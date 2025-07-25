Отправьтесь к величественному маяку Анива, визитной карточке Сахалина! Этот заброшенный маяк 1939 года высотой 31 метр на скале Сивучья привлекает тысячи туристов. По пути можно встретить касаток, нерп и дельфинов.

Комфорт обеспечен: дождевики и спасательные жилеты включены. Не забудьте одеться теплее. Маяк прекрасен в любую погоду: в солнечные дни море играет яркими красками, а в туманную погоду место окутывает таинственность. Важно: возьмите ксерокопию паспорта и препарат против укачивания. Осмотр маяка возможен только снаружи. Передвижение на автобусе и резиновой лодке с сидениями

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для морской прогулки на маяк Анива - с июня по сентябрь. В это время года море наиболее спокойно, а вероятность встретить морских обитателей выше. Насладитесь комфортным путешествием и великолепными видами.

Сейчас июль — это идеальное время.