Мыс Евстафия — чудо природы Мыс Евстафия получил название в память о подвиге экипажа линкора, который был флагманом русской эскадры, и в 1770 году в бою одолел головной турецкий корабль «Реал Мустафа». Высота мыса — 51,3 метра. С сушей он соединяется песчаной перемычкой. Мыс привлекает туристов потрясающей панорамой, которая открывается с его вершины: кристально чистая вода, свежий морской воздух и каменный ландшафт. Вы побываете на Голубых озёрах и узнаете, почему зимой они замерзают позже остальных. Раньше это были угольные карьеры, но потом шахту забросили. Карьеры заполнились дождевой водой, а из-за высокого содержания сульфосоли германаты цвет воды стал бирюзовым. Маршрут до мыса пролегает мимо первого в России большого завода по производству сжиженного природного газа. Там на рейде ждут своей очереди на погрузку громадные газовозы. Важная информация: Рекомендация по одежде:

• непродуваемая куртка, плащ • треккинговые ботинки • головной убор Взять с собой:

солнцезащитные очки • крем от загара • средство от москитов • купальник (по желанию).