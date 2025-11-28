На восточном побережье Сахалина находится удивительной красоты место — мыс Евстафия. С высоты 51 м вы полюбуетесь видом местной природы. Подышите морским воздухом и увидите потрясающий каменный ландшафт. Побываете на голубых озёрах и поймёте, почему зимой они замерзают позже остальных.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
Мыс Евстафия — чудо природы Мыс Евстафия получил название в память о подвиге экипажа линкора, который был флагманом русской эскадры, и в 1770 году в бою одолел головной турецкий корабль «Реал Мустафа». Высота мыса — 51,3 метра. С сушей он соединяется песчаной перемычкой. Мыс привлекает туристов потрясающей панорамой, которая открывается с его вершины: кристально чистая вода, свежий морской воздух и каменный ландшафт. Вы побываете на Голубых озёрах и узнаете, почему зимой они замерзают позже остальных. Раньше это были угольные карьеры, но потом шахту забросили. Карьеры заполнились дождевой водой, а из-за высокого содержания сульфосоли германаты цвет воды стал бирюзовым. Маршрут до мыса пролегает мимо первого в России большого завода по производству сжиженного природного газа. Там на рейде ждут своей очереди на погрузку громадные газовозы. Важная информация: Рекомендация по одежде:
• непродуваемая куртка, плащ • треккинговые ботинки • головной убор Взять с собой:
солнцезащитные очки • крем от загара • средство от москитов • купальник (по желанию).
По понедельникам в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Завод по производству сжиженного природного газа
- Голубые озёра Новиковского угольного разреза
- Мыс Евстафия
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Южно-Сахалинск, пл. Победы, 1
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 8:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Рекомендация по одежде:
- Непродуваемая куртка, плащ
- Треккинговые ботинки
- Головной убор
- Взять с собой:
- Солнцезащитные очки
- Крем от загара
- Средство от москитов
- Купальник (по желанию)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Южно-Сахалинска
Похожие экскурсии из Южно-Сахалинска
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур на великолепный мыс Евстафия и голубые озёра
Начало: Ваш адрес
Расписание: Точная дата и время согласуются с гидом.
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
38 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на мыс Великан
Путешествие на мыс Великан - это шанс увидеть уникальные природные ландшафты Сахалина. Потрясающие виды и захватывающие моменты ждут вас
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
Отправляйтесь в путешествие на мыс Евстафия и Бирюзовые озера. Вас ждут захватывающие виды, уникальные природные явления и незабываемые впечатления
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Время выезда может быть изменено
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
32 000 ₽ за всё до 4 чел.