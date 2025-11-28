Мои заказы

Поездка к мысу Евстафия: голубые озёра и панорама на остров

Поездка к мысу Евстафия
На восточном побережье Сахалина находится удивительной красоты место — мыс Евстафия. С высоты 51 м вы полюбуетесь видом местной природы. Подышите морским воздухом и увидите потрясающий каменный ландшафт. Побываете на голубых озёрах и поймёте, почему зимой они замерзают позже остальных.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
  • скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
  • не действует на трансферы и входные билеты
  • работает при предоплате или полной оплате на сайте
  • не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Поездка к мысу Евстафия: голубые озёра и панорама на остров
Поездка к мысу Евстафия: голубые озёра и панорама на остров
Поездка к мысу Евстафия: голубые озёра и панорама на остров

Описание экскурсии

Мыс Евстафия — чудо природы Мыс Евстафия получил название в память о подвиге экипажа линкора, который был флагманом русской эскадры, и в 1770 году в бою одолел головной турецкий корабль «Реал Мустафа». Высота мыса — 51,3 метра. С сушей он соединяется песчаной перемычкой. Мыс привлекает туристов потрясающей панорамой, которая открывается с его вершины: кристально чистая вода, свежий морской воздух и каменный ландшафт. Вы побываете на Голубых озёрах и узнаете, почему зимой они замерзают позже остальных. Раньше это были угольные карьеры, но потом шахту забросили. Карьеры заполнились дождевой водой, а из-за высокого содержания сульфосоли германаты цвет воды стал бирюзовым. Маршрут до мыса пролегает мимо первого в России большого завода по производству сжиженного природного газа. Там на рейде ждут своей очереди на погрузку громадные газовозы. Важная информация: Рекомендация по одежде:

• непродуваемая куртка, плащ • треккинговые ботинки • головной убор Взять с собой:

солнцезащитные очки • крем от загара • средство от москитов • купальник (по желанию).

По понедельникам в 8:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Завод по производству сжиженного природного газа
  • Голубые озёра Новиковского угольного разреза
  • Мыс Евстафия
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Южно-Сахалинск, пл. Победы, 1
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам в 8:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Рекомендация по одежде:
  • Непродуваемая куртка, плащ
  • Треккинговые ботинки
  • Головной убор
  • Взять с собой:
  • Солнцезащитные очки
  • Крем от загара
  • Средство от москитов
  • Купальник (по желанию)
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Южно-Сахалинска

Похожие экскурсии из Южно-Сахалинска

Джип-тур на великолепный мыс Евстафия и голубые озёра
Джиппинг
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-тур на великолепный мыс Евстафия и голубые озёра
Начало: Ваш адрес
Расписание: Точная дата и время согласуются с гидом.
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
38 000 ₽ за всё до 4 чел.
Тур на мыс Великан
7 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия на мыс Великан
Путешествие на мыс Великан - это шанс увидеть уникальные природные ландшафты Сахалина. Потрясающие виды и захватывающие моменты ждут вас
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
28 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
10 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
Отправляйтесь в путешествие на мыс Евстафия и Бирюзовые озера. Вас ждут захватывающие виды, уникальные природные явления и незабываемые впечатления
Начало: Ваше место пребывания
Расписание: Время выезда может быть изменено
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
32 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Южно-Сахалинске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Южно-Сахалинске