не входит в цену
- Обед
- Средство от укачивания
- Трансфер от места проживания
Место начала и завершения?
Священномученика Илариона Троицкого, д 4
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно при хорошей погоде. Выезды ориентировочно в 06:00, но из-за погоды могут смещаться на 1-2 часа.
Экскурсия длится около 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- С собой обязательно взять паспорт или копию паспорта в телефоне
- Одевайтесь так, чтобы не продуло ветром в море, особенно утром (куртки с капюшоном, тёплая, удобная одежда, головной убор и удобная обувь)
- Тем, кого укачивает, нужно взять Драмину или другое средство от укачивания (продаются в аптеках - принимать за час до выхода в море)
- По прогнозу утром в море температура воздуха +9 градусов, обращаем ваше внимание: в море всегда дует свежий ветер
- Перекус предоставляем: сладости и горячий чай. Утром по дороге в Новиково будет санитарная остановка
- Дождевики и спасательные жилеты выдадим вам на берегу перед посадкой в лодки
- При желании можно взять с собой купальники и полотенца
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Южно-Сахалинска
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