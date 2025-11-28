Автомобильно-пешеходная экскурсия в мини-группе к мысу Евстафия и голубым озёрам.
За десять часов посетим много локаций: город Корсаков, завод Пригородное, лагуну Буссе, голубые озера, мыс Евстафьева.
Описание экскурсии
Прекраснейший мыс Евстафьева и голубые озёра — это визитная карточка Сахалина. Нас ждет интересная непростая дорога и захватывающие дух виды. За одно путешествие мы увидим:город Корсаков, • завод Пригородное, • лагуну Буссе, • голубые озера, • мыс Евстафьева.
В субботу и воскресенье в 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Корсаков
- Завод Пригородное
- Лагуна Буссе
- Голубые озера
- Мыс Евстафьева
Что включено
- Вкусный обед
- Услуги гида
- Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Проспект Победы, 55В
Завершение: Южно-Сахалинск, проспект Победы, 55В
Когда и сколько длится?
Когда: В субботу и воскресенье в 8:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
